Où trouver la Colombie contre l’Irak à la télévision américaine

Voici tous les détails de l’endroit où vous pouvez regarder la Colombie contre l’Irak à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Colombie vs Irak QUOI Amical international QUAND 15h00 HE / 12h00 HP • Vendredi 16 juin 2023 OÙ Fanatiz ESSAI GRATUIT REGARDE MAINTENANT

Avec Fanatiz, vous pouvez regarder la Colombie contre l’Irak et des tonnes d’autres jeux. Avec le service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, smartphone, tablette, Roku, Apple TV, Fire Stick ou le connecter à votre téléviseur avec Google Chromecast.

Fanatiz inclut l’accès à beIN SPORTS – le réseau qui détient les droits sur la Ligue 1, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la SüperLig turque, les compétitions africaines et internationales, et plus encore. Il a également GolTV, la chaîne difficile à trouver qui diffuse la Primeira portugaise, la Serie A équatorienne, la Liga 1 péruvienne et la Primera uruguayenne. Le service propose également une couverture en espagnol des ligues argentine Primera et Brasileirão, ainsi que des ligues colombienne et hondurienne. De plus, Fanatiz organise également des matchs amicaux internationaux exclusifs tout au long de l’année, comme la Colombie contre l’Irak.

L’application Fanatiz est disponible sur iOS, Android, Roku, Apple TV et Amazon Fire TV. Les plans commencent à 9,99 $ par mois pour un accès complet, et le service propose également des options de paiement à la carte pour certains jeux exclusifs. Vous pouvez également choisir un plan moins cher qui ne comprend que certaines compétitions.

Crédit photo : Imago