Où trouver Barcelona Women vs Wolfsburg Women à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Barcelone vs Wolfsburg à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS Barcelone vs Wolfsbourg QUOI Finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA QUAND 10 h 00 HE / 7 h 00 PT • Samedi 3 juin 2023 OÙ Réseau sportif CBS, Paramount+, Fuboet DirecTV flux FLUX

est l’endroit idéal pour regarder Barcelone contre Wolfsburg et le reste des meilleurs clubs féminins européens de l’UEFA Women’s Champions League. Vous pouvez regarder tous les matchs de l’UEFA Women’s Champions League en direct ou à la demande sur la chaîne DAZN.

La Ligue des champions féminine de l’UEFA a été disputée pour la première fois en 2001/02, alors connue sous le nom de Coupe féminine de l’UEFA. À partir de 2009, les finalistes de la ligue en plus des champions se sont qualifiés pour le tournoi. En 2021/22, une phase de groupes a été ajoutée pour la première fois. Lyon a remporté le tournoi un record de huit fois, dont cinq impressionnants de suite de 2016 à 2020. Au total, huit clubs différents ont remporté le tournoi, dont Lyon, Eintracht Frankfurt, Umeå IK, VfL Wolfsburg, Turbine Potsdam, FC Barcelona, ​​Barcelona et FCR 2001 Duisburg. Le Paris Saint-Germain (deux fois) et Chelsea (une fois) ont été finalistes du tournoi. Depuis que le tournoi a été élargi en 2009, une seule fois (Barcelone, 2021) un club extérieur aux deux meilleures ligues féminines (France et Allemagne) a remporté la Ligue des champions.

Actuellement, le format se compose de 16 équipes en compétition à partir de la phase de groupes, avec 72 équipes au total participant aux qualifications. 8 clubs se qualifient pour la phase à élimination directe, les quarts de finale et les demi-finales se disputant sur deux manches. La finale est un match unique, en 2023 qui se déroulera au Philips Stadion à Eindhoven.

Crédit photo : Imago