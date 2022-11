Où trouver le Père Noël dans les comtés de Will et Grundy cette année – Shaw Local

Même si le Père Noël se prépare pour le grand jour, il n’est pas trop occupé pour rencontrer des enfants de tous âges. Voici où le trouver dans les comtés de Will et Grundy cette année.

• « Noël sur la place » – de 13 h à 16 h 30 le samedi, Central Square, 222 E. 9th St., Lockport). Illumination des arbres, photos du Père Noël, activités familiales, fête des arbres. Libre. Pour information, visitez lockportpark.org.

• M. et Mme Claus – 17 h 30 à 20 h 30 samedi, Lights on Plainview Drive, 25314 S. Plainview Drive, Channahon. Spectacle de lumières des Fêtes, apparition spéciale de M. et Mme Noël, friandises et chocolat chaud pendant qu’ils durent. Pour information, visitez plainviewholidaylights.weebly.com.

• Petit-déjeuner avec le Père Noël – de 9h00 à 13h00 le dimanche, St. Joseph Grade School, 275 W. North St., Manhattan. Déjeuner de crêpes, bricolage pour enfants, bar à chocolat chaud, foire artisanale d’hiver, visite du Père Noël. Frais maximum de 10 $ ou 40 $ par famille. Les enfants de moins de 3 ans sont gratuits. Pour information, visitez sjsmanhattan.org.

• Photos avec le Père Noël – 11 h à 13 h, salle de réunion Village, 260 Market Place, Manhattan.

• Chasse au trésor secrète du Père Noël – 10 h à 14 h 30 dimanche, Konow’s Corn Maze 16849 South Cedar Road Homer Glen. Événement gratuit. Aidez le Père Noël à trouver son portefeuille, prenez des photos avec le Père Noël et son camion rouge (de 10 h à 14 h, premier arrivé, premier servi), du chocolat chaud, des hors-d’œuvre légers et des collations, un hot-dog gratuit. Inscrivez-vous sur konowscornmaze.com/events.

• Shorewood Holiday Market – 16 h à 21 h 2 décembre, 14 h à 21 h 3 décembre, 12 h à 18 h 4 décembre, One Towne Centre Blvd., Shorewood. Plus de 40 vendeurs locaux, râtelier à foin, éclairage des arbres (vendredi), divertissement familial, Olaf et Olde Towne Carolers (samedi), Père Noël, Mme Claus, rennes vivants (dimanche), vin chaud et bière artisanale, tacos, saucisses, rôti mais, barbecue. Pour information, visitez vil.shorewood.il.us.

• Festival des lumières des Fêtes – 17 h à 20 h 2 et 3 décembre, 1050 W. Romeo Road, Romeoville. Variété de festivités en plein air, y compris des personnages, des spectacles, des photos avec le Père Noël et des vendeurs de nourriture. Inscription obligatoire pour les photos avec le Père Noël. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez romeoville.org/1202/Festival-des-lumieres-des-fetes.

• Photos avec le Père Noël – de 9 h à midi les 3 et 10 décembre, Plainfield Pet Supply, 23907 W Industrial Dr N, Plainfield. Hébergé par Furry Reflections. Une partie du coût a été reversée à Wags 2 Wishes Animal Rescue à Plainfield.

• Boutique secrète du Père Noël et foire des vendeurs – de 9 h à midi le 3 décembre, Channahon Junior High School, 24917 W Sioux Drive, Channahon. Ayez une liste de noms pour lesquels les enfants veulent acheter des cadeaux, y compris l’enfant. Placer la liste et 2 $ par nom dans une enveloppe et apporter à l’événement. Les elfes aideront les enfants à faire leurs courses. Les espèces et les chèques (à l’ordre de Channahon PTO) seront acceptés. L’ensemble de l’événement sera ouvert au public. Aussi, vendeurs et artisans, café et chocolat chaud gratuits à la vente de pâtisseries.

• Défilé annuel des fêtes de la ville de Crest Hill – 10 h le 3 décembre à partir du bâtiment des travaux publics. Le personnel municipal accompagnera le Père Noël dans tous les quartiers.

