Où trouver des masques pour le visage, des lingettes nettoyantes et d’autres articles ménagers à moindre coût

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les articles ménagers de base, tels que le papier hygiénique et les gants jetables, étaient presque impossibles à trouver – et, si vous parveniez à les repérer, les prix étaient souvent augmentés en raison de la forte demande. Alors que la panique pour ces articles s’est progressivement atténuée avec le temps à mesure que la production reprenait et que les États commençaient à déployer des vaccins, il est toujours important d’avoir certaines nécessités, telles que des masques faciaux et un désinfectant pour les mains, sur le pont.

Mieux encore, vous pouvez actuellement acheter ces articles ménagers à prix réduit chez des détaillants très appréciés, tels qu’Amazon, Walmart et Staples: ce dernier, par exemple, propose d’acheter quatre produits de nettoyage, obtenez une offre gratuite, afin que vous puissiez stocker à travers 6 mars.

À l’avance, découvrez neuf produits de première nécessité à la maison pour économiser, allant des masques faciaux et des gants jetables approuvés par la revue aux thermomètres et au savon pour les mains.

1. Masques faciaux

Les Centers for Disease Control recommandent aux personnes de plus de 2 ans de porter un revêtement facial en tissu pour aider à réduire la propagation du COVID-19. Non seulement ils sont nécessaires aux États-Unis dans les avions, les bus, les trains et d’autres formes de transport en commun, mais ils ont été testés et prouvés pour empêcher la propagation des gouttelettes respiratoires causées par les éternuements, la toux, la parole et la respiration.

Il existe de nombreux masques faciaux différents sur le marché de nos jours, mais notre choix n ° 1 est les masques non médicaux quotidiens d’Athleta. Bien que le matériau soit plus fin que les autres masques que notre testeur a essayés, chacun est à trois couches. Ils n’étaient pas difficiles à respirer, en plus, ils étaient suffisamment confortables pour être portés pendant de longues périodes. À l’heure actuelle, vous pouvez vous rendre sur le site pour obtenir un pack de cinq à partir de 14,99 $, ce qui vous permet d’économiser 50% par rapport au prix initial de 30 $.

2. Lingettes désinfectantes

Comme les nettoyants tout usage, les lingettes désinfectantes peuvent être utiles pour essuyer les surfaces remplies de germes dans votre maison ou votre voiture, surtout après être sortie. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’essuyer des articles tels que des produits d’épicerie ou des emballages avant utilisation, selon Katrina Korfmacher, directrice du Centre des sciences de la santé environnementale du centre médical de l’Université de Rochester, car le risque d’attraper le COVID-19 des surfaces est « excessivement petit, « ces lingettes peuvent aussi aider à avoir l’esprit tranquille. Personnellement, j’aime nettoyer mes comptoirs avec des lingettes alcoolisées après avoir rangé toutes mes courses. Je les range également dans ma voiture pour essuyer ma console centrale. À l’avance, faites des achats sur les lingettes désinfectantes.

3. Serviettes en papier

Les serviettes en papier sont indispensables en temps normal, mais à l’âge de COVID-19, elles sont devenues encore plus importantes pour aider à nettoyer les taches infestées de bactéries dans votre maison ou à sécher vos mains après les avoir lavées. L’année dernière, ils étaient très difficiles à trouver, mais pour le moment, vous pouvez les obtenir chez plusieurs détaillants différents. Bien que nous recommandons le plus les essuie-tout à deux épaisseurs Bounty Select-a-Size (pas actuellement à prix réduit), vous pouvez obtenir de nombreuses autres options intéressantes pour moins cher ci-dessous.

4. Spray désinfectant

Selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA), tout nettoyant de surface avec une teneur en alcool de 70% ou plus tuera les bactéries liées au COVID-19 lorsqu’il est utilisé correctement. Comme le papier hygiénique, les nettoyants tout usage étaient difficiles à trouver pendant les périodes de pointe de quarantaine. Heureusement, vous pouvez désormais acheter des baisses de prix sur des nettoyants multi-surfaces de marques de confiance, telles que Method et Clorox.

5. Gants jetables

Les gants jetables sont vraiment pratiques – littéralement! – de nos jours. Si vous vous aventurez à l’extérieur pour faire des courses ou faire des courses, vous pouvez les enfiler pour éviter de toucher directement les produits ou d’autres produits. Après chaque utilisation, vous pouvez les enlever et les jeter sans souci. Consultez les offres sur les gants jetables à l’avance.

6. Désinfectant pour les mains

Il va sans dire que le désinfectant pour les mains est un incontournable de nos jours. Bien que le CDC déclare que se laver les mains avec du savon et de l’eau est plus efficace que simplement utiliser un désinfectant pour les mains, il est toujours utile à la rigueur, surtout lorsque vous êtes en public. L’agence recommande d’utiliser des formules contenant au moins 60% d’alcool afin de tuer les bactéries et les germes et de réduire leur croissance. Magasinez les démarques sur le désinfectant pour les mains ci-dessous.

7. Savon pour les mains

Afin de se prémunir contre le COVID-19, le CDC suggère de se laver les mains pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour: avant, pendant et après la préparation des aliments, après avoir manipulé des aliments crus, de la volaille, des fruits de mer et des œufs, avant de manger, après avoir touché les ordures, après avoir essuyé des comptoirs ou touché des animaux domestiques et après avoir toussé, éternué ou se moucher. Selon l’organisation, c’est l’un des moyens les plus efficaces d’éviter de tomber malade et de propager des germes à d’autres. Ahead, le prix des magasins baisse sur le savon pour les mains.

8. Papier toilette

Rappelez-vous quand la quarantaine a été mise en place pour la première fois et que les acheteurs paniquaient en achetant du papier toilette plus rapidement que les magasins ne pouvaient le stocker? Avec l’essentiel de la salle de bain sur les étagères des magasins, il n’est pas nécessaire d’acheter plus que ce dont vous avez besoin, mais il peut être rentable d’acheter des packs à prix réduit. Charmin Ultra Soft (21,49 $) est notre tp de choix, mais n’est pas en vente pour le moment. Découvrez ce qui est plutôt ci-dessous.

9. Thermomètres

Un symptôme courant du COVID-19 et du vaccin COVID-19 Moderna est la fièvre. C’est pourquoi il est très important d’avoir un thermomètre précis à portée de main en cas d’effets secondaires ou de signes de la maladie. De cette façon, vous pouvez surveiller votre fièvre ou celle d’un proche au cas où un médecin devrait être contacté. Découvrez les thermomètres les mieux notés pour moins cher ici.

