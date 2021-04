Où va une bougie quand elle brûle, de toute façon? Est-il sain de respirer des particules de bougie fondues? À quel point devrais-je être concerné?

– Abigail B., Washington, DC

Lorsque les bougies brûlent, la majeure partie de leur matière va dans l’air.

La lumière et la chaleur d’une bougie proviennent de la combustion de la cire. Lorsque vous allumez la mèche, la flamme fait fondre une partie de la cire, coule dans la mèche et s’évapore, puis la vapeur de cire brûle. La mèche, qui est en coton, brûle également, bien que ce soit la cire qui contribue le plus à la chaleur. Les flaques d’eau que vous voyez parfois autour de la base proviennent de cire qui s’est répandue et coulée sans brûler.