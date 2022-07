Où trouver Racing vs. Independiente à la télévision américaine

Voici tous les détails de l’endroit où vous pouvez regarder Racing vs. Independiente à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Course contre Independiente QUEL Primera Division argentine LORSQUE 14 h 30 HE / 11 h 30 HP • Dimanche 10 juillet 2022 OÙ Paramount+ et Fanatiz FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec Fanatiz, vous pouvez diffuser Racing vs. Independiente – connu sous le nom d’El clásico de avellaneda – et des tonnes d’autres jeux Primera argentins.

Vous pouvez regarder plus de 25 ligues et compétitions en direct sur Fanatiz en plus de la Primera argentine, y compris la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana, le Brasileirão, et plus encore – en anglais, espagnol et portugais. Un plan “Freemium” est offert sans frais donnant accès à beIN SPORTS XTRA et beIN SPORTS XTRA Español, et un plan “Front Row” avec la sélection complète de contenu est de 9,99 $/mois.

Fanatiz diffuse désormais la Superliga argentine, la Copa Argentine, les matchs à domicile de Bolivar, la Liga 1 péruvienne et la Première division colombienne – et – la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Ligue 1, la Super Lig turque, la Primeira Liga portugaise, la Coupe KNVB néerlandaise, la ligue équatorienne, la ligue uruguayenne et autres compétitions. Fanatiz diffuse également des jeux de beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, GolTV en Español, TyC Sports International et RCN Nuestra Tele International.

Fanatiz est disponible en HD pour les tablettes/smartphones Android, les tablettes/smartphones Apple, Amazon Fire, Apple TV et Roku. De plus, il fonctionne avec Chromecast afin que vous puissiez le diffuser sur votre téléviseur.

Crédit photo : Getty Images