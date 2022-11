ZARA et Mike Tindall sont considérés comme les membres de la famille royale les plus proches.

Découvrez où ils vivent avec leurs trois enfants Mia, Lena et Lucas Phillip.

Zara Tindall et Mike Tindall vivent dans le Gloucestershire avec leurs trois enfants Crédit : PA

Où vivent Zara Tindall et son mari Mike avec leurs trois enfants ?

En 2013, Zara et Mike Tindall ont décidé de vendre leur manoir de 1,69 million de livres sterling à Cheltenham pour se rapprocher de la princesse Anne.

Avec leurs enfants, ils vivent maintenant sur le domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire.

Ce n’est pas une maison royale très familière, cependant, elle est ornée de décorations royales.

Il s’agit d’un domaine de 700 acres sur lequel la princesse royale organise plusieurs événements équestres annuels.

La maison est équipée d’une salle de sport personnelle qui a un mur de briques avec un drapeau Union Jack dessus que Mike Tindall a révélé lorsqu’il participait au défi 2.6 en avril 2021.

Que fait Zara dans la vie ?

Semblable à ses parents, Zara est une cavalière accomplie qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, qui lui a été décernée par sa mère, la princesse Anne.

Elle a été sélectionnée pour concourir pour l’équipe britannique à la Coupe des Nations FEI à Paris en août 2020.

Elle possède sa gamme de vêtements équestres appelée ZP176 en collaboration avec Musto Outdoor Clothing.

Elle l’a lancé en juillet 2010 et a inclus le numéro qui lui avait été attribué pour la première fois pour représenter le Royaume-Uni.

Elle soutient également de nombreux organismes de bienfaisance et est mécène de The Catwalk Trust, qui recueille des fonds pour soutenir la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Elle apparaît également lors d’événements pour The Caudwell Charitable Trust, qui s’adresse aux enfants ayant des besoins spéciaux, des handicaps et des maladies graves et a participé à une initiative Equestrian Relief pour collecter des fonds pour soutenir le NHS en 2020.

Que fait Mike dans la vie ?

Mike Tindall est un ancien joueur de rugby anglais dont la carrière s’est déroulée de 1997 à 2014.

Il a remporté 75 sélections pour l’Angleterre entre 2000 et 2011 et a été sept fois capitaine de son pays.

Il a également fait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde de rugby 2003 et le Championnat des Six Nations cette année-là.

Après sa retraite en 2014, il a rejoint le club amateur Minchinhampton RFC en tant qu’entraîneur et joueur.

Il co-anime également le podcast hebdomadaire “The Good, The Bad & The Rugby” avec sa compatriote légende anglaise James Haskell et le diffuseur Alex Payne.

Il assiste maintenant à des engagements royaux avec sa femme Zara et fait également plusieurs apparitions de célébrités.

Il est devenu le premier membre de la famille royale en octobre 2022 à participer à I’m A Celebrity… Get Me Out of Here.

En dehors de cela, il est également devenu le premier membre royal à faire de la publicité pour la pizza à la télévision britannique avec une publicité sur laquelle il a travaillé avec Domino’s.