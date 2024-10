Où trouver des abris contre le froid et que savoir pendant le rétablissement d’Hélène

Alors que des milliers de personnes sont toujours privées d’électricité, les habitants de la région d’Asheville seront désormais confrontés à des températures glaciales de mercredi soir à jeudi matin.

Le Service météorologique national de Greenville-Spartanburg Le bureau a émis un avertissement de gel en vigueur jeudi de 2 heures du matin à 10 heures du matin pour les montagnes et les contreforts du nord de la Caroline du Nord, ainsi que pour le comté de Rabun, dans le nord-est de la Géorgie. Les conditions de gel et les températures froides comprises entre 33 et 37 degrés seront suffisamment froides pour permettre la formation de givre, et des températures inférieures à zéro aussi basses que 28 degrés seront possibles.

« Nous compatissons vraiment avec les gens qui n’ont pas de maison ou dont la maison n’est pas complète. C’est donc une mauvaise situation d’avoir des températures glaciales et de ne pas pouvoir couvrir tous les tuyaux s’ils sont exposés. Situation très difficile à gérer, » a déclaré le météorologue Doug Outlaw du bureau du NWS Greenville-Spartanburg.

Les conditions de gel et de gel pourraient tuer les cultures et autres végétaux, et éventuellement endommager la plomberie extérieure non protégée.

L’avertissement de gel est en vigueur de 2 h à 10 h HAE jeudi pour les villes suivantes : Ingalls, Newland, Woodlawn, Fletcher, Tuckasegee, Highlands, Wolf Mountain, Little River, Franklin, Wesser, Cashiers, Sugar Hill, Busick, Celo, Micaville, Amande, Alarka, Cove Creek, Black Mountain, Waterville, Suisse, Pine Mountain, Noyer, Spruce Pine, Sylva, Cullowhee, Hendersonville, Etowah, Mountain City, Robbinsville, Poplar, Canton, Bryson City, Stecoah, Luada, Burnsville, Old Fort, Tuxedo, East Flat Rock, Hot Springs, Cedar Mountain, Brevard, Ashford, Candler, Kyle, Clayton, Ramseytown, Waynesville, Asheville, Rainbow Springs, Dana, Allenstand, Luck, Banner Elk, Cruso, Marshall, Mars Hill, et Faust.

Les températures se réchaufferont vers la fin de la semaine avec des minimums jeudi soir au milieu des années 30. Les températures se réchaufferont vendredi soir à près de 40 degrés et samedi soir, les températures minimales seront d’environ 40 degrés dans les montagnes de Caroline du Nord, a déclaré Outlaw.

Comment rester en sécurité par temps froid sans électricité

Selon le NWSvoici comment rester en sécurité lors d’une panne de courant par temps glacial :

Portez des couches de vêtements chauds et amples, ainsi que des chapeaux, des mitaines et des couvertures.

Fermez les stores ou les rideaux pour garder un peu de chaleur

Fermez les pièces pour éviter de gaspiller de la chaleur

Placez des serviettes ou des chiffons dans les fissures sous les portes.

Si vous utilisez un générateur, utilisez-le à l’extérieur, à au moins 20 pieds des portes, fenêtres et garages. Suivez les instructions pour une utilisation appropriée.

Comment éviter que les tuyaux ne gèlent :

Selon le Croix-Rouge américainevoici comment éviter que les tuyaux ne gèlent :

Ouvrez les portes des armoires de cuisine et de salle de bain pour laisser l’air plus chaud circuler autour de la plomberie.

Laissez l’eau froide s’écouler du robinet. L’eau courante dans le tuyau peut aider à empêcher les tuyaux de geler.

Si vous avez de l’électricité, réglez le thermostat à une température d’au moins 55 degrés. Assurez-vous de maintenir votre thermostat réglé à la même température de jour comme de nuit.

Où trouver des abris contre le froid à WNC :

L’ouest de la Caroline du Nord devrait connaître des températures très froides. Ces refuges ont de l’espace et sont disponibles :

Centre de conférence AB Tech (utilisez l’entrée Victoria Road)

Ancien Gold’s Gym au 1815 Hendersonville Road (cet endroit dispose d’une aire de jeux pour les enfants et d’un emplacement approprié pour les familles. Les animaux ne sont pas autorisés.)

Campus AB Tech au 10 Geneviève Cir. (abri médical d’urgence, disponible pour les personnes ayant besoin d’équipement médical nécessitant de l’électricité)

WNC Ag Center au 1301 Fannon Bridge Road (bonne option pour les familles avec animaux de compagnie)

Fournitures gratuites à WNC, où apporter des dons

Eblen Charities est ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 au 23 Hamilton St. à Asheville et fournit des bons d’essence, des vêtements chauds d’hiver et d’autres articles essentiels tels que des produits d’hygiène et de nettoyage, des fournitures menstruelles, des couches, etc.

Goodwill accepte les dons de vêtements et fournit des bons d’achat à ceux qui en ont besoin. Bounty and Soul accepte également les dons de vêtements chauds et de couvertures. Des contributions financières peuvent être versées à Centraide d’Asheville et du comté de Buncombe à Unitedwayabc.org.

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Asheville sous avertissement de gel : que faire sans électricité et sans abris