Où trouver des protecteurs pour votre carte en vente

Depuis la semaine dernière, la plupart des personnes de plus de 12 ans sont désormais éligibles pour recevoir leur vaccin COVID-19 aux États-Unis. Que vous ayez déjà eu votre photo (et que vous ayez le pansement pour le prouver!) Ou que vous ayez vu les disques de vos amis et des membres de votre famille flotter sur les réseaux sociaux, vous vous êtes probablement familiarisé avec le 4 pouces par des cartes de 3 pouces qui marquent les dates de vos premier et deuxième clichés. Selon les Centers for Disease and Control (CDC), vous devriez le conserver au cas où vous en auriez besoin pour une utilisation future – vous voudrez donc probablement un détenteur de carte de vaccin pour le stocker.

Autrement dit? Vous voulez traiter votre carte de vaccination COVID-19 comme un atout précieux. La National Archives and Records Administration recommande de le placer dans «une pochette en plastique (souple ou rigide) ou une enveloppe en papier rigide». L’organisation note également que, comme il est un peu trop gros pour être placé dans de nombreux portefeuilles sans le plier, vous devez éviter de le stocker sans protection.

Des manchons de protection imperméables et refermables peuvent offrir un transport en toute sécurité, mais d’autres options plus élégantes sont également disponibles. Des longes colorées aux étiquettes d’identification plus grandes, il existe des tonnes d’options impressionnantes qui feront le travail, dont beaucoup sont en vente.

Nous avons rassemblé 10 options différentes qui ne sont pas seulement assez grandes pour héberger votre carte, elles sont actuellement à prix réduit. Découvrez nos meilleurs choix ci-dessous!

Les meilleurs détenteurs de carte de vaccin COVID-19 en vente

1. Jusqu’à 55% de réduction: ce fourre-tout de créateur

Qui a dit que votre porte-carte de vaccin devait être en plastique? Une option plus attrayante se présente sous la forme de ce petit cordon d’identification en cuir à breloque MICHAEL Michael Kors Jet Set, autrefois à 78 $ et maintenant en vente dans cinq couleurs polyvalentes pour 58,50 $ chez Macy’s. (Le même style est encore réduit à 35,10 $ dans deux nuances d’agrumes estivales pour une économie de 55%.) Cet accessoire de luxe est fait de cuir et comprend du matériel doré, trois poches avant pour cartes de crédit et un compartiment à fermeture à glissière. Plus important encore, cependant, il possède une poche arrière avec une pièce d’identité transparente où vous pouvez facilement garder votre carte exposée. Les acheteurs récents, qui ont attribué à cette pièce une note collective parfaite de 5 étoiles, l’ont surnommé le «meilleur portefeuille de cartes de tous les temps», l’appelant à la fois durable et beau.

2. Down $ 9: Cette jolie longe Vera Bradley

Normalement 30 $, ce cordon d’identification zippé Vera Bradley tombe à 21 $ dans le motif Petite Neon Blooms illustré. À 5 pouces de large et 3 pouces de haut, ce portefeuille ne s’adaptera pas seulement à votre carte, il dispose d’une fenêtre transparente pratique qui le rendra facilement visible. Fabriquée à partir de coton matelassé signature de Vera Bradley, cette pièce est livrée avec un compartiment séparé pour les cartes et l’argent, ainsi qu’une boucle utile à porter autour de votre cou. Il a également obtenu une note 5 étoiles parfaite de la part des plus de 125 clients qui ont adoré ce choix ultra-populaire.

3. 25% d’économies: cet accessoire de voyage de premier ordre

Fabriqué à partir de tissu léger et durable, la lanière baggallini ID, une fois 14,95 $, est maintenant en vente au prix de 11,21 $ avec code promotionnel L’ÉTÉ chez Macy’s dans le cadre des soldes d’été du magasin. Il bénéficie d’une note impressionnante de 5 étoiles de la part des acheteurs du site, qui ont décrit cette option comme « bonne pour un usage quotidien » grâce à sa fenêtre de carte d’identité extérieure et son emplacement intérieur pour carte. De plus, il est protégé par identification par radiofréquence (RFID), ce qui signifie qu’il empêchera les lecteurs de micropuces de voler vos informations via votre portefeuille.

4. Jusqu’à 70% de réduction: cet étui à cartes en cuir

Si vous recherchez quelque chose de simple et d’élégant, jetez un œil à cet étui zippé en cuir Coach. Habituellement 98 $, il est maintenant en vente à partir de 29,40 $ dans la teinte ocre accrocheuse pour une énorme réduction de 70%. (Il est également réduit à 39,20 $ dans cinq autres nuances.) Fabriqué à partir de cuir grainé raffiné, ce porte-cartes dispose d’un grand espace de rangement grâce aux deux fentes pour cartes de crédit, au compartiment à fermeture à glissière et à la fenêtre d’identification transparente, qui peut servir d’emplacement pour votre carte de vaccin. Il a également une note presque parfaite des clients de Coach Outlet pour sa taille spacieuse de 3 pouces de long et 4,25 pouces de haut.

