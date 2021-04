Cette année, Mis-Teeq a célébré le 20e anniversaire de sa naissance sur la scène musicale avec le succès du garage Why.

L’occasion a été marquée sur Instagram par l’ancienne membre Alesha Dixon, adorée des fans du groupe de filles pour ses pannes de rap en milieu de chanson.

Partageant une vidéo de retour sur Instagram, Alesha a écrit: « Joyeux 20e anniversaire à la chanson où tout a commencé! ‘POURQUOI’ Le remix! Je t’aimerai pour toujours ♥ ️ Criez à toutes les personnes impliquées dans la naissance et l’exécution de ce disque et un spécial bravo à tous les DJ! «

Le message a été publié trois mois seulement après avoir été révélé que sa camarade de groupe, Sabrina Washington, prévoyait de poursuivre Alesha et l’ancien label Universal pour des redevances.







(Image: Getty)



Il a été allégué qu’Alesha avait réclamé « à tort » des redevances sur les premiers singles de Mis-Teeq (ce que les représentants de la star ont démenti) avec Sabrina aurait tenté de récupérer une partie de l’argent.

La controverse n’était en aucun cas la première tension à monter entre les membres du groupe – Sabrina ayant déjà frappé Alesha en disant qu’elle « aurait dû s’en tenir à MC-ing parce que sa voix n’est pas si forte ».

Des querelles aux parcours de carrière extrêmement différents, nous examinons ce qui est arrivé ensuite pour le groupe après leur séparation …







(Image: Getty)



Sabrina Washington







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Sabrina, 41 ans, a fait la une des journaux en octobre dernier lorsqu’elle a annoncé qu’elle intentait une action en justice pour des redevances sur des chansons alors qu’elle pensait qu’elle devait le même montant qu’Alesha.

Un porte-parole de Sabrina a déclaré à l’époque: «Nous ne sommes pas en mesure de commenter les procédures judiciaires en cours.»

Alors qu’un représentant d’Alesha a déclaré à Mirror Online: « Mon seul commentaire à ce sujet est qu’il n’y a aucune vérité en la matière. »

Alesha a plus tard riposté en disant que son ancien coéquipier n’avait « aucune raison » de poursuivre.

« Alesha a écrit les raps sur Why et All I Want et c’est pourquoi elle se sépare, le reste de la chanson a été écrit par une équipe de production », a déclaré le porte-parole d’Alesha au Daily Mail.

« Sabrina était la chanteuse principale, mais certainement pas l’écrivain principal.

« En ce qui concerne l’ensemble du catalogue Mis-Teeq, Alesha reçoit une part plus importante car elle a contribué davantage aux chansons, y compris l’écriture de tous les raps. »







(Image: Getty)



Il n’y a pas d’amour perdu entre Alesha et Sabrina, qui a également fait une fouille à la voix chantante de l’ancien en 2008.

Elle a glissé: « Beaucoup de gens disent qu’Alesha aurait dû s’en tenir à MC-ing parce que sa voix n’est pas si forte et je suis d’accord. J’ai fait une grande partie du travail à Mis-Teeq. »

Sabrina a également qualifié son passage dans le groupe de «doux-amer», se rappelant comment on lui avait dit qu’elle était «trop sombre pour être sur des couvertures» et que «les femmes noires ne vendent pas de magazines».

Après avoir quitté le groupe, Sabrina a transformé son talent en affaires et a lancé à succès la gamme Home by SW et un label appelé Swash Music.

Puis en 2009, Sabrina a fait ses débuts à la télé-réalité en s’inscrivant à ‘m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

En octobre dernier, son single My Life a été créé par DJ Ace sur BBC Radio 1 Xtra et elle est apparue dans un panel de comédie hip-hop, Don’t Hate The Playaz, aux côtés de Maya Jama.







(Image: Ken McKay / ITV)









(Image: Instagram)



Dans les paroles de son deuxième single de 2019, Gone, Sabrina a chanté sur une ancienne pop star qui se tournait vers l’alcool après la séparation de son groupe.

Elle a chanté sur le morceau: « Une autre histoire de pop babe, qui a pris la bouteille quand elle a quitté la scène.

« Encore une gorgée et je suis partie. »

Les paroles comprenaient également: « J’ai prié Dieu de me pardonner, les démons dans ma tête essayaient de me tuer. Ne viens pas me demander où j’étais, j’étais à la maison avec ma bouteille, mon seul ami. »

Sabrina a dit plus tard à blackballad.co.uk qu’elle avait écrit le morceau tout en noyant ses propres chagrins.







