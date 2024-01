Où trouver le t-shirt des champions de l’AFC des Chiefs de Kansas City que Travis Kelce portait après le match d’aujourd’hui

Travis Kelce #87 des Chiefs de Kansas City célèbre avec Taylor Swift après une victoire 17-10 contre les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC au M&T Bank Stadium le 28 janvier 2024 à Baltimore, MD. Patrick Smith / Getty Images



Après la victoire d’aujourd’hui, le Chefs de Kansas City sont officiellement (encore) liés au Super Bowl.

Chiefs Kingdom sait que Pat Mahomes, Travis Kelce et Andy Reid n’ont pas été « mis sur la carte » par l’ère Kelce de Taylor Swift. Deux championnats du Super Bowl au cours des quatre dernières années signifient que cette équipe a toujours été sur la carte. L’équipe n’est plus qu’à un match de remporter son troisième trophée en cinq ans.

L’enracinement d’une équipe de haut niveau exige un équipement de fan de haut niveau. Continuez à lire pour découvrir le meilleur équipement de fan des Chiefs dont vous aurez besoin pour vous préparer pour le Super Bowl, y compris le T-shirt que vous avez vu les joueurs des Chiefs de Kansas City porter après le match d’aujourd’hui.

Achetez tous les équipements des fans des Chiefs de Kansas City





T-shirt Nike AFC Champions Locker Room Trophy Collection des Chiefs de Kansas City

Branchez-vous sur le grand gibier représentant le Victoire du Chief au championnat de l’AFC et canaliser une énergie gagnante du championnat. Les graphismes audacieux des Chiefs sur le maillot Nike doux entièrement en coton – le même que celui que vous avez vu porté aujourd’hui par les Chiefs de Kansas City après le match – en font le souvenir parfait de la victoire d’aujourd’hui.

Achetez-le maintenant et vous pourrez vous faire livrer ce t-shirt de championnat à temps pour le Super Bowl.

40 $ chez Fanatics





Maillot Patrick Mahomes

Que l’équipe remporte le Super Bowl ou non, être un fan des Chiefs de Kansas City ne se démode jamais. Cela signifie qu’investir dans un maillot de joueur de qualité supérieure vous sera utile pendant des années.

Conçu pour la respirabilité et le confort, un maillot de joueur des Chiefs comporte des logos audacieux des Chiefs, le nom et le numéro du joueur et un bouclier officiel de la NFL sur la poitrine. Le maillot du joueur n°15 du quart-arrière Pat Mahomes était le quatrième maillot NFL le plus vendu de la saison 2023. La seule chose plus durable que Le contrat de 10 ans de Mahomes avec les Chiefs, est son maillot de joueur Nike. Les maillots de joueur Nike haute performance et de haute qualité sont disponibles chez Fanatics à partir de 130 $.

130 $ et plus





Achetez les maillots les plus populaires des Chiefs de Kansas City

Nike Pegasus 40, édition des Chiefs de Kansas City



Exprimez votre fandom de la tête aux pieds avec une paire de baskets Kansas City Chiefs.

Nous aimons le Nike Pegasus 40 des Chiefs de Kansas City. Techniquement, il s’agit d’une chaussure de course, le rembourrage avancé à l’avant et au talon signifie que vos chiens ne commenceront pas à aboyer, peu importe combien de temps vous restez debout et applaudissez. Et le coloris du Chief ? *baiser du chef*

140 $ chez Nike





Veste aviateur entièrement zippée des Chiefs de Kansas City Wear by Erin Andrews

Fanatiques



Alors que les matchs des Chiefs ont vu leurs notes augmenter en raison des apparitions de Taylor Swift dans le stade, les marques d’équipement de fans comme Wear by Erin Andrews ont également vu leurs ventes augmenter grâce au fait que Swift arborait son équipement des Chiefs lors des matchs. Il n’est pas surprenant que tout ce que Taylor porte à un match des Chiefs se vend rapidement.

Cette veste Chiefs d’épaisseur moyenne lavable en machine a un corps 100 % nylon et une doublure 100 % polyester. Les côtes sont 95 % polyester, 5 % élasthanne.

130 $ chez Fanatics





Achetez des équipements de fans des Chiefs plus populaires