5. Économisez 19%: ce support refermable et étanche

Si vous prévoyez de ranger votre carte dans un bracelet élégant ou un portefeuille plus grand, vous voudrez certainement investir dans ce pack de protecteurs de carte de vaccin KEYLION, qui est actuellement réduit de 19% par rapport à son prix normal jusqu’à 7,29 $ sur Amazon . Cette option est particulièrement intéressante pour les familles, car vous recevrez 10 protecteurs en plastique par paquet. De plus, selon la société, le matériau PVC est imperméable et résistant à la poussière, tandis que l’accessoire lui-même dispose d’une fermeture à glissière refermable. Plus de 1160 clients Amazon ont attribué en moyenne une note de 4,7 étoiles, fournissant des critiques de premier ordre pour son ajustement parfait et sa qualité impressionnante.

6. Une réduction de 10%: ce recordman coloré

Entre les nombreuses options de couleurs (il y en a 36 au choix!) Et le prix réduit de 10,80 $ (contre 12 $), il n’est pas étonnant que ce porte-carte de vaccin le plus vendu ait reçu une critique 5 étoiles parfaite de près de 300 acheteurs Etsy. Il est fait de cuir végétalien, possède un clip que vous pouvez attacher à votre pantalon ou à votre sac à main, et les clients satisfaits disent que c’est juste la bonne taille pour votre carte.

7. Économisez 10%: ce support unisexe avec blocage RFID

Fabriqué à partir d’un cuir durable, ce porte-carte de crédit bloquant la RFID, une fois 20,99 $, est actuellement à gagner pour 18,99 $ sur Amazon, ce qui vous permet d’économiser 10%. Complet avec six fentes pour cartes, une fenêtre d’identification transparente où votre carte peut reposer en toute sécurité et un compartiment à fermeture à glissière, cette pièce à tout faire comprend un porte-clés détachable et une lanière. Il a obtenu une note de 4,6 étoiles de la part de plus de 1300 clients Amazon pour son design de haute qualité. Un acheteur récent, qui a noté qu’ils faisaient partie de l’armée et qu’ils devaient souvent flasher leur pièce d’identité, a écrit que « la poche transparente fonctionne bien et [I] peut facilement retirer ma carte. « Elle est également accompagnée d’une garantie de remplacement d’un an.

8. Jusqu’à 17% de réduction: cet adorable porte-clés

Ce porte-clés à bracelet circulaire coûte généralement 11,99 $, mais vous pouvez le récupérer à partir de 9,99 $ dans le motif léopard (il est également à gagner pour 10,99 $ en guépard blanc). Avec un anneau qui peut être attaché à votre sac à main, ce support a une fenêtre transparente de 4,3 pouces par 3,3 pouces qui en fait une excellente option pour transporter votre carte de vaccin. Cet accessoire trop mignon a obtenu une note de 4,5 étoiles par près de 200 acheteurs Amazon.

9. Moins de 5 $: ce protecteur transparent classique

Pour une option nécessitant peu d’entretien, ce protecteur de carte de vaccin est exactement ce dont vous avez besoin. Initialement disponible sur Amazon pour 7,99 $, il est actuellement en vente pour 4,99 $. Il est à gagner dans cinq bordures de couleurs différentes (bleu royal, bleu clair, rouge, vert néon et jaune), et chacune possède un insert en plastique de 4 pouces sur 3 pouces pour votre carte de vaccin. Avec une note de 4 étoiles de près de 45 acheteurs Amazon, qui ont loué son matériau épais, vous pouvez être assuré qu’il est peu probable qu’il se plie ou se casse, même lorsqu’il est fourré dans votre sac à main ou votre sac à dos. Il est également livré avec un cordon attaché – vous remarquerez simplement que certaines personnes ont trouvé ce support pour couper une petite partie du haut de la carte.

10. Une réduction de 44%: ce portefeuille de voyage génial

Alors que de nombreux portefeuilles seront trop compacts pour s’adapter correctement à votre carte, ce portefeuille de voyage d’escapade, disponible en trois teintes funky (Dance Floor, Block Party et Metallic Pink), mesure 9,25 pouces sur 5,5 pouces, il a donc beaucoup de place. Cet accessoire en similicuir comprend du matériel métallique et une dragonne amovible, ainsi qu’une poche arrière transparente en PVC qui affichera fièrement votre carte de vaccin. Se vend régulièrement 36 $ sur ban.do, il est actuellement en vente au prix de 24,99 $ et tombe encore plus à 19,99 $ lorsque vous entrez le code promotionnel FLORAISON à la caisse. (Le modèle Garden Bloom est également en vente au prix de 29,56 $ avec le code.) Il a également une note impressionnante de 5 étoiles de la part des clients de ban.do, un acheteur récent notant qu’il est « assez grand pour contenir tout ce dont j’ai besoin, mais il est assez plat / fin pour se glisser parfaitement dans n’importe quel sac à main dont j’ai besoin! «

