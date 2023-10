Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Puebla vs Chivas à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Puebla contre Chivas QUOI Liga MX Ouverture QUAND 23h00 HE / 20h00 HP • Vendredi 20 octobre 2023 OÙ ViX FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec ViX, vous pouvez regarder Puebla contre Chivas et bien d’autres matchs. Avec le service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, smartphone, tablette, Roku, Apple TV ou le connecter à votre téléviseur avec Google Chromecast.

ViX est le service de streaming en espagnol de TelevisaUnivision, avec du contenu des réseaux de télévision espagnols que vous connaissez aux États-Unis sous le nom d’Univision, UniMás et TUDN. Des niveaux gratuits et premium sont disponibles, et le service propose des matchs de clubs de l’UEFA et de compétitions internationales (y compris la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue de Conférence ainsi que les qualifications pour l’Euro), certains matchs de qualification de la CONMEBOL, les ligues argentine, brésilienne et colombienne, la CONCACAF. compétitions de clubs, et plus encore. De plus, ViX propose des matchs exclusifs de Liga MX pour les compétitions masculines et féminines tout au long de l’année.

ViX est disponible pour Windows PC, Mac, Apple iPhones, téléphones Android, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV et certains téléviseurs intelligents.

Crédit photo : Imago