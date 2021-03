McFly est «évidemment» l’un des plus grands groupes que ce pays ait jamais produits.

Nommé d’après Marty McFly de la série Back to the Future, le boyband s’est formé en 2003 et est rapidement devenu célèbre avec des succès tels que It’s All About You et Five Colors in Her Hair.

Ils sont devenus le plus jeune groupe à avoir jamais fait ses débuts au numéro un – prenant le titre des Beatles avec Room on the 3rd Floor.

Composés de Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter et Harry Judd, les gars ont frappé sept singles numéro un au Royaume-Uni et ont même créé leur propre label, Super Records.

McFly a également plongé ses orteils dans le théâtre, apparaissant dans un épisode de Casualty en 2005, le film de comédie Just My Luck avec Lindsay Lohan en 2006 et Doctor Who l’année suivante.

Ils se sont même associés à Busted, qui a aidé à les lancer en 2004 en les invitant à leur tournée, formant le puissant super groupe McBusted avec Matt Willis et James Bourne 10 ans plus tard.

Harry a admis que leurs relations personnelles étaient « au pire endroit où elles se trouvaient au cours des 13 années où nous nous connaissions » lorsque le supergroupe s’est dissous en 2015.

Il a affirmé qu’il y avait une «jalousie tacite», tandis que Dougie a avoué que des fissures étaient apparues et «avaient provoqué du ressentiment».

Puis vint les jours sombres en tant que groupe lorsqu’il était en pause à partir de 2016, confirmant finalement qu’ils se concentraient sur des projets solo en 2018.

Heureusement, leur temps de séparation n’a pas duré longtemps car ils se sont reformés en 2019, a annoncé un album avec du matériel inédit.

Les gars devaient faire une grande tournée dans l’arène l’année dernière, mais ils ont malheureusement été obligés de la reporter trois fois en raison de la pandémie de Covid-19.

Voici ce que les quatre gars ont fait depuis l’apogée du groupe.

Dougie Poynter







Le jeune homme d’Essex Dougie n’avait que 15 ans lorsqu’il a auditionné avec succès pour faire partie de McFly en 2003.

Le bassiste est le principal scénariste et co-scénariste de plusieurs des plus grands titres du groupe, dont le premier single Transylvania.

Ce n’est pas seulement pour McFly que Dougie a écrit, car il est habitué à écrire des chansons pour d’autres groupes tels que One Direction et 5 Seconds of Summer ainsi que pour son super-groupe McBusted.

En 2011, Dougie s’est envolé pour l’Australie pour se rendre dans la jungle I’m A Celebrity pour participer à des essais horribles de Bushtucker.

En plus de se faire un nouvel ami sous la forme de Mark Wright, la star de The Only Way Is Essex, Dougie a tellement diverti la nation qu’il a été couronné roi de la jungle.

Dougie a fréquenté la chanteuse Ellie Goulding pendant deux ans avant de cracher à l’amiable en 2016.







« Faire une pause sera une bonne chose pour moi et ma tête », expliquait Ellie à l’époque.

« Dougie est l’une des personnes les plus spéciales au monde et je suis tellement heureux pour lui. Il va bien à Los Angeles et il est toujours l’un de mes meilleurs amis. Je sais qu’il ressent la même chose. »

Malgré la rupture, le couple est resté en bons termes, de si bons termes en fait qu’Ellie a décidé d’inviter Dougie à son mariage avec Caspar Jolling en septembre de l’année dernière.

Cependant, Dougie n’a pas snobé l’invitation car il l’a jugée « inappropriée », mais a insisté sur le fait qu’ils étaient toujours de bons amis.

Ce n’est pas le seul visage célèbre avec lequel Dougie a eu une relation alors qu’il était sorti avec Frankie Bridge de The Saturdays de 2008 à 2010.

Lorsque McFly s’est brièvement séparé en 2016, Dougie a déclaré que « des fissures apparaissaient » qui « ont provoqué du ressentiment et de la jalousie.

