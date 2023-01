Où sont tous les gagnants de The Apprentice maintenant ?

L’apprenti a un bras,y de fans fidèles qui apprécient le spectacle depuis 2005.

Chaque année, un candidat chanceux de plus entend Lord Alan Sugar dire ces mots immortels : « Vous êtes embauché !

Bbc

Qui sont les gagnants de The Apprentice ?

Harpreet Kaur – 2022

En 2022, Harpreet Kaur a remporté la couronne et a été « embauché » par Lord Sugar.

Harpreet – la propriétaire d’un salon de desserts du West Yorkshire – a utilisé l’argent du prix pour développer son entreprise de café et de gâteaux à six chiffres déjà prospère.

Parlant de gagner le spectacle, Harpreet a déclaré à l’époque: «Je ne peux pas croire que Lord Sugar m’ait choisi pour être son partenaire commercial.

“J’ai rêvé de ce moment.”





Carina Lepore – 2019 Bbc Carina Lepore a remporté The Apprentice son entreprise de boulangerie artisanale et a été la championne en titre pendant trois ans, après leur absence en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Elle vient du sud de Londres et elle a battu la consultante en recrutement Scarlett Allen-Horton. Elle a également ouvert une nouvelle succursale de Dough Artisan Bakehouse à Beckenham, avec Alan Sugar à ses côtés pour la révélation.

Sian Gabbidon – 2018

AP : Association de la presse

La créatrice de maillots de bain Sian Gabbidon a été choisie comme gagnante de la 14e série de The Apprentice en 2018.

La beauté sophistiquée de Leeds a battu un certain nombre de concurrents féroces pour son titre, y compris l’entrepreneur laitier Camilla Ainsworth, pour remporter un investissement de 250 000 £ dans sa marque de mode.

Sian a précédemment partagé que Coco Chanel était l’un de ses modèles en matière d’affaires, car elle “est partie de rien et s’est frayé un chemin jusqu’au sommet”.

Il va sans dire que cette beauté a du cerveau, après avoir souligné qu’elle a été élevée pour gagner dans la vie – ce qu’elle a fait en gros dans la série.

Sarah Lynn/James White – 2017

AP : Association de la presse

James White et Sarah Lynn se sont rendus jusqu’à la finale – et dans une tournure sans précédent, ils ont tous les deux été couronnés gagnants, recevant un investissement de 250 000 £ de Lord Sugar.

Le duo a impressionné la légende des affaires avec leurs plans d’affaires pour le recrutement informatique et la confiserie respectivement, ce qui signifie qu’il a dû débourser un demi-million de livres au total.

Alana Spencer – 2016

Bbc

La reine du gâteau Alana Spencer a remporté l’édition 2016 de l’émission de téléréalité.

L’entrepreneur gallois a utilisé l’investissement de Lord Sugar pour booster sa marque, Ridiculously Rich by Alana.

Elle dit qu’elle parle à Alan « au moins une fois par semaine », mais admet qu’elle « est toujours nerveuse » lorsqu’il l’appelle.

Joseph Valente – 2015

AP : Association de la presse

Le plombier Joseph Valente a remporté la victoire en 2015.

Il a déclaré : « Je suis la définition du succès. Je suis le parrain des affaires.

Joseph a utilisé l’investissement de 250 000 £ pour développer son entreprise, qui entretient et installe des produits de plomberie, de chauffage et d’électricité.

Il prévoit d’amener l’entreprise de Peterborough à Londres au cours des cinq prochaines années et de s’attaquer à British Gas.

Joseph a depuis acquis l’actionnariat de Lord Sugar et le contrôle total de la société.

Mark Wright – 2014

AP : Association de la presse

La rivalité amère entre Mark Wright et Daniel Lassman est devenue un drame presque Game of Thrones en 2014.

Le directeur des ventes est sorti victorieux et a ensuite lancé le site Web de marketing numérique Climb Online avec l’investissement de Lord Sugar.

Mark admet qu’il est souvent confondu avec son homonyme Towie.