• Cocoa & Cacti – 10 h à 17 h le 3 décembre; RejuveNate – Plants & Wellness LLC, 2212 Plainfield Rd Crest Hill. Père Noël de midi à 15 h pour des séances de photos de cartes de Noël parmi les plantes. Cacao chaud et bar à café. Sac de nourriture pour rennes gratuit avec tout achat, promotions, stations de peinture. Appelez le 815-514-3979 ou visitez RejuveNateplants.com.

• Atelier Secret du Père Noël – 3 décembre à 10 h, École primaire de Mokena, 11244 Willowcrest Lane, Mokena. Salon de l’artisanat et des marchands. Séance photo avec le Père Noël pour les familles. Prévoyez une enveloppe avec les noms de famille, le montant à dépenser et l’argent avec votre/vos enfant(s) pour magasiner avec un lutin à votre arrivée. Événement de trésorerie. Hébergé par Mokena PTA. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à pta@mokena159pta.org,

• Photos avec le Père Noël — 13 h à 16 h, 3 décembre, Village Realty, 215 N. State St., Manhattan ; et de 13 h à 16 h le 4 décembre, Village Realty, 20950 S. Frankfort Square Road, Frankfort. Amenez la famille pour des photos gratuites, du chocolat chaud.

• Noël aux Communes – de 16 h à 20 h à partir du 3 décembre, New Lenox Commons. Les samedis et dimanches de décembre jusqu’à Noël. Photos avec le Père Noël, promenades en chariot tiré par des chevaux, marché des fêtes, patinage sur des patinoires synthétiques, apparitions spéciales des rennes du Père Noël, éblouissant déploiement de lumières. Entrée libre. Pour information, visitez newlenox.net/events ou composez le 815-462-6400.

• Photos avec le Père Noël et Jack Skellington – de 11 h à 15 h le 4 décembre, Mad Hatchet Brewing, 913 Brook Forest Ave, Shorewood. Les billets coûtent 25 $ et comprennent l’artisanat pour les enfants, une collation et la possibilité de prendre des photos avec le père Noël et Jack Skellington. Les bénéfices ont été reversés aux Grands Frères Grandes Sœurs des comtés de Will et Grundy. Pour les billets et informations, visitez bit.ly/3EZS7Wd ou facebook.com/MadHatchetBrewing.

• Père Noël à la caserne de pompiers – 13 h à 15 h 30 le 4 décembre, district de protection contre les incendies de Coal City. 1455 S Berta Road, Coal City. Biscuits et cacao, cadeaux. Amenez la famille et vos appareils photo et venez rendre visite au Père Noël.

• Channaholidays 2022 – 14 h à 18 h le 4 décembre. Organisé par le village de Channahon, le district du parc de Channahon et le district de la bibliothèque publique de Three Rivers. Père Noël et le Grinch, food trucks, artisanat, écriture de lettres au Père Noël, bingo familial, atelier d’elfes, promenades en chariot d’hiver, station de s’mores, décoration de biscuits pour les enfants, artiste de ballons, madrigaux MCHS, brouillage de la canne en bonbon, performance du groupe musical Fine Tunes, éclairage du sapin de Noël du village. Pour information, visitez channahon.org/334/Channaholidays.

• Vacances à Whoville – Spaghetti avec le Grinch – 14 h à 17 h 4 décembre, American Legion 15052 Archer Ave., Lockport. Rencontrez le Père Noël et le Grinch. Artisanat, lettres au Père Noël, biscuits, artisanat, activités pour enfants, dessert, spaghetti, vente de pâtisseries. Les prix des billets sont des dons non remboursables. Une partie de tous les profits profite aux organismes de bienfaisance choisis par le Homer Glen Junior Woman’s Club. Tous ceux qui apportent des articles non périssables pour le Lockport Fish Pantry reçoivent un billet de tombola gratuit. Pour les billets et informations, visitez hgjwcwhoville2022.eventbrite.com.

