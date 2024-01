Où voir Monet à Paris (et au-delà)

Dernière mise à jour le 17 janvier 2024 par Sophie Nadeau

Si vous êtes tombé sur cet article, il y a de fortes chances que vous soyez fan de Claude Monet, le peintre impressionniste emblématique dont les célèbres jardins de Giverny et les peintures emblématiques de nénuphars continuent d’impressionner et de charmer le monde à ce jour. Il existe en effet une multitude de lieux en France où vous pourrez partir sur les traces de Claude Monet à ce jour. Voici où voir Monet à Paris et à proximité…

Qui était Claude Monet ?

Claude Monet est la figure de proue de l’impressionnisme et ses œuvres sont devenues aussi emblématiques de la France que les macarons ou le drapeau français lui-même. Né en 1840, Monet passera plus de 60 ans à peindre des œuvres qui incarnent le véritable génie de la fin du XIXe siècle.

Monet peignait le monde tel qu’il le percevait, représentant souvent le paysage, les loisirs de Paris et des portraits intimes de sa femme Camille. Camille sur son lit de mort est l’une des peintures les plus puissantes de Monet et a été créée par l’artiste en 1879.

Initiateur du style impressionniste qui a transformé à jamais la peinture telle qu’elle était connue, la vision unique de Monet et son utilisation de la couleur ont eu un impact durable sur les beaux-arts et continueront à jamais d’influencer et d’inspirer les générations d’artistes à venir.

Où voir les œuvres de Monet à Paris et dans le reste de la France

Musée d’Orsay

Avec pour toile de fond une ancienne gare, le célèbre musée d’Orsay (une ancienne gare transformée en l’un des musées les plus importants de Paris) abrite une collection remarquablement importante d’œuvres du maître de la couleur et de la lumière lui-même.

En vous promenant dans les galeries du musée, vous pourrez admirer certaines des œuvres les plus célèbres de Monet, notamment le portrait profondément émouvant de son épouse et muse, Camille Monet sur son lit de mort (traduit Camille Monet sur son lit de mort).

La collection présente également les portraits captivants de Monet sur la vie quotidienne parisienne, l’architecture et les représentations de paysages naturels. Pour une expérience optimale (et pour éviter d’attendre plus longtemps que nécessaire dans les files d’attente d’admission générale), nous vous recommandons en réservant votre billet de musée à l’avance.

Il y a quelques pièces marquantes du musée d’Orsay à ne pas manquer :

Gare Saint-Lazare (Gare Saint-Lazare) 1877

(Gare Saint-Lazare) 1877 Nymphéas bleus (une partie de sa série Nymphéas) 1919

(une partie de sa série Nymphéas) 1919 Meules de foin collection 1891

collection 1891 Champ de coquelicots 1873

1873 Le Déjeuner sur L’herbe 1863

1863 Cathédrale de Rouen série années 1890

Musée de l’Orangerie

A proximité du musée d’Orsay, au cœur du jardin des Tuileries, se trouvent les emblématiques Nymphéas par Monet.

Là où le ciel rencontre l’eau, les visiteurs peuvent se retrouver complètement absorbés par les bassins aux nénuphars qui ont inspiré l’artiste pendant plus de 30 ans. La vision de Monet était de faire courber les peintures le long du mur d’une pièce ronde, pour imiter la nature, sans bords ni coins.

Initialement critiquées et rejetées par la communauté artistique, en raison de la mauvaise vue de Monet, les peintures ne furent vues par le public qu’après sa mort en 1926, Monet ne sachant jamais à quel point cette série deviendrait monumentale.

« A part peindre et jardiner, je ne suis bon à rien. Mon plus grand chef-d’œuvre est mon jardin.-Claude Monet.

Ouvert au public tous les jours sauf le mardi, le musée de l’Orangerie est un incontournable pour les amoureux de Monet et de la nature ! Achetez vos billets pour le Musée de l’Orangerie ici à l’avance. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment visiter les jardins mêmes que Monet a cultivés pour créer ces chefs-d’œuvre.

Petit Palais

Nommé ainsi en raison de sa situation à proximité du Grand Palais (le Petit Palais étant évidemment la plus petite des deux institutions), le Petit Palais abrite l’une des plus grandes collections d’art en visite gratuite de Paris.

Parmi la collection, vous pourrez voir les œuvres de Monet Coucher de soleil sur la Seine à Lavacourt, Effet Hiver, une belle représentation de la fonte des glaces sur la Seine. De plus, l’accès aux collections permanentes est gratuit, ce qui en fait l’une des meilleures activités gratuites à faire à Paris.

Musée Marmottan-Monet

Créé en 1934, le musée Marmottan Monet est installé dans l’ancien hôtel particulier de Paul Marmottan (sorte d’hôtel particulier), d’où son nom. Le bâtiment lui-même a été construit dans le

Le musée se trouve dans le 16ème arrondissement, dans un quartier hyper résidentiel appelé Passy, ​​et possède en fait la plus grande collection d’œuvres de Monet en France, ce qui en fait un incontournable pour tous les amateurs d’art.

Bien que le musée ait été fondé dans les années 1930, il n’est véritablement devenu célèbre qu’après 1996, suite à un généreux don de peintures de Monet par Michael Monet, qui était le deuxième fils et unique héritier de l’artiste emblématique. Aujourd’hui, le musée abrite plus de 300 œuvres d’art de Monet.

Ici vous pouvez visiter Impression, lever du soleille tableau même d’où vient le terme impressionnisme ! Achetez votre billet coupe-file pour le musée ici à l’avance.

Musée Rodin

Le musée Rodin est un joyau caché lorsqu’il s’agit de suivre les traces de Monet à Paris. Cet espace culturel joliment aménagé est situé dans le 7ème arrondissement de la ville et est dédié à la vie et à l’œuvre d’Auguste Rodin.

Les deux artistes, Monet et Rodin, sont nés à deux jours d’intervalle et étaient liés par une amitié et une admiration de toujours.

Dans cette pochette d’art joliment abritée, vous pouvez bien sûr voir les fantastiques sculptures de Rodin, tandis que les murs sont remplis de peintures impressionnistes, dont certaines sont celles de Monet.

Les visiteurs peuvent également prendre plaisir à siroter un café ou à se promener dans les jardins tranquilles du musée, remplis de trésors sculpturaux ! Pendant les mois d’été, à certaines dates, il y a même des ouvertures nocturnes où vous pourrez profiter du musée suivi d’un pique-nique sur la pelouse. Achetez votre billet pour le Musée Rodin ici à l’avance.

Faites une excursion d’une journée à Giverny!

Pour tout amateur d’art, l’œuvre de Monet n’a probablement pas besoin d’être présentée. Vers la fin de sa vie, Monet s’installe à Giverny pour profiter de ses succès artistiques, où il travaillera sans relâche à la création du plus magnifique des jardins. Ces jardins abriteront des bassins de nénuphars, qui inspireront Monet pour les années à venir.

Connues sous le nom de nymphéas en français, les peintures des nénuphars emblématiques de Giverny se trouvent désormais au musée de l’Orangerie de Paris. Aujourd’hui, vous pouvez explorer l’ancienne maison et les jardins de Monet. Assurez-vous simplement d’apporter votre appareil photo : cette photo est parfaite !

La meilleure période pour visiter le jardin est sans aucun doute le mois de juillet, lorsque les lys sont en pleine floraison. D’autres périodes de l’année où une visite est préférable sont en avril/mai lorsque la glycine est sortie ou à l’automne lorsque l’endroit entier se transforme en un véritable pays des merveilles automnal avec des teintes dorées et des nuances d’ombre brûlée assorties.

