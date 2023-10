Où trouver Angel City vs Orlando Pride à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Angel City vs Orlando Pride à la télévision américaine et en streaming légal :

OMS Angel City contre Orlando Pride QUOI Ligue nationale de football féminin QUAND 22h00 HE / 19h00 HP • Lundi 2 octobre 2023 OÙ Réseau sportif CBS, Fuboet Flux DirectTV ESSAI GRATUIT REGARDE MAINTENANT

Avec Fubo, vous pouvez regarder Angel City contre Orlando Pride et bien d’autres matchs. Avec le service de streaming légal, vous pouvez regarder le jeu sur votre ordinateur, smartphone, tablette, Roku, Apple TV ou le connecter à votre téléviseur avec Google Chromecast.

Désormais, avec Fubo, vous pouvez diffuser USA Network, ESPN, ESPN2, CBS, CBS Sports Network, FS1, FS2, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Connect, beIN SPORTS XTRA, NBC, CNBC, USA, FOX, FOX Soccer. Plus, FOX Deportes, Telemundo, Universo, Univision, TUDN, UniMas et Galavision.

De plus, Fubo, le service de streaming légal, diffuse également la Liga MX, la Coupe du monde, la Coupe du monde féminine, la MLS, l’UEFA Champions League (en espagnol), la Ligue Europa (en espagnol), la Primeira Liga, la Ligue Un, les éliminatoires de la Coupe du monde, la NWSL, certains Jeux USMNT, certains jeux USWNT, certains jeux du Mexique, certains jeux d’Angleterre et plus encore.

L’application Fubo est disponible pour Windows PC, Mac, Apple iPhone, téléphones Android, Amazon Fire TV, Android Mobile, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense TV, appareils iOS, LG TV, Samsung Smart TV, Vizio Smartcast TV et Xbox. Un

Voici les étapes à suivre pour regarder le jeu avec votre essai gratuit Fubo :

2. Cliquez sur le bouton rouge « Démarrez votre essai gratuit » (voir capture d’écran ci-dessous)

3. Cliquez sur le bouton « Suivant » sur la page suivante. Vous entrerez votre adresse e-mail pour vous inscrire (ou vous pourrez utiliser vos identifiants Facebook ou Google) (voir capture d’écran ci-dessous)

4. Au cours du processus d’inscription, vous sélectionnerez votre niveau de forfait et saisirez les informations de facturation – vous ne serez pas facturé avant la fin de l’essai de 7 jours (voir capture d’écran ci-dessous)

5. Après vous être inscrit à l’essai gratuit, vous serez redirigé vers l’écran principal de Fubo (voir capture d’écran ci-dessous)

6. À partir de là, vous pouvez soit faire défiler la page vers le bas pour voir les programmes TV qui incluent votre jeu (voir capture d’écran ci-dessous)

7. Ou vous pouvez cliquer sur le bouton « Guide » en haut pour voir toutes les chaînes disponibles (voir capture d’écran ci-dessous)