Il a plaisanté : « Je suis le plus beau des deux Mark Wright ! C’est la seule chose que j’ai en ma faveur.

“Mais je ne peux pas faire vérifier mon putain de Twitter parce qu’ils pensent que je suis un putain de compte de l’autre geezer de TOWIE!”

Léa Totton -2013

AP : Association de la presse

Leah Totton a battu la boulangère Luisa Zissman pour empocher l’investissement de 250 000 £ de Lord Sugar.

Le médecin généraliste irlandais a injecté la somme exceptionnelle dans la création d’une clinique de Botox dans le centre de Londres.

Les clients de Leah comprennent une foule de visages célèbres tels que la star de TOWIE Frankie Essex et Karren Brady ont assisté au lancement.

La bombe blonde Leah, qui a été liée au candidat apprenti Mark Wright, a déclaré qu’elle n’avait pas encore encouragé Lord Alan à passer sous le couteau.

Elle a plaisanté: “Chaque fois qu’il entre dans notre clinique, je lui propose des traitements au Botox mais il refuse poliment.”

Ricky Martin – 2012

AP : Association de la presse

Ricky Martin a remporté la série télé-réalité en 2012.

L’ancien lutteur professionnel a utilisé l’investissement de 250 000 £ de Lord Alan pour créer Hyper Recruitment Solutions, spécialisée dans le recrutement scientifique.

Le biochimiste qualifié de Portsmouth a été salué comme un “exemple brillant” pour les jeunes par son mentor, un magnat des affaires.

Tom Pellereau – 2011

AP : Association de la presse

Le geek Tom Pellereau est devenu le premier concurrent à remporter un investissement de 250 000 £ dans le cadre du remaniement du format.

L’inventeur de Twyford, dans le Hampshire, s’est lancé en affaires avec le magnat en développant une gamme d’ongles en forme de S appelée Stylfile, qui était vendue dans les supermarchés Tesco et Asda.

Leur entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros.

Tom, un ancien étudiant en génie mécanique, a ensuite développé un biberon pliable, un dispositif de dépistage du cancer de l’intestin et d’autres inventions.

Il a admis qu’il “se fait crier dessus tout le temps” par Lord Sugar.

Stella Anglais – 2010

AP : Association de la presse

Stella English a été élevée par sa grand-tante dans une cité à Londres et a quitté l’école sans aucune qualification.

Cependant, elle était ambitieuse et a réussi à se frayer un chemin jusqu’à la tête de la gestion des affaires dans une banque d’investissement japonaise – gagnant 80 000 £ par an – avant de remporter The Apprentice en 2010.

Stella, qui vit dans le Kent avec son mari Ray, a ensuite travaillé pour Lord Sugar’s Viglen, qui vend des solutions informatiques au secteur de l’éducation, avant de passer au service de télévision numérique YouView.

Elle a quitté après 13 mois d’emploi lorsqu’on lui a dit que son contrat ne serait pas renouvelé et a affirmé qu’elle n’était qu’un «laquais surpayé».

Après avoir tenté en vain de poursuivre Lord Sugar pour licenciement déguisé, elle a ensuite été photographiée au Jobcentre et a révélé qu’elle n’avait que 90 £ en banque.

Stella est maintenant animatrice de Crowd Box – une chaîne de télévision qui aide les entrepreneurs à lever des fonds grâce au financement participatif – et travaille comme consultante en gestion.

Yasmina Siadatan – 2009

AP : Association de la presse

Yasmina Siadatan, née à Hull, a décroché un emploi de haut vol chez Amscreen Healthcare Company de Lord Sugar après sa victoire en 2009.

Cependant, l’ancienne propriétaire du restaurant est tombée enceinte quatre mois après son rôle de 100 000 £ par an après avoir vécu une romance éclair avec un collègue.

Yasmina a travaillé pour Lord Alan pendant 12 mois mais a choisi de ne pas revenir après son congé de maternité.

