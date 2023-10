Où vont-ils? Une vidéo virale montre plusieurs garçons sautant dans un puits sans fond et nous avons des QUESTIONS – Twitchy

Tu parles d’un mystère ! Une vidéo virale montre plusieurs jeunes garçons sautant courageusement dans un puits étroit et ne revenant pas. Où va exactement le puits ? Les gens ont des théories !

Ça doit être ça.

Ils ne peuvent pas me tromper, j’ai joué à Minecraft assez de fois pour savoir qu’il y a une trappe qui retient l’eau au fond d’où ils sortent dans une base de grotte ultra grande. https://t.co/pCJOiGjzu3 – Ryan- (Star Wars Era) (@TheImmortalRyan) 6 octobre 2023

Maman avait raison !

Ma mère, si tes amis sautent dans un puits infini, tu le feras ? Moi et mes potes : https://t.co/m7Qfr0h8v2 -Avy (@NOTAVYVERT) 6 octobre 2023

Forte possibilité.

Je suppose qu’ils ont trouvé Davey Jones Locker !! https://t.co/vYoVrvo0HS – Seigneur Roi 8Bit Impression 3D Gawd (@8BitoffunX) 6 octobre 2023

Quelqu’un a-t-il une confirmation ? Sont-ils déjà revenus ?

Ils vont dans le monde de la distorsion https://t.co/9t6k3zfOYv -Kélina1080 (@kelina1080) 6 octobre 2023

Ces nouveaux jeux VR deviennent intenses !

Les mfers se sont rendus à Super Mario 3 Water Land https://t.co/jpA0921S7t – Spuds🥔 ou Bebo 👦🏻 (@spudschat) 6 octobre 2023

Ils semblent plutôt confiants quant à la destination.

Billet aller simple👀 pic.twitter.com/sVKACkhKQV – Objets vivants hors contexte (@nocontextliving) 6 octobre 2023

Héros. Tous!

Ils voyagent dans le temps pour vaincre Thanos https://t.co/xB3Td9LkLH – Roy Palacios (@roypjr10) 6 octobre 2023

SPOILERS !

Si vous avez vu « les goonies », vous saurez où ils vont https://t.co/7KN3mzMiwp – Coco Hégémonie (@Reign_C0C0) 6 octobre 2023

Chaque fois que tu vois un tuyau vert dans Super Mario 😁 c’est parti https://t.co/XNMpeJpun4 -Scott (@ScottHendo93) 6 octobre 2023

Ouais, mais ça a encore MOINS de sens !

Comment les gens tombent-ils dans le piège ? la vidéo est clairement inversée 🤦‍♂️ – Kevin.dgtl (@kevindgtl) 6 octobre 2023

Si c’est inversé, c’est encore plus incroyable LoL – Observateur mondial X (@GlobalObserverX) 6 octobre 2023

Leurs pauvres mères !

Il semble que nous puissions au moins tous être d’accord sur ce point !

C’est absolument terrifiant !! – Le Grill de la Dynastie (@FFDynastyGrill) 6 octobre 2023

Bonne question.

Très bonne question.

Cela me fait flipper.

Je dis juste. https://t.co/pXXC6pgYHm –Russell Dickson (@FoxMaysville) 6 octobre 2023

Les filles ne jouent pas à ces jeux idiots.

Une autre raison pour laquelle les femmes vivent plus longtemps 🤣 https://t.co/dXE89emq7K – BØÑË💀☠️kØllËKTŒR (@Jad_Furher) 6 octobre 2023

N’abandonne jamais tes rêves. On ne sait jamais ce que l’on pourrait découvrir !

Je savais que j’aurais dû continuer à creuser ce trou à la maternelle https://t.co/8ZV5mOamI0 -Patrick ⭐️ (@Kaluakid11) 6 octobre 2023

Oh les garçons. Terrifiant et courageux. Ces pauvres mères, cherchant dehors leurs fils à l’heure du dîner pour entendre qu’ils avaient tous littéralement sauté dans un puits vers un autre univers. C’est peut-être un grand toboggan aquatique et ils jaillissent à quelques kilomètres d’un autre puits.

Des volontaires?

