Où voir des feux d’artifice dans le comté de Will – Shaw Local

Les résidents du comté de Will qui aiment les feux d’artifice ont de nombreuses options ce 4 juillet.

Une option est le Joliet Slammers Fireworks Fest. Un feu d’artifice est prévu après les matchs les vendredi, samedi et dimanche. Pour les billets et plus d’informations, visitez jolietslammers.com.

Pour aider les résidents à trouver facilement les feux d’artifice prévus, la division SIG du comté de Will a préparé une carte interactive. Les résidents devraient se tourner vers les sites Web locaux pour surveiller les annulations liées aux conditions météorologiques. La carte est disponible sur : https://webapp.willcountyillinois.com/fourthofjuly.html

Bolingbrook : La célébration a lieu de 15 h à 21 h le 4 juillet. Les feux d’artifice commencent au crépuscule (après 21 h), Bolingbrook Golf Club, 2001 Rodeo Drive, Bolingbrook. Spectacles en direct, food trucks et vendeurs, service de navette, visionnement à distance. Pour information, visitez bolingbrook.com.

Channahon : La musique live commence à 18 h le 3 juillet au parc communautaire Ronald D Lehman, 23304 W McClintock Road, Channahon. Les feux d’artifice commencent à 21 h 15. Le stationnement est premier arrivé, premier servi et des places de stationnement supplémentaires sont disponibles dans la rue. En cas de mauvais temps, une décision quant à la tenue de l’événement sera prise d’ici midi le 3 juillet. Pour information, visitez channahon.org.

Francfort : Les animations DJ commencent à 19 h 30 le 4 juillet au Main Park, 200 S Locust St. Frankfort. Les feux d’artifice commencent vers 21 h 15. Pour plus d’informations, appelez le bureau du district de Frankfort Park au 815-469-9400 ou visitez frankfortparks.org.

Joliette : La célébration du 3 juillet commence à 18 h 30 au Billie Limacher Bicentennial Park Theatre, 201 W. Jefferson St. Joliet. Musique live, nourriture et vendeurs d’artistes, feux d’artifice sur la rivière à 21h30. La célébration du 4 juillet aura lieu au Joliet Memorial Stadium, 3000 W Jefferson St. Joliet. Les portes ouvrent à 19 h. Les feux d’artifice commencent à 21 h 30. Pour information, visitez joliet.gov.

Port de verrouillage : Feu d’artifice au crépuscule, Dellwood Park, Route 171 et Woods Drive, Lockport. Si le spectacle est annulé en raison du mauvais temps, une date de rattrapage sera annoncée. Pour information, visitez cityoflockport.net.

Manhattan : Independence Parade dans les rues de Manhattan commence à midi le 2 juillet. La fête aura lieu de 13 h à 15 h le 2 juillet, Central Park, 110 S. Park Road, Manhattan. Les caractéristiques de la fête comprennent des jeux amusants pour la famille, une pataugeoire, de la nourriture, des boissons et des glaces. Pour information, visitez villageofmanhattan.org.

Mokena : La célébration commence à 19h30 avec de la musique live au Main Park, 10925 W La Porte Road, Mokena. Les feux d’artifice commencent au crépuscule. Le défilé est à 10 h le 4 juillet. Pour plus d’informations, visitez mokena.org.

Nouveau Lénox : Musique live de 18h à 20h, Village Commons, 199 Veterans Pkwy. Nouveau Lénox. Les feux d’artifice commencent au crépuscule. Nourriture et boissons non alcoolisées disponibles à la vente. Pour information, visitez newlenox.net.

Plainfield : Le Food Truck Festival aura lieu de 16 h à 21 h le 3 juillet dans le stationnement de Bott Park, 24550 West Renwick Road, Plainfield. Le spectacle pyrotechnique. Les feux d’artifice commencent vers 21 h. Les emplacements de stationnement et d’observation recommandés pour les feux d’artifice sont Plainfield High School – Central Campus (24120 Fort Beggs Drive), St. Mary Immaculate Parish (15629 Illinois Route 59) et Bott Park (observation sur les terrains de football du sud uniquement). Les terrains de baseball et la piste cyclable du parc Bott fermeront vers 10 h le 3 juillet. Le terrain de jeu du parc communautaire Greg Bott fermera à 20 h 30 le 3 juillet. Pour plus d’informations, visitez plainfieldil.gov.

Roméoville : Feux d’artifice à trois endroits distincts à partir de 21 h 30 le 3 juillet : Volunteer Park (1100 Murphy Drive), Lukancic Middle School (725 Normantown Road) et Discovery Park (300 S. Highpoint Drive). La musique chorégraphiée sera disponible sur Star 96.7 FM Radio. Les stationnements de ces installations seront fermés le 3 juillet à compter de 9 h. Pour information, visitez romeoville.org.