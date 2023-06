Où trouver Leipzig vs Francfort à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Leipzig contre Francfort à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Leipzig contre Francfort QUOI DFB-Pokal QUAND 14 h HE / 11 h HP • Samedi 3 juin 2023 OÙ ESPN+, ESPNU, ESPN Sports et Sangle Orange plus le module complémentaire Sling Sports Extra FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec Sling Orange, regardez Leipzig contre Francfort ainsi que le meilleur du football allemand sur vos appareils préférés, y compris les téléviseurs intelligents, les appareils de diffusion en continu, l’ordinateur, la tablette ou le téléphone.

Leipzig vs Francfort oppose deux équipes avec des histoires récentes de finale de coupe l’une contre l’autre. Leipzig a fait la finale en 2019, 2021 et 2022, remportant l’édition de l’année dernière. Francfort a participé à des finales consécutives DFB-Pokal en 2017 et 2018, remportant cette dernière. Les deux équipes ont connu de solides campagnes en Bundesliga, terminant dans la moitié supérieure. Leipzig a terminé troisième et se dirigera vers la Ligue des champions. Francfort a raté de peu une place européenne pour 2023/24 en terminant septième, après avoir remporté la Ligue Europa 2022.