(Image: Publicité candide)



«J’ai écrit ‘Gone’ à un moment particulier de ma vie. J’étais tee-total à Mis-Teeq mais quand le groupe s’est terminé, j’ai baissé quelques bouteilles un soir », a-t-elle dit.

« Donc j’étais parti dans un sens. Mais je n’avais pas de problème d’alcool à l’époque et je n’en ai pas maintenant. C’est juste ce que je ressentais ce jour-là. »

Su-Elise Nash









La chanteuse d’accompagnement Su-Elise étudiait pour un diplôme de commerce à l’Université Middlesex lorsqu’elle a rejoint le groupe fondé par les copains Sabrina et Alesha aux Dance Attic Studios à Fulham, Londres.

Su-Elise a bouclé la boucle et est retournée dans le milieu universitaire lorsque le trio a décidé de l’appeler un jour.

Elle a obtenu un diplôme d’enseignement et a réalisé son rêve d’ouvrir une Su-Elise Stage School à Gravesend, Kent, suivie d’autres succursales à Dulwich, Brentford, Cranbrooke, Croydon, Paddock Wood.

Elle a chanté sur le tube de Lethal Bizzle en 2009, Not Going Out Tonight, et partage maintenant son temps entre Londres et Sydney, en Australie, où elle vit avec son petit ami.

Alesha Dixon







(Image: INSTAGRAM)



Alesha, 42 ans, était en formation pour devenir enseignante d’éducation physique à l’Université de Loughborough avant que Mis-Teeq ne change tout.

Elle a quitté le groupe pour devenir solo en 2005 mais a subi un coup dur dans sa vie personnelle lorsque son mari MC Harvey l’a quittée pour Javine Hylton.

La trahison est sortie juste au moment où Alesha a été abandonnée par son label après seulement deux singles.

Rappelant quelques années tumultueuses, Alesha a déclaré: « Il y avait un instinct, un sentiment vers la fin de mon temps dans le groupe que je n’étais pas heureux.

«Et j’avais besoin de partir. J’avais seulement 25 ans, je n’avais pas payé d’hypothèque, j’avais encore des factures à payer. C’était donc une décision majeure et majeure.

« J’ai signé un nouveau contrat de disque et passé un an et demi à faire un album que la maison de disques a mis sur les tablettes, puis je me suis retrouvé hors d’un contrat. Alors je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, qu’ai-je fait? » «







(Image: BBC)



Cependant, la fortune d’Alesha a changé après qu’elle s’est inscrite pour jouer dans Strictly Come Dancing en 2007.

Avec sa personnalité pétillante et ses incroyables compétences au sol, Alesha est devenue un succès auprès des téléspectateurs et des juges et a remporté l’émission dans un éclat de gloire.

Son succès a été rapidement suivi avec la sortie de The Boy Does Nothing.







(Image: Getty)









(Image: GoffINF)



Deux ans plus tard, Alesha a été invitée à rejoindre le jury Strictly, remplaçant de manière controversée Arlene Phillips.

Alesha n’est pas restée trop longtemps après avoir été débauchée par ITV pour rejoindre le line-up remanié de Britain’s Got Talent où elle a continué à revenir pendant les dix dernières années.

Après que son premier mariage s’est terminé par un divorce, Alesha est maintenant aimée avec son partenaire Azuka Ononye, ​​avec qui elle partage deux filles.

Zena McNally









Zena, 41 ans, a quitté le groupe après un seul single pour aller en solo.

En 2007, la star née à Birmingham a rejoint BBC Radio 1 Extra en tant que présentateur aux côtés de Trevor Nelson, mais a quitté pour déménager aux États-Unis et épouser le joueur du Chicago Fire Soccer Club Cory Gibbs.

Ils ont divorcé en 2014 et Zena serait maintenant la directrice d’une société d’investissement immobilier et travaillerait dans la gestion du divertissement à Los Angeles.

Tina Barrett







(Image: WireImage)



Les fans de pop noughties connaîtront Tina Barrett de sa carrière au S Club 7, mais ils ne savent peut-être pas qu’elle a brièvement passé un passage à Mis-Teeq.

Tina était membre du groupe à l’époque où ils s’appelaient Face2Face.

Cependant, elle décide d’arrêter avant avant d’auditionner pour le nouveau groupe du magnat de Pop Idol Simon Fuller … qui est ensuite devenu le top des charts S Club.







(Image: Getty Images)



Après des années de succès avec le S Club, Tina a continué à retrouver ses anciens camarades de groupe pour des spectacles et des tournées de retrouvailles spéciales.

Tina est également maintenant une maman fière après avoir accueilli son fils Roman dans le monde en juin 2016.