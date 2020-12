Andrew Yang, entrepreneur de la technologie devenu candidat politique, a suggéré l’utilisation de certificats de vaccination numériques pour accélérer la réouverture de la société – une suggestion que ses partisans ont écrasée de nombreuses références nazies.

Yang a demandé à ses partisans s’il y avait un moyen pour « quelqu’un pour montrer facilement qu’il a été vacciné – comme un code à barres qu’il peut télécharger sur son téléphone»Sur Twitter vendredi, estimant que c’était«difficile d’organiser des rassemblements de masse comme des concerts ou des jeux de balle»Sans une telle technologie intrusive.

Y a-t-il un moyen pour quelqu’un de montrer facilement qu’il a été vacciné – comme un code à barres qu’il peut télécharger sur son téléphone? Il devrait y en avoir. – Andrew Yang🧢🇺🇸 (@AndrewYang) 18 décembre 2020

Plusieurs applications de ce type sont déjà en cours d’élaboration, notamment le CommonPass sponsorisé par la Fondation Rockefeller, que plusieurs compagnies aériennes internationales ont défendu comme la clé de la reprise des voyages «normaux». Certains pays ont également envisagé d’adopter « passeports de santé»Pour les résidents qui reçoivent un vaccin Covid-19.

Cependant, les utilisateurs de médias sociaux n’avaient pas l’idée. « Ouais, quelque chose comme ça ne fonctionne vraiment pas bien dans une société libre, « Un utilisateur impassible.

Voici une idée, vous devriez d’abord obtenir un code-barres et nous dire à tous comment c’est – Lakerfanalways (@Lakerfanalways) 18 décembre 2020

Seulement 15 jours, pas grand-chose … Il suffit de porter le masque, pas grand-chose … Ne vois pas la famille, pas grand-chose … Annulez simplement Thanksgiving et Noël, ce n’est pas grave … Procurez-vous simplement le vaccin, pas grand-chose … Soyez simplement ostracisé si vous ne vous soumettez pas, ce n’est pas grave … etc. https://t.co/rI3jjzLEhh – Michael Knowles (@michaeljknowles) 18 décembre 2020

Certains ont sarcastiquement accepté la suggestion de Yang, la jouant jusqu’à sa (il) conclusion logique.

Et si on tatouait simplement le code-barres sur notre bras. Ou peut-être une micropuce sous la peau qui contient tous nos dossiers médicaux que nous venons de passer au-dessus d’un scanner. Je t’aime mec. Mais je pense que c’est une direction dangereuse – m D (@ImMatthew_Davis) 18 décembre 2020

Nous pouvons leur faire porter des brassards spéciaux avec ‘SAFE’ imprimé dessus. Ensuite, toute personne qui n’en porte pas peut être parquée dans des zones désignées spéciales «dangereuses». Fool proof. – Samuel Hall (@ Samuel_Hall11) 18 décembre 2020

« Pourrait vouloir repenser celui-ci avant de se présenter à la mairie de la ville avec la plus grande concentration de population juive du pays», Un commentateur souligné, faisant référence à la campagne exploratoire de Yang pour le maire de New York.

En effet, beaucoup ont eu une ambiance distincte du Troisième Reich grâce à l’idée de transporter un code à barres …

Mec.

Où trouves tu tes idées? L’Allemagne des années 30?

Sérieusement. – Roof coréen (@ RoofKorean7) 18 décembre 2020

Demandez-leur simplement de se faire tatouer le bras! pic.twitter.com/qZI8Ij0DPb – BenBC🇺🇸 (@xBenJamminx) 18 décembre 2020

… Tandis que d’autres l’ont comparé au « marque de la bête. »

C’est là que les choses commencent à devenir bibliques et que le vrai plaisir commence … – Jeannemoji 🌊🌊🌊🚣‍♀️🌊🌊🌊🌊🌊 (@_Ninja_MOM_) 18 décembre 2020

On pourrait mettre une marque sur leur main ou leur front? – Roi d’autruche en colère (@AngryBeaky) 18 décembre 2020

Même beaucoup de ceux qui étaient favorables à une telle application ont fait valoir que cela empêcherait simplement les personnes déjà hésitantes de se faire vacciner contre Covid-19.

Une idée géniale qui rendra vraiment ces personnes paranoïdes plus susceptibles de se faire vacciner. SMDH. Êtes-vous attentif à ce qui se passe dans le monde réel Andrew? – preising (@preising) 18 décembre 2020

Les anti-vaxxers prétendent littéralement à tort que le vaccin a un dispositif de suivi afin qu’ils ne le prennent pas, et vous voulez aller et même suggérer cela? Nous vivons dans un monde d’extrémistes de droite qui refusent de porter des masques et propagent le virus. Assez de dégâts ont déjà été faits. – David Badash (@davidbadash) 18 décembre 2020

Plus de la moitié des Américains ont déclaré qu’ils n’étaient pas enclins à recevoir le jab expérimental de Covid-19, citant le développement rapide et les problèmes de sécurité. Alors que les États-Unis – ainsi que le Royaume-Uni et plusieurs autres pays – ont approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech plus tôt ce mois-ci, son déploiement se transforme rapidement en un cauchemar de relations publiques, avec des infirmières évanouies et des réactions allergiques partagées en ligne. Pire encore, certaines sociétés pharmaceutiques ont admis qu’il n’est pas clair si un vaccin empêche la transmission du virus – et non seulement rend l’infection moins grave – et il n’est pas rendu public combien de temps ses effets sont censés durer.

Alors que la plupart des pays ont souligné qu’ils ne prévoyaient pas de rendre le vaccin obligatoire, divers responsables de la politique de la santé ont laissé entendre qu’il serait obligatoire de voyager, d’assister à des événements publics ou même de travailler à l’extérieur du domicile. Le tsar corona américain Anthony Fauci et le milliardaire de Microsoft Bill Gates ont depuis longtemps lancé l’idée de certificats de vaccin comme condition préalable à l’ouverture de la société, tandis que l’establishment médiatique a rejeté toutes les préoccupations en matière de confidentialité et de santé comme des théories du complot.

