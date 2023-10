Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder le PSV Eindhoven contre l’Ajax à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS PSV Eindhoven contre Ajax QUOI Eredivisie QUAND 9 h 30 HE / 6 h 30 HP • Dimanche 29 octobre 2023 OÙ ESPN+ FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec ESPN+, vous pouvez regarder le PSV Eindhoven contre l’Ajax et bien d’autres matchs d’Eredivisie. Avec le service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, vos appareils Apple, Android et Amazon Fire, Roku, Samsung Smart TV, Chromecast, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Oculus Go.

Désormais, avec ESPN+, vous pouvez diffuser la Bundesliga, la LaLiga, le Championship, la League One, la League Two, la FA Cup, la League Cup, l’US Open Cup, l’International Champions Cup, l’Eredivisie, l’USL et plus encore.

Mieux encore, ESPN propose désormais The Disney Bundle qui comprend ESPN+, Hulu et Disney+ pour seulement 14,99 $ par mois. Non seulement vous obtenez tout le football avec ESPN+, mais vous obtenez également des films et des émissions de télévision à succès avec Hulu ET vous obtenez Disney+ qui présente Star Wars, des films Marvel, des films et des émissions Disney, des films de Pixar et des longs métrages documentaires de National Geographic.

En plus de toute la couverture du football, ESPN+ comprend également l’UFC, la MLB, la MLS, la NHL, certains golfs du PGA TOUR, la boxe Top Rank, le cricket et le tennis du Grand Chelem de Wimbledon à l’US Open et à l’Open d’Australie. De plus, vous bénéficiez d’un accès instantané à vos sports universitaires préférés comme le football, le basket-ball, la crosse, le softball et bien plus encore.

Il y a aussi l’émission quotidienne ESPN FC, les documentaires 30 For 30, un accès exclusif aux programmes du studio et bien plus encore.

