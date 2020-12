Tamzin Outhwaite s’est fait connaître sous le nom de Mel Owen dans EastEnders en 1998 – un rôle qui l’a nommée la femme la plus sexy du savon britannique en 1999 et 2000.

Elle a quitté Albert Square en 2002 et s’est taillé une carrière réussie dans des séries télévisées, notamment New Tricks et Hotel Babylon, avant de faire un retour triomphant de deux ans au feuilleton BBC One en 2017.

À 50 ans, la vie professionnelle de Tamzin est toujours en marche, tout comme sa vie personnelle.

Après des années de chagrin, elle a enfin trouvé le vrai bonheur avec le toyboy Tom Childs, 29 ans, qu’elle a rencontré dans un studio de yoga à Londres il y a trois ans.







(Image: Instagram)



L’actrice ne s’excuse pas pour l’écart d’âge de 21 ans et a récemment emménagé Tom chez elle avec ses filles Marnie, 18 ans, et Flo, 12 ans.

Mais l’amour n’était pas non plus ce qu’ils recherchaient lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

«C’était censé être juste une aventure», a récemment déclaré Tamzin au Mirror. «Ensuite, il est passé d’une aventure à« Je ne veux pas être loin de toi ».

«Pour l’une des premières fois de ma vie, je vis l’instant présent et je ne me soucie pas de ce qui va se passer, ce qui est charmant.







(Image: Getty Images pour BFI)



En effet, la dernière décennie a été mouvementée pour Tamzin, dont le mariage avec l’acteur de Lucifer Tom Ellis – qui a également joué Gary dans la sitcom de la BBC Miranda – a implosé au milieu de rumeurs sur lesquelles il avait triché sur le tournage aux États-Unis.

L’ancien couple s’est rencontré après avoir été présenté par un ami commun James McAvoy en 2005 et s’est marié un an plus tard, avec Tom, 42 ans, en jaillissant: « Je savais qu’elle était la personne avec qui je voulais passer ma vie. »

Mais les choses ont commencé à s’effondrer lorsqu’il a déménagé à Los Angeles en 2013 pour tenter sa chance après le succès de Miranda, tandis que Tamzin est resté au Royaume-Uni avec leurs filles.

C’est là qu’il aurait été infidèle, et malgré les affirmations selon lesquelles ils auraient tenté de le dépasser, Tamzin a demandé le divorce en 2014 pour adultère. Tom a admis avoir triché et n’a pas défendu le divorce.







(Image: Instagram)



Bien que Tamzin ait refusé de s’attaquer directement à la cause exacte de leur scission, elle a dit que tout ce qui s’était passé était plus grave qu’un branchement ponctuel.

« Je ne serais pas avec mon mari pour une aventure d’un soir, c’est tout ce que je dirai », a-t-elle déclaré au magazine Essentials.

« Je leur dirai [the children] exactement ce qui s’est passé et cela viendra de moi. Il est toujours leur père et ils ont toujours une relation. «

Et lors de sa première interview après la scission, elle a admis que le divorce avait été un « choc complet ».

«J’aurais fait n’importe quoi pour garder ma famille ensemble, mais ce ne fut pas le cas», a-t-elle déclaré.

«Certaines personnes n’ont pas été dérangées de rester là à m’écouter parler et continuent de le faire. Cela vous fait réaliser qui sont vos amis, avec quels amis vous vous battez et avec lesquels vous ne craignez pas de faire du shopping. «







(Image: instagram)



Et quand Tom a épousé l’écrivain Meaghan Oppenheimer en juin 2019, Tamzin a fait trembler la langue avec un tweet cryptique sur le fait d’être « brutalement brisé ».

« Si vous avez été brutalement brisé mais que vous avez toujours le courage d’être doux avec les autres êtres vivants, alors vous êtes un dur à cuire avec un cœur d’ange », a lu la citation de l’acteur Keanu Reeves qu’elle a partagée en ligne.

Quelques jours plus tard, Tamzin a publié une citation d’Eckhart Tolle sur le fait de se concentrer sur le bien de la vie.

« L’avenir, l’inquiétude, le regret, l’angoisse – ce sont tous des événements mentaux qui ne doivent pas faire partie de la difficulté de la vie; ceux-ci peuvent être transcendés ici et maintenant », a déclaré le post.

Faisant écho à ce sentiment, elle l’a légendé: « Toutes les émotions et sentiments gaspillés. Ils n’aident rien ni personne. Les éliminer de la vie quotidienne est la clé.

« Je sais que quand je me sens anxieux ou inquiet, il est facile de devenir négatif. Entourez-vous de positivité … »

Quant à son nouvel homme, en décembre dernier, elle a fait basculer son chapeau au beau gosse tout en faisant ce que beaucoup percevaient comme un coup à l’ex Tom Ellis.

« Je respecte tout homme qui peut guérir un cœur qu’il n’a pas brisé … et élever un enfant qu’il n’a pas fait », a lu le meme qu’elle a téléchargé.