Dougie a courageusement parlé de la prise de «doses mortelles» de Valium alors qu’il se tournait vers la drogue pour aider ses inquiétudes à propos de la rupture du groupe à «disparaître».







Dans leur émission ITV McFly: All About Us, Dougie a déclaré: «D’une part, je me suis senti inspiré parce que des amis à Los Angeles m’emmenaient voir d’autres groupes et d’autres choses.

« D’un autre côté, je me suis dit: » Mais mon groupe est cassé et c’est de ma faute « . Valium était une façon de faire disparaître tout cela. »

Danny a ajouté: « Il est passé d’assez sommaire à super froid, comme presque dribbler et je me suis dit: ‘Il y a quelque chose qui ne va pas l’homme’. »

Dougie est dans un bien meilleur endroit maintenant et sort avec le mannequin Maddy Elmer.

En plus de la musique, Dougie a fondé ses propres lignes de vêtements et a écrit le livre pour enfants The Dinosaur that Pooped Christmas avec son camarade de groupe Tom.

Il a été un fervent militant environnemental, soutenant l’interdiction des microplastiques et l’éradication de la pollution plastique dans l’océan, et a écrit un livre pour enfants Plastic Sucks!: How YOU Can Reduce Single-Use Plastic and Save Our Planet.

Tom Fletcher









Beaucoup de gens ne savent pas que Tom était en fait un membre de la formation originale de Busted.

Tom a affirmé qu’il était dans le groupe « pendant environ 24 heures », mais le label a décidé qu’ils ne voulaient que trois membres au lieu de quatre.

Le pauvre Tom a été expulsé pour que Charlie Simpson puisse rester, mais Tom est resté pour écrire des chansons pour Busted et a établi une relation d’écriture étroite avec James Bourne.

Finalement, il a fait équipe avec Danny, mais lorsque les projets d’écriture de Busted se sont taris, le duo a décidé de former leur propre groupe et Tom a trouvé le nom.

Tom a écrit ou co-écrit 10 singles numéro un au Royaume-Uni, dont Crashed the Wedding, Who’s David et Thunderbirds pour Busted et Five Colors In Her Hair, Star Girl et Evidemment pour McFly.

En plus de la musique, Tom a écrit deux livres pour enfants avec son coéquipier Danny et a réalisé ses propres livres solo The Christmasaurus et The Christmasaurus and the Winter Witch.







Lorsqu’ils se sont brièvement séparés en 2016, Tom a expliqué: «C’est comme un mariage et un peu comme si nous avions une liaison et nous ne savions pas vraiment comment nous en sortir», explique Tom Fletcher.

Il a ajouté: « Nous avons eu des conseils matrimoniaux, vu d’autres personnes pendant un certain temps – mais finalement nous n’avons pas divorcé. »

Tom fait aussi un peu sensation sur YouTube alors qu’il filme des vidéos de sa vie quotidienne et donne un aperçu des activités avec le groupe.

La star de McFly n’est pas le seul visage célèbre de sa famille car il est marié à Giovanna Fletcher, la gagnante de I’m A Celebrity.

Les amoureux d’enfance se sont rencontrés à l’école à l’âge de 13 ans et Tom est retourné dans la salle de réunion où ils se sont rencontrés pour la première fois en 2011.

Quand ils se sont mariés un an plus tard, Tom a interprété une chanson de 14 minutes sur l’air des succès Evidemment et All About You qui a commencé par: « Récemment, j’ai eu un mariage, j’ai épousé cette fille, qui est hors de ce monde crois moi. »

Le couple a trois fils, Buzz, Buddy et Max, dont Tom a dû s’occuper seul l’année dernière pendant que sa femme Giovanna était occupée à gagner I’m A Celebrity dans un château gallois.

Danny Jones







Danny Jones, qui est l’un des chanteurs et guitaristes principaux du groupe, a rencontré Tom pour la première fois lorsqu’il a auditionné pour le nouveau groupe de garçons «V».

Danny pensait à tort que le nouveau groupe aurait un style similaire à Busted, mais a fini par faire équipe avec Tom pour écrire des chansons pour eux.

