Où viser un penalty

Une séance de tirs au but de la Coupe du monde peut être l’une des façons les plus tendues de terminer le match. Mais quel est le meilleur endroit pour placer un coup de pied ?

Le scientifique des données Pablo López Landeros s’est penché sur des centaines de coups de pied et a suivi où les gardiens ont plongé, où les joueurs ont frappé le ballon et, surtout, quand ils ont marqué un but. Comme le montre la vidéo ci-dessus, les résultats ont fourni quelques conclusions – et ont également soulevé des questions sur le meilleur endroit pour un penalty.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus. Vous pouvez également consulter l’ensemble de données de Landeros ici.