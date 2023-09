Où trouver USMNT vs Oman à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder l’USMNT contre Oman à la télévision américaine et via le streaming légal :

TNT est l’un des nouveaux domiciles des équipes nationales des États-Unis, y compris le match USMNT contre Oman. 2023 est la première année d’un accord de droits de huit ans entre US Soccer et Turner Sports, qui verra les matchs de l’équipe nationale féminine et masculine des États-Unis en anglais présentés sur TNT/TBS, avec certains jeux également sur HBO Max jusqu’en 2030.

L’accord comprend des matchs amicaux, la SheBelieves Cup, les qualifications pour la Coupe du monde pour les deux équipes, ainsi que la Lamar Hunt US Open Cup du côté des clubs masculins. L’accord de 200 millions de dollars est la première fois qu’US Soccer vend des droits médiatiques aux équipes nationales sans être regroupés avec la Major League Soccer via United Soccer Marketing. Environ 20 matchs par an devraient être diffusés sur les différentes chaînes de télévision et de streaming de Turner Sports.

Pour une couverture en espagnol, vous pouvez regarder le match sur Peacock, le service de streaming dédié de NBC qui présente également la Premier League.

Crédit photo : Imago