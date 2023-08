Où trouver Houston Dynamo vs Real Salt Lake à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Houston Dynamo vs Real Salt Lake à la télévision américaine et via le streaming légal :

CBS Sports Golazo Network est l’une des nouvelles maisons de l’US Open Cup, y compris le match Houston Dynamo vs Real Salt Lake. 2023 a vu certains matchs de l’Open Cup diffusés sur le nouveau réseau de streaming de football, disponible gratuitement sur l’application CBS Sports, Pluto TV, ainsi que sur Paramount +.

La Lamar Hunt US Open Cup est la plus ancienne compétition nationale de football en cours aux États-Unis. Lancé en 1914 sous le nom de National Challenge Cup, le tournoi a été renommé en l’honneur du pionnier de la NASL/MLS Lamar Hunt en 1999. L’Open Cup comprend toutes les équipes professionnelles indépendantes des États-Unis. Tous les clubs de MLS, USL et NISA participent, ainsi que les meilleures équipes amateurs qui se qualifient pour le tournoi proprement dit. Le vainqueur gagne une place dans la Ligue des champions de la Concacaf. Il s’agit de la seule compétition sportive de ce type aux États-Unis – où les équipes de division inférieure peuvent affronter des équipes de ligue majeure dans des matchs réels et compétitifs. Les bouleversements passionnants, les courses de Cendrillon et les derbies locaux sont des éléments bien-aimés de la Coupe.

Les équipes de la MLS ont remporté la compétition chaque année depuis le début de la ligue en 1996, sauf une fois. 1999 a vu les Rhinos de Rochester de la A-League (maintenant USL) compléter une course remarquable vers le titre. 2022 a failli voir cela se répéter, alors que la République de Sacramento de l’USL a atteint la finale, mais tomberait à Orlando City of MLS.

Crédit photo : Imago