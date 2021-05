Où sont passés tous les ouvriers? Les Américains ne retournent pas au travail, et les démocrates et les républicains se demandent pourquoi – RT USA News

Le rapport sur l’emploi du président Joe Biden est lamentable, mais les entreprises réclament des travailleurs. Certains États offrant même des primes en espèces pour retirer les gens de leurs prestations, pourquoi les chômeurs ne mettent-ils pas leurs bottes de travail?

Le rapport sur les emplois d’avril de Biden a été un flop, avec 266 000 nouveaux emplois ajoutés ce mois-ci, environ un quart du million attendu par les économistes. Si l’on considère que le taux de chômage est également passé à 6,1%, on pourrait imaginer que les possibilités d’emploi étaient minces sur le terrain, mais ce n’est pas vrai.

Les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics la semaine dernière ont montré qu’il y avait 8,1 millions d’offres d’emploi au début du mois d’avril, le nombre le plus élevé enregistré depuis le début des mesures en décembre 2000. En outre, les gouvernements des États supplient les chômeurs de pourvoir ces postes. Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont (D), a annoncé lundi que l’État distribuerait des paiements uniques de 1000 à 10000 dollars «Chômeurs de longue durée» les résidents qui trouvent du travail avant la fin de l’année, ainsi que l’obligation pour les bénéficiaires de prestations d’accepter du travail s’il est offert.





Aussi sur rt.com

8 TRILLIONS DE DOLLARS PAR MOIS! L’éthique de travail américaine survivra-t-elle à la douche de générosité de type socialiste de ce gouvernement?







Lamont n’est pas le seul gouverneur à essayer de ramener son peuple au travail. Greg Gianforte (à droite) du Montana paiera aux résidents sans emploi 1 200 $ pour travailler, tout en retirant l’État des programmes fédéraux d’indemnisation du chômage mis en place depuis le début de la pandémie de Covid-19. Au total, 16 États ont annulé ces avantages élargis la semaine dernière.

Les entreprises offrent également des incitations. Amazon, McDonald’s et Chipotle ont tous augmenté leurs salaires, tandis que les hôtels et les entreprises d’accueil à travers le pays offrent des primes à la signature pour attirer suffisamment de personnel pour couvrir une augmentation de la demande après un an de fermeture.

Avec les bonnes conditions, pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui travaillent? Les républicains ont blâmé l’utilisation terne des allocations de chômage trop généreuses de Biden. Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président, signé en mars, ne s’est pas contenté de déposer des chèques de 1400 $ sur les comptes bancaires des gens. Il a également prolongé les prestations de chômage fédérales améliorées jusqu’en septembre, garantissant aux chômeurs un supplément de 300 $ par semaine en plus de leurs prestations d’État.





Aussi sur rt.com

Une fois, j’ai vécu des allocations de chômage et je sais que l’affirmation de Biden selon laquelle ils ne découragent pas les gens de chercher un emploi est un vœu pieux







Ce complément signifie qu’un chômeur dans le Colorado peut en ce moment rapporter 699 $ par semaine en prestations étatiques et fédérales – l’équivalent de travailler pendant près de 60 heures chez McDonald’s. Le Colorado, cependant, offre un salaire minimum relativement généreux de 12 $ l’heure. Au Tennessee, par exemple, où le salaire minimum est fixé à 7,25 dollars de l’heure, les chômeurs reçoivent actuellement 528 dollars par semaine. Travailler chez McDonald’s, il faudrait à un travailleur 66 heures pour égaler ce chèque de paie. Notez que tous les chiffres de McDonald’s ne tiennent pas compte des hausses de salaires récemment annoncées par le restaurant.

«Nous mettons en garde contre cette crise prévisible depuis un an maintenant», Le sénateur Ben Sasse (R-Nevada) a déclaré dans un communiqué la semaine dernière. «Les Américains veulent travailler, mais le gouvernement fédéral paie plus pour le chômage que pour le travail. Une politique bien intentionnée mais stupidement conçue retient Main Street. »

Biden a fait caca ces arguments républicains séculaires contre les avantages. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que « Nous ne voyons pas beaucoup de preuves » cette «Les gens sont payés pour rester à la maison plutôt que pour aller travailler.»

Les démocrates ont proposé des arguments alternatifs à leur place. Un article sympathique dans Politico au début du mois a identifié les craintes persistantes de Covid-19, le manque d’options de garde d’enfants pour les enfants apprenant à distance et une augmentation des départs à la retraite anticipée depuis que la pandémie a frappé comme raisons de la pénurie de main-d’œuvre.

Quelle qu’en soit la raison, Biden sera inévitablement jugé sur sa capacité à redémarrer l’économie américaine, tout comme il a demandé à être jugé sur le succès de son déploiement de vaccin. Il sera décidé si les bâtons républicains (tous les États qui ont suspendu les prestations fédérales sont gouvernés par des républicains), les carottes démocrates (comme celles offertes par le Connecticut) ou les hausses de salaires et les primes liées au libre marché parviennent à résoudre la crise brassicole. Dans les mois à venir.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!