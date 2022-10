TUCKER Carlson anime le talk-show politique nocturne de Fox News, Tucker Carlson Tonight, depuis six ans.

Avant son mandat chez Fox, Carlson a été commentateur de CNN pendant cinq ans et a co-animé leur programme de débat d’actualités aux heures de grande écoute Crossfire.

Tucker Carlson est l’hôte du segment Fox News Tucker Carlson Tonight Crédit : AP : Associated Press

Où Tucker Carlson est-il allé à l’université ?

Né à San Francisco, Carlson est le fils aîné du journaliste Richard Warner Carlson, ancien “reporter gonzo”, devenu directeur de Voice Of America et président de la Corporation For Public Broadcasting.

Carlson a fréquenté le Trinity College à Hartford, Connecticut, où il a obtenu un baccalauréat en histoire en 1991.

Après l’université, Carlson a tenté de rejoindre la Central Intelligence Agency, mais sa candidature a été rejetée, après quoi il a commencé sa poursuite d’une carrière dans le journalisme.

Il a commencé sa carrière de journaliste en tant que vérificateur des faits pour Policy Review, une revue nationale conservatrice alors publiée par The Heritage Foundation.

Tout au long de sa carrière, Carlson a travaillé pour l’Arkansas Democrat-Gazette, Talk Magazine, le Wall Street Journal, le Daily Beast, CNN, le New York Times Magazine, Politico et de nombreux autres médias.

Depuis combien de temps Carlson est-il chez Fox News ?

Carlson est l’hôte de Tucker Carlson Tonight depuis 2016 Crédit : Getty Images – Getty

Carlson est chez Fox News depuis mai 2009, date à laquelle il a rejoint la chaîne d’information conservatrice en tant que contributeur.

Au cours de ses premières années à Fox, Carlson était un panéliste invité fréquent dans l’émission satirique de fin de soirée du réseau Red Eye w / Greg Gutfeld.

Il a également fait de fréquentes apparitions dans Special Report avec Bret Baier. Il a été l’hôte suppléant de Hannity en l’absence de Sean Hannity et a produit une émission spéciale de Fox News intitulée Fighting For Our Children’s Minds.

En novembre 2016, Carlson a commencé à héberger Tucker Carlson Tonight sur Fox News.

Le premier épisode de l’émission, qui a remplacé On the Record par Greta Van Susteren, a été l’émission télévisée la plus regardée du réseau de l’année dans la tranche horaire avec 3,7 millions de téléspectateurs.

En octobre 2020, Tucker Carlson Tonight comptait en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs, la moyenne mensuelle de l’émission devenant la plus élevée de tous les programmes d’information par câble de l’histoire à ce moment-là.

Quelle est la valeur nette de Carlson ?

Carlson a une valeur nette estimée à 30 millions de dollars, rapporte Celebrity Net Worth.

Le point de vente rapporte que Carlson gagne un salaire annuel de 6 millions de dollars chez Fox.

Comment regarder Tucker Carlson ce soir ?

Tucker Carlson Tonight en est actuellement à sa cinquième saison.

Vous pouvez le voir en direct les soirs de semaine à 20 h HE sur le réseau Fox News