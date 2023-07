Où trouver Inter Miami vs Cruz Azul à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Cruz Azul contre l’Inter Miami à la télévision américaine et via le streaming légal :

MLS Season Pass est le foyer de la Coupe des ligues – où vous pouvez regarder Cruz Azul contre l’Inter Miami et tous les matchs de la Coupe des ligues et de la MLS. Avec le service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, Apple TV, smartphone, tablette, Roku et autres appareils de streaming intelligents.

Nouveau pour 2023 dans le cadre d’un accord de droits de 10 ans avec Apple, MLS Season Pass est un service direct de la ligue disponible via Apple TV qui diffusera tous les matchs de la MLS – y compris les éliminatoires de la Coupe MLS et la Coupe des ligues – sans interruption. La Coupe des ligues a été élargie en 2023 pour inclure toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX, et la compétition fait désormais officiellement partie de l’écosystème des clubs de la CONCACAF, avec des places pour la Coupe des champions de la saison prochaine.

Le service propose également des jeux MLS NEXT Pro (ligue de réserve de 3e division MLS) et MLS NEXT (ligue de développement des jeunes), ainsi que du contenu exclusif d’équipe et de ligue disponible nulle part ailleurs.

MLS Season Pass est disponible via l’application Apple TV sur tous les appareils Apple iOS, Mac, PC, Amazon Fire TV et Fire Stick, Android TV, Google TV, téléviseurs intelligents LG, téléviseurs intelligents Panasonic, Playstation 4 et 5, appareils de diffusion Roku et téléviseurs intelligents, téléviseurs intelligents Samsung, téléviseurs intelligents Sony, téléviseurs intelligents Vizio et Xbox One, One S, Series X et Series S. De plus, vous pouvez diffuser AirPlay ou diffuser depuis votre téléphone ou votre ordinateur vers n’importe quel écran compatible.

Crédit photo : Imago