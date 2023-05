Où trouver l’Inter Milan contre l’AC Milan à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder l’Inter Milan contre l’AC Milan à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Inter Milan contre AC Milan QUOI Demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA QUAND 15 h HE / 12 h HP • Mardi 16 mai 2023 OÙ Paramount+Univision, TUDN, ViX+, Fuboet DirecTV flux ESSAI GRATUIT REGARDE MAINTENANT

Paramount + propose désormais une promotion d’essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés, donnant aux fans la possibilité de regarder gratuitement une tonne de fans de football (et d’autres contenus).

Après l’essai de 7 jours, Paramount + ne coûte que 4,99 $ par mois. Et vous garantit l’accès à tous les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

Paramount+ comprend des programmes originaux exclusifs tels que Mal, Découverte de Star Trek, Picard Star Trek, Le bon combatet Le standainsi que des films dont Un endroit calme, partie II, Infini et plus. Vous pouvez également diffuser CBSN (CBS News), CBS Sports HQ et ET Live, ainsi que – avec le plan Premium – votre réseau CBS local.

Les avantages de Paramount + incluent (1) plus de 10 000 épisodes de contenu CBS, (2) plus de 2 000 matchs de football par saison et (3) diffuseront tous les matchs de l’UEFA Champions League jusqu’en 2024.

Paramount + comprend également de nombreux autres matchs de football de la Ligue Europa, de la Ligue de conférence, de la Serie A, de la NWSL, de la ligue argentine, de la Concacaf Nations League, des éliminatoires de la Coupe du monde à l’extérieur pour les équipes nationales américaines masculines et féminines, ainsi que de l’action de la ligue brésilienne, Ligue des champions asiatique et beaucoup plus.

Paramount+ est disponible sur PC ou Mac ainsi que sur les téléphones Roku, iPhone et Android, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, PlayStation 4, Samsung smart TV, Vizio et XBOX One.

Voici les étapes pour vous inscrire à votre essai gratuit de 7 jours à Paramount+ :

1. Après avoir cliqué sur le bouton « Essayer gratuitement », vous verrez la page suivante qui explique les deux choix que vous trouverez. Cliquez sur « Continuer » pour être présenté avec les options :

2. Choisissez entre l’option « Publicités limitées » ou « Commercial gratuit ». Si vous souhaitez économiser plus de 15 % avec un forfait annuel, cochez la case. Appuyez ensuite sur « Continuer » pour continuer.

3. Ensuite, vous devrez créer un compte Paramount+ gratuit :

4. Saisissez vos coordonnées et cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante.

5. La page suivante explique l’essai gratuit de 7 jours :

6. Saisissez vos informations de paiement, puis cliquez sur « Démarrer Paramount+ » pour commencer votre essai gratuit.

Crédit photo : Imago