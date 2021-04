Loughborough Lightning dans l’action Vitality Netball Superleague (Crédit d’image – Ben Lumley)

Alors que le netball se prépare à son retour dans la Copper Box, Tamsin Greenway fait le point sur les leçons que le sport doit apprendre et les conversations qu’il doit avoir en ce moment alors qu’il se prépare à s’appuyer sur une première moitié de saison positive malgré l’absence de Ventilateurs…

Je crois fermement au fait que vous devez continuer à faire avancer le sport, et quiconque me connaît sait que je veux juste ce qu’il y a de mieux pour le jeu.

Le problème avec le netball, c’est qu’il joue souvent au rattrapage au lieu d’être proactif. Désormais, le sport dans son ensemble est en mesure d’être à l’avant-garde.

Je suis ouvert à l’idée de voir la progression du netball se dérouler de différentes manières, qu’il s’agisse de changements de règles ou de changements de format.

Cette année, grâce à COVID, la Superleague est passée dans un environnement où elle devait être jouée dans un lieu central (deux différents pour toute la saison) et cela signifiait que chaque match pouvait être diffusé en direct.

Beaucoup de choses en sont sorties et maintenant, le netball ne peut pas se permettre de reculer par rapport à sa position. Mais qu’est-ce que cela signifie pour la saison prochaine? La ligue peut emprunter de nombreuses voies différentes, qui sont toutes ouvertes au débat, mais en fin de compte, c’est la grande question à laquelle il faut répondre.

J’aimerais vraiment penser que les clubs d’Angleterre de Netball et de Superleague travaillent incroyablement dur là-dessus; parce que c’est vital pour la santé du sport en Angleterre. Des discussions doivent avoir lieu et une vision vraiment claire doit être créée, planifiée et partagée.

Lieux centraux

Le coût de l’envoi de six équipes de tournage et de commentateurs différentes à chaque match à domicile à travers le pays, chaque week-end, ne se produira tout simplement pas.

Manchester Thunder a terminé son séjour à Wakefield avec une performance positive (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Je sais que les gens ont déjà dit qu’ils pouvaient diffuser leurs propres matchs, mais tout produit qui fonctionne doit être sur la même page; de la façon dont vous annoncez les équipes à la façon dont vous montrez le jeu, les graphismes, la présentation doit être une approche commune.

Tout cela compte … Je sais que les fans inconditionnels voudront juste voir le netball, mais si nous voulons vraiment que le netball gagne plus de téléspectateurs et augmente la base de fans, ce qui à son tour produit des revenus commerciaux plus importants, alors tous ces éléments comptent . Vous ne pouvez pas avoir un produit décousu.

« Je pense honnêtement que les sites centralisés sont le seul moyen pour le netball de pouvoir continuer à diffuser chaque match de la manière que nous voulons, avec le produit élégant que nous voulons. « Je ne pense vraiment pas que cela puisse revenir à un format de match à domicile, si nous voulons continuer avec le niveau de couverture que nous avons eu cette année. » Tamsin Greenway sur le succès des salles centralisées

En ayant un lieu central cette année, chaque match à Wakefield a (et à la Copper Box aura) une production exceptionnellement lisse derrière lui, ressemble à un sport d’élite et est disponible pour un public beaucoup plus large.

Cependant, il y a certainement des inconvénients à avoir un lieu central, par exemple Wakefield et East London ne sont pas très « centraux ».

Lorsque vous regardez la répartition des clubs à travers le pays, vous devez garder à l’esprit que vous en avez jusqu’à Cardiff et Guildford, jusqu’en Écosse. Avec cette répartition géographique, comment choisir un lieu central qui fonctionne pour tout le monde? Cela s’avère très difficile.

Les voyages ont de grandes implications pour les équipes et les entraîneurs, car vous devez également vous rappeler que beaucoup de gens ont d’autres rôles et emplois qu’ils exercent. Beaucoup devront voyager pour un aller-retour de 9 à 10 heures, puis se rendre au travail le lendemain. Netball paie toujours le prix de ne pas être encore complètement professionnel.

Il existe cependant des moyens de voir cela; vous n’avez pas seulement besoin d’un lieu central, vous pourriez envisager de le diffuser sur peut-être trois lieux. Si vous aviez un site du nord, des midlands et du sud et que vous associez cela à des doubles en-têtes et à une réflexion proactive sur la liste des matchs, vous pourriez le rendre gérable pour les équipes, les joueurs et les fans.

Vitality Netball Superleague – Rencontres 12e journée Dimanche à 12h Celtic Dragons vs Team Bath Netball Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 14h Severn Stars contre Strathclyde Sirens Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 16h Saracens Mavericks vs Leeds Rhinos Netball Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 18h Guêpes contre la foudre de Loughborough Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 17h15 Guêpes vs étoiles Severn En direct sur Sky Sports Mix et diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 19h15 Surrey Storm contre London Pulse En direct sur Sky Sports Mix et diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports

Direction de la ligue

Voulons-nous que Superleague soit une ligue entièrement professionnelle, totalement viable sur le plan commercial et visible de tous?

Si tel est l’objectif dans cinq ans, je ne suis tout simplement pas sûr que les matches à domicile et à l’extérieur, avec 11 équipes en compétition, soient la bonne façon de fonctionner.

