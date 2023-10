Les refuges de nuit pour temps froid dans les comtés de King et de Snohomish sont ouverts ce week-end pour offrir aux personnes vivant à l’extérieur des endroits où se protéger des éléments.

Le service météorologique national a émis un avertissement de gel dans toute la région jusqu’à 9 heures du matin samedi. Les températures nocturnes devraient se situer entre 30 et 30 °C dans la région de Seattle tout au long du week-end.

Quatre refuges sont ouverts dans le comté de Snohomish – à Everett, Monroe et Marysville – et la King County Regional Homelessness Authority a demandé aux refuges existants d’augmenter la capacité de lits de nuit et les services de proximité.

Voici où trouver un refuge pour le week-end :

Le refuge pour intempéries de l’Armée du Salut à Seattle, 1024 Sixth Ave. S., de 19 h à 7 h. Le refuge peut accueillir de 30 à 35 personnes.

Lakefront Community House à Seattle, 600 N. 130th St., de 18h à 8h, pour adultes célibataires et couples. Le dîner et le petit-déjeuner sont fournis.

Refuge Westside Neighbours à Seattle, 3618 SW Alaska St., de 17 h à 11 h, avec un espace pour 30 adultes.

Abri Ray of Hope Sundown à Auburn, 2806 Auburn Way N., de 21 h à 7 h

Refuge pour jeunes YMCA Arcadia à Auburn, 932 Auburn Way S., de 20 h à 9 h vendredi ; de 13h à 18h et de 20h à 9h

La place de Marie à Burien, 12845, boulevard Ambaum. SW, est ouvert aux familles avec enfants.

Centre familial FUSION à Federal Way, 1505 S. 328th St., est ouvert aux familles avec enfants.

UGM KentHOPE dans le Kent, 9009 Canyon Drive. Appelez le 206-200-8610 entre 8h00 et 16h00 pour vérifier la disponibilité des lits.

Vine Maple Place à Maple Valley, 21730 Dorre Don Way SE, est ouvert aux familles avec enfants.

Le Sophia Way à Bellevue, 3030 Bellevue Way NE, est ouvert aux femmes. Appelez à l’avance, 425-896-7385.

Porchlight (anciennement Congrégations pour les sans-abri) à Bellevue, 13668 SE Eastgate Way, est ouvert aux hommes. Appelez à l’avance, 425-698-1295.

Amis de la jeunesse à Redmond, 16101 NE 87 ème St., Suite 110, est ouverte 24 heures sur 24 aux jeunes et aux jeunes adultes.

St., Suite 110, est ouverte 24 heures sur 24 aux jeunes et aux jeunes adultes. Marysville Cold Weather Shelter, Bethlehem Lutheran Church, 7215 51st Ave. NE, ouvert à 19 h

Abri pour temps froid Monroe, Église Méthodiste Unie de Monroe, 342 S. Lewis St., ouvert de 20 h à 8 h. Des promenades jusqu’au refuge sont disponibles depuis le Gold Bar Park & ​​Ride à 18 h 30 et la bibliothèque Sultan à 19 h 45.

Everett Gospel Mission, 3711 Smith Ave., ouvre à 18 heures et compte jusqu’à huit lits pour hommes. La mission fournira des collations et des jus.

Le refuge familial Everett pour temps froid, 5126 S. Second Ave., ouvrira à 16 heures.

Si vous êtes dans une famille avec des enfants dans le comté de King, appelez la ligne d’admission des refuges familiaux – 206-245-1026 – pour être mis en relation avec un lit de refuge et un trajet pour vous y rendre. Dans le comté de Snohomish, les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui ont besoin d’un abri doivent appeler le 425-877-5171 pour être mis en relation avec un lit.

De plus, la plupart des bibliothèques publiques sont ouvertes pendant la journée pour se réchauffer dans les comtés de King et de Snohomish. Trouvez des listes complètes des emplacements de réchauffement diurne sur le Page Web du refuge pour temps froid du comté de Snohomishou l’Autorité régionale des sans-abri du comté de King Site de temps violent.

Suivez les conseils de l’Autorité régionale des sans-abri Blog pour les mises à jour.