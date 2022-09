Où trouver des boosters Covid spécifiques à omicron : Walgreens, CVS, cliniques

Les injections de rappel Covid spécifiques à Omicron sont enfin là – et peut-être déjà disponibles sur un site de vaccination près de chez vous.

Les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna sont bivalents, ce qui signifie qu’ils ciblent à la fois la souche Covid originale et la sous-variante BA.5 d’omicron. La semaine dernière, la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease and Control Prevention ont approuvé le rappel mis à jour de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et le vaccin mis à jour de Moderna pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Pour être éligible, vous devrez avoir terminé votre série de vaccinations primaires – et être à au moins deux mois de votre dernière dose de tout vaccin Covid, D’après le CDC. Les conseillers de l’agence disent aussi que si vous avez récemment eu le Covid, vous devriez envisager d’attendre trois mois après un test négatif avant d’obtenir votre booster mis à jour.

Les nouveaux clichés sont gratuits à recevoir, pour l’instant. Voici où vous pouvez les obtenir si vous êtes éligible :

Walgreens a commencé offre les nouveaux boosters de Pfizer et Moderna vendredi. Les prises de vue n’ont pas encore atteint tous les sites de la chaîne, mais de nouveaux rendez-vous sont ajoutés quotidiennement. Vous pouvez consulter et planifier des rendez-vous sur le Site Web de Walgreenssur l’application de la pharmacie ou en composant le 1-800-WALGREENS.

CVS a également commencé offre les deux boosters mis à jour vendredi. Son système en ligne vous permet de programmer plusieurs patients à la fois, ce qui pourrait faciliter la vaccination de votre famille. Vous pouvez programmer ces rendez-vous sur le CVS site Internet ou sur l’appli de la pharmacie.

Plusieurs états – y compris Massachusetts, New Jersey et Colorado – ont des sites Web pour vous aider à trouver d’autres cliniques avec de nouveaux boosters en stock. Consultez le site Web du département de la santé de votre État pour voir s’il propose des ressources similaires.

Vaccins.gov dit actuellement de “revenir bientôt” pour les sites proposant des boosters mis à jour. Vous pouvez toujours appeler n’importe quel emplacement individuel répertorié sur le site Web pour voir s’il a les nouveaux boosters en stock.

L’outil de planification en ligne de Walgreens indique clairement qu’un emplacement offre le “booster mis à jour”. D’autres pharmacies et cliniques, y compris CVS, ne le précisent pas nécessairement – mais tout rappel que vous recevez maintenant sera le nouveau, selon directives récentes de la FDA.

En effet, lorsque la FDA a autorisé les nouveaux rappels la semaine dernière, elle a également modifié son autorisation pour les vaccins “monovalents” originaux qui sont utilisés depuis décembre 2020. Ces vaccins originaux ne peuvent plus être utilisés comme doses de rappel pour les personnes de 12 ans et plus, bien qu’ils soient toujours les seules options de vaccin primaire pour les personnes non vaccinées.

Plus de 200 millions de personnes sont éligibles pour les nouveaux vaccins, a déclaré un responsable du CDC la semaine dernière. Jusqu’à présent, l’administration Biden a obtenu 171 millions de doses des nouveaux boosters, dont 105 millions de Pfizer et 66 millions de Moderna – un indicateur que l’offre de doses gratuites du pays répondra probablement à la demande du grand public.

Si vous ne trouvez pas de rendez-vous maintenant, ne vous inquiétez pas : les doses sont toujours expédiées vers les sites de vaccination à travers le pays. La disponibilité des rendez-vous augmentera probablement dans les jours et les semaines à venir.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :