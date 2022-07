Où trouver Chicago Red Stars contre San Diego Wave à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Chicago Red Stars contre San Diego Wave à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Chicago Red Stars contre San Diego Wave QUEL Ligue nationale de soccer féminin LORSQUE 20h00 HE / 17h00 HP • Samedi 30 juillet 2022 OÙ Tic FLUX REGARDE MAINTENANT

La NWSL propose des matchs sélectionnés exclusivement sur Twitch. La plateforme a signé un contrat de 3 ans avec la ligue en 2020 prévoyant 24 matchs par saison aux États-Unis et au Canada, ainsi que tous les matchs internationaux. Principalement connu pour son contenu de jeux et d’esports, Twitch s’est diversifié ces dernières années pour présenter des sports professionnels, notamment le hockey féminin NWSL, NFL, NBA et PHL.

L’accès à Twitch est gratuit via un navigateur Web ou une application pour smartphone, ce qui permet à quiconque d’attraper facilement les jeux présentés sur le service. Les téléspectateurs disposant d’appareils de diffusion en continu tels qu’une Apple TV ou des téléviseurs intelligents intégrés peuvent facilement transférer le flux d’un ordinateur ou d’un appareil mobile vers leur téléviseur.

Crédit photo : Getty Images