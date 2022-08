Nous avons tous les détails sur où trouver Chelsea vs Spurs au Canada à la télévision et en streaming. Pour le public canadien, la Premier League est diffusée entièrement et exclusivement sur fuboTV, le détenteur des droits au Canada.

OMS Chelsea contre les Spurs QUEL Premier League anglaise LORSQUE 11h30 ET / 8h30 PT • Dimanche 14 août 2022 OÙ fuboTV Canada REGARDER EN DIRECT REGARDE MAINTENANT

Au Canada, fuboTV est la maison de Chelsea vs Spurs à la télévision. Il en va de même pour tous les autres matchs de Premier League pour les fans canadiens. En utilisant ce service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, smartphone, tablette, Roku, Apple TV et plus encore. De plus, vous pouvez le connecter à votre téléviseur avec Google Chromecast.

fuboTV est devenu le siège de la Premier League au Canada à partir de la saison 2022/23. Tous ces jeux sont diffusés sur Réseau sportif Fubo qui diffuse plusieurs ligues différentes. Les commentateurs proviennent du flux mondial de la Premier League, ce qui signifie que la couverture n’est pas réalisée en interne, mais plutôt par Premier League Productions.

Au Canada, plusieurs ligues de soccer sont présentées sur fuboTV. D’une part, la Premier League est la plus grande propriété. De plus, fuboTV Canada est le foyer exclusif des matchs de la Serie A et de la Coppa Italia. Vous pouvez également obtenir la Premier League canadienne, la Copa Libertadores, la Ligue 1, ainsi que les matchs à domicile de Chivas.

fuboTV Canada propose un forfait «essentiel» et «premium» avec trois options de prix disponibles pour chacun: un forfait mensuel, trimestriel et annuel. Pour les fans de Premier League, le Fubo Sports Network est inclus dans les deux, permettant l’accès à tous les jeux. Par exemple, le forfait Essentials de fuboTV est de 24,99 $CA/mois, tandis que le forfait Premium de fuboTV est de 39,99 $CA/mois.

Cependant, au moment de mettre sous presse, fuboTV Canada propose le forfait Premium à 19,99 $ CA/mois pour une durée limitée.

Les chaînes liées au football incluses comprennent OneSoccer, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Benfica TV, Premier League TV Channel et Fubo Sports Network. De plus, plusieurs autres chaînes d’information, de divertissement et de sport sont également présentées.

Crédit photo : Getty Images