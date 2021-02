Où Susan Boyle est maintenant – Glam Council House, premier petit ami et frère guéri

Il y a presque 12 ans, Susan Boyle est devenue une sensation du jour au lendemain grâce à son interprétation époustouflante de I Dreamed A Dream on Britain’s Got Talent.

Après avoir remporté la deuxième place de la troupe de danse Diversity en finale, Susan, 59 ans, d’origine écossaise, a vendu plus de 19 millions de disques et a récolté environ 22 millions de livres sterling.

Son premier album, I Dreamed A Dream, est devenu l’album le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps tandis que son deuxième, The Gift, s’est également dirigé directement vers le haut des charts.

De 2011 à 2014, elle a continué à sortir tranquillement un album chaque année, mais s’est largement retirée des projecteurs. Et en 2015, elle a pris une pause officielle, annonçant qu’elle souhaitait «prendre un peu de temps avec moi et passer du temps à la maison avec sa famille et ses amis».







Depuis lors, mis à part une apparition sur America’s Got Talent: The Champions en 2019, la star rarement vue a continué à vivre sous le radar.

Alors qu’est-ce que le chanteur a fait? Du deuil à la peur de la santé en passant par la transformation de son ancien conseil municipal en la maison de ses rêves, voici ce qui est arrivé ensuite pour Subo …

Elle a été diagnostiquée avec Asperger

Enfant, Susan a été déchirée par le fait qu’elle était «endommagée au cerveau» et a reçu le label «Simple Susan».

Mais après avoir trouvé la célébrité, elle est allée voir un spécialiste écossais qui a confirmé qu’elle avait en fait le syndrome d’Asperger et un QI bien supérieur à la moyenne.

À propos du diagnostic de 2013, elle a déclaré au Guardian: «Je pense que les gens me traiteront mieux parce qu’ils comprendront très bien qui je suis et pourquoi je fais les choses que je fais.

Elle a perdu du poids







La star s’est battue pour abandonner le chocolat et les sucreries après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2.

Susan, la gourmande, a déclaré à l’époque: «Je dois arrêter de manger des bonbons et des gâteaux. C’est le fléau de ma vie.

En 2013, elle avait perdu deux pierres après avoir été informée par les médecins de perdre du poids pour sa santé. Elle gérerait actuellement son état en prenant des comprimés quotidiennement.

Elle a perdu sa sœur aînée du cancer







Dans les années qui ont précédé ses débuts avec BGT, Susan avait perdu son père en 1999, suivi de sa sœur Kathleen en 2000, puis de sa mère, dont elle s’était occupée, en 2007.

En 2015, elle a fait face à un autre décès douloureux – sa vieille sœur, Brigid ‘Birdie’ McCaw, décédée à l’âge de 73 ans après une bataille contre le cancer.

Susan a fait une pause dans sa carrière, mettant un nouvel album en attente, pour lui permettre de pleurer, disant plus tard: «Elle a été honnête et m’a aidé tout au long de ma vie et de ma carrière.

« Elle n’a pas eu peur de me dire que je devenais trop gros pour mes bottes. »

Elle a maquillé son ancien conseil







Bien qu’elle ait assez d’argent pour acheter un manoir si elle le voulait, Susan a refusé de quitter sa propre propriété d’ancien conseil dans sa ville natale de Blackburn, West Lothian.

Au lieu de cela, elle a acheté la maison voisine, payant 111000 £ pour la maison jumelée et les fusionnant pour créer sa maison de rêve ultra-glamour.

La personnalité écossaise a expliqué précédemment que sa maison recèle beaucoup de souvenirs, c’est pourquoi elle ne supportait pas de déménager.

Susan a dit OK! : « C’est à voir avec les souvenirs de ta maison et de ton éducation, tu dois faire le point et peut-être voir d’où tu viens et où se trouvent tes racines. »

Elle a ajouté: « Il vaut mieux être ancré et avec vos racines. Cela vous permet de rester ancré et vous empêche de dire des choses que vous ne devriez peut-être pas dire. »

La chanteuse reste un membre actif de son église locale et est souvent vue errant dans les rues de sa ville natale.

Elle a inventé avec son frère







Susan et son frère Gerry ont eu une énorme dispute en décembre 2013, lorsque d’autres membres de la famille ont affirmé qu’il avait menacé de se suicider si elle ne lui donnait pas 50000 £.

Les allégations ont divisé la famille autrefois très unie et Gerry a été scandalisé lorsque Susan a refusé de couper les liens avec ceux qui étaient derrière les rumeurs.

Les frères et sœurs ont passé deux ans et demi sans parler. Mais ils ont finalement enterré la hache de guerre en 2016 après que Susan se soit disputée avec le personnel de l’aéroport d’Heathrow et ait appelé Gerry dans un état de détresse.

Il la rappela frénétiquement et Susan prit un taxi directement chez lui.

Gerry a déclaré plus tard: «En cinq minutes, c’était comme si nous n’avions jamais été séparés. C’était formidable de ramasser les morceaux.

Elle a son premier petit ami







Âgée de 53 ans, Susan a trouvé l’amour avec un médecin américain qu’elle a rencontré lors de leur séjour dans le même hôtel lors d’une tournée en 2014.

Elle a décrit plus tard comment ils ont apprécié un dîner romantique ensemble au cours duquel il était «le parfait gentleman».

Mais leur relation n’a pas duré parce que «ce n’était tout simplement pas pratique».

«Je ne veux pas en dire plus sur qui il est en ce moment car ce serait injuste pour lui», a-t-elle déclaré. «Tout ce que je dirai, c’est que nous avons à peu près le même âge et qu’il était un gars très gentil.

Elle a gagné – mais n’a pas dépensé – beaucoup d’argent









Depuis son entrée en scène en 2009, SuBo a sorti un total de six albums, les deux premiers allant directement au n ° 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis – ce que seuls les Beatles ont fait avant elle.

Elle a également fait ses débuts d’actrice dans le film de Noël de John Stephenson, The Christmas Candle.

Mais elle a dit à Piers Morgan qu’elle était heureuse de vivre avec quelques centaines de livres sterling par semaine et qu’elle n’était pas intéressée à dépenser son argent sur des produits de luxe.

«Je fais toujours attention à l’argent. J’ai une allocation, c’est environ 300-500 £ par semaine parce que c’est beaucoup pour moi », dit-elle.

