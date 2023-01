Où va ensuite l’édition de gènes

Nous connaissons maintenant les bases d’une vie saine. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une réduction du stress peuvent nous aider à éviter les maladies cardiaques, la plus grande cause de mortalité au monde. Et si vous pouviez aussi vous faire vacciner ? Et pas un vaccin typique – une injection qui modifierait votre ADN pour vous offrir une protection à vie ?

Cette vision n’est pas loin, disent les chercheurs. Les progrès de l’édition de gènes, et de la technologie CRISPR en particulier, pourraient bientôt rendre cela possible.

L’édition de gènes est peut-être enfin prête à se généraliser, traitant de nombreuses maladies et affections, et pas toutes génétiques. À l’avenir, nous pourrons peut-être utiliser la même approche pour protéger les personnes contre l’hypertension artérielle et le diabète, et améliorer considérablement leur qualité de vie. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Ces scientifiques ont utilisé CRISPR pour mettre un gène d’alligator dans le poisson-chat

Ce qui s’est passé? Des millions de poissons sont élevés aux États-Unis chaque année, mais beaucoup d’entre eux meurent d’infections. En théorie, la modification génétique des poissons avec des gènes qui les protègent des maladies pourrait aider à résoudre le problème. Une équipe de scientifiques a tenté de faire exactement cela en insérant un gène d’alligator dans les génomes du poisson-chat.

Pourquoi un gène d’alligator ? Le gène de l’alligator code pour une protéine appelée cathélicidine qui est antimicrobienne, selon l’équipe de l’Université d’Auburn en Alabama. En théorie, cela pourrait rendre les animaux dont le gène est inséré artificiellement dans leur génome plus résistants aux maladies.