Manchester Thunder a terminé son séjour à Wakefield avec une performance positive (Crédit d’image – Morgan Harlow)

C’est là que le netball doit être brutalement honnête et si nous parlons de ce à quoi la ligue ressemblera l’année prochaine, dans quelle direction elle évolue, nous devons également discuter du nombre d’équipes impliquées dans cela.

Quel est le plan à long terme du netball en ce qui concerne le nombre de franchises qui y participent? Quel est l’objectif final et qu’est-ce qui est important? Si la meilleure ligue du monde, la Suncorp ne peut opérer que sur huit équipes, y a-t-il des leçons à tirer?

Cependant, si le plan de Superleague est d’inclure 11 équipes pour les 10 prochaines années… comment vont-ils faire cela? Quel est le plan pour s’assurer que chacune de ces équipes a l’engagement et les fonds nécessaires pour aider ses joueurs à devenir les meilleurs athlètes possibles, pour créer des conditions de concurrence équitables afin que la ligue soit compétitive et donne du punch? Si les finances et les plans des clubs ne fonctionnent pas et que cela ne peut pas être fait, alors ce nombre doit sûrement être réduit?

« Il y a une énorme opportunité pour le netball de faire bouger les choses pour le mieux, mais tant que quelqu’un ne pourra pas mettre par écrit la direction dans son ensemble, le netball va rester coincé dans le no-mans ‘land, » Tamsin Greenway sur les décisions de Superleague

Il y a clairement de gros inconvénients pour moins d’équipes dans la ligue, les fans existants et les systèmes de parcours étant deux préoccupations majeures. Cependant, c’est là que tout cela est lié, les sites centraux et le streaming changent « l’expérience des fans » et nos voies devraient être couvertes dans le plus grand plan de netball des ligues nourricières et des niveaux inférieurs à notre élite.

Fanbase et streaming

Avec chaque jeu diffusé, il y a une plus grande visibilité que jamais et la chance pour nous tous d’être beaucoup plus impliqués. Soyons réalistes, l’une des raisons pour lesquelles chaque jeu n’aurait pas pu être diffusé en direct auparavant était le coût.

Rachel Dunn continue de prospérer dans le cercle de tir des Wasps (Crédit image – Ben Lumley)

Dans le passé, un match par semaine était diffusé en direct à la télévision. Cette équipe a le sol, qui ne montre qu’un terrain de netball, et leur site est configuré pour être «prêt pour la télévision». La réalité est que si nous sommes vraiment honnêtes, certaines salles sont bien meilleures que d’autres, et sans le sol, elles ne sont pas du tout belles à la télévision.

Il ne fait aucun doute que les sites centraux ont résolu ce problème, mais à quoi cela ressemble-t-il pour les fans qui avancent si des sites centralisés sont choisis?

Je pense que la vue d’ensemble est de voir comment les joueurs de netball consomment le jeu en ce moment. La dure et froide réalité est que la plupart des clubs ne comptent en moyenne qu’environ 1000 personnes à chacun de leurs matchs et que certains sites ne peuvent pas dépasser physiquement 2000 spectateurs, alors comment cela se développe-t-il? Quel est l’objectif pour les matchs à domicile au cours des cinq prochaines années, et existe-t-il même des arènes de 5000 places pour que nous puissions grandir?

Si ce n’est pas le cas, cela revient aux lieux centraux. Et la question qui doit être examinée et réfléchie est de savoir comment Superleague joue les matchs dans ces lieux, tout en s’engageant toujours avec le fan régulier qui pourrait ne pas se rendre à chaque match?

Premièrement, nous devons être vraiment réalistes sur la façon dont notre sport est perçu, et nous n’avons pas nécessairement besoin de copier d’autres sports, simplement parce que c’est ainsi que cela a toujours été fait.

Nous savons que le netball réussit toujours bien avec les grands événements. Nous l’avons vu avec la Coupe du monde de Netball, les week-ends d’ouverture, les séries de tests en Angleterre… donc si vous avez des sites centraux où les gens peuvent planifier à l’avance pour aller à ces week-ends, nous pouvons cibler de plus en plus pourquoi ne peuvent-ils pas être complets?

L’équipe de Bath Netball dans l’action Vitality Netball Superleague (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Ensuite, le reste est visionné à la télévision ou en ligne, ce qui semble être une façon très populaire de consommer le netball; c’est ce que nous voyons à partir des chiffres. Ce n’est pas tout le monde qui le regarde en direct le jour même, mais ils le regardent et ils peuvent le regarder après, à l’heure qui leur convient.

Dans un monde idéal, j’aimerais que chaque club de netball du pays ait 10 000, ne ratez jamais un match, des détenteurs d’abonnements comme dans le football, mais je ne suis pas sûr que le sport puisse y arriver? Mais, ce que je peux voir, c’est que le netball vend de grands événements et le netball prospère en ligne avec un modèle différent qui fonctionne pour nous.

Je comprends que ce serait frustrant pour certains, ces clubs avec déjà un grand nombre de supporters, mais sans une croissance réaliste à court terme, je préférerais adopter une approche différente.

Depuis le début de la Super Coupe en 2000, nous avons eu plus de 17 clubs différents et au moins six formats de ligue différents, à un moment donné, nous devons décider à quoi ressemblera l’avenir et nous y tenir. Si les sites centraux nous donnent chaque match montré chaque semaine et nous aident financièrement à passer au professionnalisme, alors je suis tout à fait pour.

