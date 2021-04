All Saints est considéré comme l’un des plus grands groupes à avoir jamais émergé du Royaume-Uni après avoir dominé les charts tout au long des années 90.

Grâce à leurs succès en tête des charts, notamment Pure Shores et Never Ever, les sœurs Nicola et Natalie Appleton, Melanie Blatt, Shaznay Lewis et Simone Rainford sont non seulement devenues des icônes de la musique, mais elles sont également rapidement devenues des noms connus en raison de leur rapide ascension vers la gloire et la fortune.

Leur premier single, I Know Where It’s At, les a fait figurer dans les charts de musique grand public au début des années 90, et les filles se sont vendues à des millions d’exemplaires dans le monde.

Après leur règne de dix ans, ils ont appelé à quitter le groupe de filles et se sont séparés en 2001.

Cependant, après presque 17 ans, les filles ont décidé de s’associer à nouveau et de se retrouver pour une toute nouvelle tournée mondiale et de la nouvelle musique.

Ici, nous jetons un regard rétrospectif sur ce que les talentueux chanteurs ont fait pendant leur pause et à quoi ressemble leur vie maintenant.

Melanie Blatt a été l’une des premières membres de All Saints à devenir mère lorsqu’elle a accueilli sa fille Lilyella en 1998 au plus fort de sa gloire.

La chanteuse a réussi à jongler incroyablement bien entre la maternité et sa carrière pop jusqu’à la scission du groupe en 2001.

Deux ans plus tard, Mélanie se lance dans une carrière solo et commence à travailler sur son premier album.

Elle n’a pas laissé le revers l’arrêter complètement, comme l’a fait une autre tentative en 2005 lorsqu’elle a 2005 avec son single See Me.

En plus de sa carrière musicale, Mel a également travaillé pour la télévision.

Melanie a également joué le rôle de juge sur X Factor en Nouvelle-Zélande de 2013 à 2015.

Alors qu’elle a pris un peu de recul par rapport aux projecteurs, Mel continue de jouer avec All Saints.

La chanteuse partage souvent des aperçus de sa vie personnelle sur sa page Instagram et, plus récemment, elle a annoncé que All Saints se produirait au festival de l’île de White plus tard cette année.

La chanteuse d’origine candanienne Natalie Appleton, 47 ans, était sans doute l’un des membres les plus célèbres de All Saints, aux côtés de sa sœur cadette, Nicole.

Nicole a accueilli sa fille Rachel en 1992 et pendant les années 90, elle a aimé les romances avec d’énormes stars telles que le présentateur de Heart Radio Jamie Theakston et l’acteur Jonny Lee Miller.

Après que All Saints se soit séparé, Natalie et sa sœur Nicole ont lancé leur propre groupe appelé Appleton.

Natalie a également travaillé pour la télévision et était une candidate populaire sur I’m Celebrity Get Me Out of Here.

Natalie vit maintenant une vie tranquille à Hampstead avec sa charmante famille.

Nicole Appleton







Bien que Nicole puisse facilement passer pour la jumelle de Natalie, elle n’a qu’un an de moins que son sosie.

Tout comme sa sœur, Nicole a fait la une des journaux pour ses romans très médiatisés au fil des ans.

La beauté blonde a vécu une romance éclair avec Robbie Williams, le couple profitant même d’un engagement de courte durée.

Le couple a accueilli leur fils Gene ensemble en 2001, et ils se sont finalement mariés sept ans plus tard.

Malheureusement, leur amour s’est terminé par un chagrin et le couple a divorcé après que Nicole ait découvert que Liam attendait un enfant avec un journaliste du New York Times.

À l’écran, Nicole est apparue sur X Factor UK et Nouvelle-Zélande, The F Word et The Hot Desk.

Au fil des ans, Nicole a cultivé un lien étroit et une amitié avec la star de This Morning Holly Willoughby, et le couple se réunit régulièrement pour des brunchs et des soirées arrosés en ville avec leurs autres copines célèbres Emma Buntin et Christine Lampard.

Au début de All Saints, Shaznay était à l’origine des paroles de certains de leurs plus grands succès.

Suite à la scission du groupe en 2001, Shaznay s’est lancée dans son propre voyage et a commencé une carrière solo.

Après avoir fait une pause dans sa carrière musicale, la star a passé du temps à l’écran, avec Bend It Like Beckham dans le rôle de Mel et Hideous Man.

Shaznay est l’un des membres les plus actifs du groupe en matière de médias sociaux, partageant régulièrement des clips et des aperçus de sa vie bien remplie sur Instagram.

Simone était un membre original de All Saints, aux côtés de Shaznay et Melanie avant que les sœurs Appleton ne rejoignent le groupe.

En 1995, Simone a décidé de suivre sa propre voie et a quitté All Saints.

En mai 2013, le chanteur est décédé tragiquement après une dure bataille contre le cancer du rein.

Simone est décédée un mois seulement après son 38e anniversaire.