Après avoir pris congé pour avoir ses deux fils Rupert et Roman, Yasmina a été recrutée par l’ancienne star de Dragon’s Den, James Caan, et travaille maintenant comme directrice créative de Start Up Loans.

Lee Mc Queen – 2008

AP : Association de la presse

Lee McQueen est passé du statut de fils de laitier à celui de propriétaire d’une entreprise d’un million de livres.

Le père de trois enfants de Middlesex a remporté la série 2008 malgré ses mensonges sur ses réalisations universitaires.

Lee n’a pas pris le meilleur des départs avec Lord Alan après avoir été malade pour son premier jour en tant que directeur du développement chez Lord Sugar’s Amscreen.

Malgré le revers, l’ancien responsable du recrutement informatique a travaillé pour l’entreprise pendant deux ans et demi et a ensuite créé une entreprise de médias numériques avec le fils de Lord Sugar, Simon.

En septembre 2010, Lee, qui est maintenant basé dans l’Oxfordshire, a créé sa propre agence de recrutement et de formation en vente, Raw Talent Academy. L’entreprise devrait gagner 1,5 million de livres sterling par an.

On se souvient surtout de lui pour son slogan : “C’est de ça que je parle !”

Simon Ambroise – 2007

AP : Association de la presse

Lord Sugar attendait de grandes choses de Simon Ambrose.

Le Londonien est devenu membre de Mensa à 13 ans, a fréquenté la même école que Nick Clegg et est le fils d’un homme d’affaires prospère – son père possède la clinique de chirurgie oculaire au laser, Optimax.

Après sa victoire en 2007, le diplômé de Cambridge a déclaré à Digital Spy : “Eh bien, j’aimerais penser que j’ai montré qu’un gars sympa venant d’un bon milieu peut parfois gagner.”

Simon s’est vu confier un rôle au sein de la société immobilière Amsprop de Lord Sugar et a suivi une formation d’arpenteur avant de devenir président du London Contemporary Orchestra.

Michelle Dewberry – 2006

AP : Association de la presse

Michelle Dewberry – surnommée «l’assassin silencieux» par les téléspectateurs grâce à sa détermination tranquille – a devancé la favorite Ruth Badger au titre de vainqueur en 2006.

La bombe blonde a été payée 100 000 £ par an pour lancer Xenon Green, le projet d’élimination du matériel informatique de Lord Sugar, mais a quitté le poste après un an.

Michelle, qui a grandi dans un lotissement à Hull, a ensuite créé sa propre société de conseil.

En juillet 2006, The Sun a révélé qu’elle était enceinte de Syed Ahmed, un autre candidat Apprentice.

Malheureusement, Michelle a fait une fausse couche après avoir été admise à l’hôpital pour des douleurs à l’estomac, et le couple s’est renversé peu de temps après.

Michelle est devenue une experte de Sky News TV, a dirigé un site Web de magasinage appelé Daily Chic et a écrit une autobiographie intitulée Anything Is Possible.

Tim Campbell – 2005

AP : Association de la presse

L’ancien directeur des transports du métro de Londres, Tim Campbell, a remporté la première série de l’émission de téléréalité en 2005.

Le gagnant de Stratford, à Londres, a décroché un emploi de 100 000 £ par an dans la société Amstrad de Lord Sugar et a été chargé de lancer le dispositif électronique anti-rides Integra.

En mars 2007, Tim, fils d’une mère célibataire d’origine jamaïcaine, a créé une entreprise sociale appelée Bright Ideas Trust, qui soutient de jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés.

“Je n’ai jamais vu l’apprenti, le poste de Lord Alan, comme un travail à vie”, a-t-il déclaré au Guardian. « C’était sur une assiette pour moi, mais ce n’était pas de cela qu’il s’agissait. Je ne l’ai jamais vu comme un chèque en blanc.

Tim, qui a reçu un MBE pour les services à la culture d’entreprise, a cofondé Marketing Runner Ltd avec Derin Cag, une agence de marketing numérique sur mesure.