Ce sont Tom et Danny qui ont formé McFly avant que Dougie et Harry ne viennent après avoir annoncé les places dans le magazine NME.

Danny a écrit trois de ses propres morceaux en solo pour les trois premiers albums de McFly en plus d’être producteur, tout en remixant certaines de leurs chansons en tant que projet parallèle et en tournée dans le pays en tant que DJ.

Le talentueux écrivain a écrit un titre bonus pour le deuxième album de One Direction et leur chanson Don’t Forget Where You Belong du troisième album Midnight Memories.







En 2013, Danny s’est fiancé avec le mannequin et ancienne Miss England Georgia Horsley et ils ont marché dans l’allée l’année suivante.

Le couple adoré a un fils, Cooper Alf Jones, né en janvier 2018.

Après que le groupe ait fait une pause en 2016, Danny a déclaré qu’ils se seraient épuisés sans pause, mais maintenant ils sont de retour ensemble sur la même page.

Quand il a été révélé qu’ils n’étaient initialement de retour que pour un concert, il a plaisanté: « Le but n’est pas de baiser les épouses ou les petites amies. »

Fan de Bolton Wanderers, Danny aime son football et a participé à de nombreux matchs de Soccer Aid au fil des ans.

Il a également été juge sur les cinq séries de The Voice Kids UK depuis ses débuts en 2017.

Harry Judd







Le batteur du groupe, Harry Judd était un joueur de cricket prometteur à l’école mais a abandonné le sport pour poursuivre sa carrière musicale.

Harry a répondu à une annonce dans le magazine NME pour rejoindre McFly et a obtenu une place dans le groupe.

En dehors du groupe, Harry est apparu dans sa toute première séance photo en solo en 2011 lorsqu’il a couvert l’édition de février du magazine Attitude, puis a obtenu leur «Hottest Man Honors» l’année suivante.

Qui peut oublier quand Harry a remporté la victoire sur Strictly Come Dancing en 2011 aux côtés de sa partenaire professionnelle Aliona Vilani.

Harry a régulièrement fait irruption au sommet du classement et a soulevé le célèbre trophée Glitterball lors de la dernière salle de bal de la tour de Blackpool.

Ce n’était en fait pas sa première ballade sur la piste de danse alors qu’il battait Rochelle Humes lors d’une spéciale Children in Need l’année précédente.

Le batteur ne pouvait tout simplement pas être tenu à l’écart de la piste de danse, ou devrait-il être de la piscine, car il a participé à la spéciale Strictly Come Dancing Underwater Sport Relief en 2012 et a remporté la spéciale de Noël 2015.







Lorsque le supergroupe McBusted s’est dissous en 2015, Harry a admis que les relations personnelles au sein de McFly étaient « dans le pire endroit où elles se trouvaient au cours des 13 années que nous nous connaissions ».

Il a ajouté: « Il y avait ce genre de jalousie tacite des choses. »

Harry a avoué que la tension tacite n’avait pas été réglée et que leurs problèmes devenaient de plus en plus importants alors que la dynamique de McBusted changeait les choses et que les amitiés changeaient.

Le batteur a rencontré sa femme, l’ancien violoniste d’Escala Izzy Johnsyon, lorsqu’elle s’est produite dans le cadre de la section cordes de la tournée de concerts de McFly en 2005.

Le couple s’est marié en 2012 et a deux enfants ensemble, Lola et Kit, après avoir eu du mal à concevoir avec la FIV.

Annonçant qu’Izzy était enceinte pour la première fois en 2015, Harry a écrit: « Izzy et moi sommes si heureux et nous nous sentons vraiment bénis de pouvoir partager avec vous que nous attendons notre propre petit miracle Baby Judd. »

Alors que « bébé miracle » Lola a été conçu par FIV, leur fils Harry a été conçu naturellement en 2017.

Récemment, Harry est devenu une star de la scène du West End alors qu’il faisait équipe avec ses collègues anciens de Strictly Jay McGuinness, Louis Smith et Aston Merrygold pour leur émission des années 60, Rip It Up.