• Portes ouvertes des Fêtes avec le Père Noël et Mme Claus — de 17 h à 19 h le 6 décembre (succursale Lockport, 121 E. 8th St.), le 7 décembre (succursale Crest Hill, 20670 City Center Blvd.) et le 6 décembre ( succursale de Romeoville, 201, chemin Normantown). Biscuits, chocolat chaud et artisanat pour tous les âges, séance photo et performance dédicace du Père Noël et de Mme Noël. Pour plus d’informations, contactez Evangeline Stephenson au 815-552-4185 ou estephenson@whiteoaklib.org (Lockport), Brandon Swarthout au 815-552-4225 ou bswarthout@whiteoaklib.org (Romeoville) ou visitez whiteoaklibrary.org/

• Rencontrez The Grinch à First Bank of New Lenox – 10 h à midi le 10 décembre, 836 W. Laraway Road, New Lenox. Dégustez des biscuits, du jus et recevez un ornement Grinch. Pour information, visitez fnbmanhattan.com/about-us/news-and-events

• Rencontrez le Père Noël à la First Bank of Manhattan – de 9 h à 11 h le 10 décembre, First Bank of Manhattan, 550 W North St, Manhattan. Père Noël, chocolat chaud, biscuits, jus, jeux, faire un ornement. Pour information, visitez fnbmanhattan.com/about-us/news-and-events

• Petit-déjeuner aux crêpes avec le Père Noël – de 8 h à midi le 11 décembre, Papa Joe’s of Lockport 944 E 9th St, Lockport. Pour les billets et informations, visitez ignite-dance-companytpdc.ticketleap.com/

• Rencontrez et saluez le Père Noël avec Mme Claus – 17 h à 20 h le 13 décembre, Lights on Plainview Drive, 25314 S. Plainview Drive, Channahon. Spectacle de lumières des Fêtes, apparition spéciale de M. et Mme Noël, friandises et chocolat chaud pendant qu’ils durent. Les dons seront acceptés pour Tammy Balamut, enseignante à la Families of Faith Christian Academy, qui suit des traitements contre le cancer du sein. N’hésitez pas à écrire une lettre d’encouragement à Balamut et à la déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël. Pour information, visitez plainviewholidaylights.weebly.com/

• Fête de Noël Ugly Sweater et distribution de jouets et de manteaux – 18 h le 14 décembre, Musée historique de la région de Joliet, 204, rue N. Ottawa, Joliet. Photos gratuites avec le Père Noël, musique, tombolas alimentaires. Pour vous inscrire et pour plus d’informations, visitez justiceforwives.com/justice-for-wives-events-page.

• Selfies gratuits avec le Père Noël – de midi à 14 h le 17 décembre, CENTURY 21 Affiliated, 1020 Essington Road, Joliet. Prenez votre téléphone ou votre appareil photo et prenez un selfie avec le Père Noël.

• Déjeuner avec le Père Noël et Mme Claus – de midi à 15 h. 17 décembre, Fat Rickys, 646 N. Independence Blvd., Romeoville. Venez prendre vos propres photos avec notre toile de fond ou demandez à Andrea Kenealy Photography une copie numérique. Surprise du Père Noël pour les moins de 12 ans. La Société d’art de Romeoville sera là pour inspirer la créativité de votre enfant. Événement de sensibilisation communautaire, l’entrée est gratuite. Aucune inscription n’est nécessaire. Les dons à Helping Heavy Arts sont appréciés mais pas obligatoires.

• 3e Santa Hut annuelle – 14 h à 18 h le 17 décembre, 16737 W 146th Place Lockport. Le Père Noël et ses lutins seront sur place pour des photos. Chocolat chaud et cannes de bonbon selon disponibilité. Les dons pour SOS Children’s Village Lockport sont appréciés mais pas obligatoires. Les articles nécessaires comprennent de nouveaux écouteurs, des bouteilles d’eau réutilisables, de nouveaux manteaux d’hiver, des chapeaux, des gants, des cartes-cadeaux ou des dons en espèces.