Le vieil adage que les contraires s’attirent n’était certainement pas le cas pour Melissa and Dino d’Australie de Married At First Sight.

Le couple n’a trouvé aucun terrain d’entente lorsqu’ils se sont mariés au cours de la saison 6 de l’émission de télé-réalité à succès E4.

Où sont mariés à première vue Melissa et Dino d’Australie maintenant?

Il est juste de dire que le gestionnaire de talents Mel et Dino n’ont PAS gelé dans la série.

Depuis que les caméras ont cessé de tourner, Mel a eu un rendez-vous avec le mauvais garçon de la saison 5, Dean Wells, mais est toujours célibataire.

Après le spectacle, Dino est passé à la nouvelle petite amie Renae Cukrov, et le couple a été aperçu à Sydney à de nombreuses reprises.

Dino a depuis déménagé à Hong Kong où il travaille en tant que coach en médiation.

Qu’est-il arrivé à Melissa et Dino sur Mariés au premier regard en Australie?

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie somptueuse au début de la saison 6 et a semblé agréablement surpris de se retrouver à l’autel.

Cependant, les choses n’ont jamais vraiment décollé pour le duo, Mel grimaçant souvent aux manières zen de Dino.

Shen a ensuite pris une rage furieuse lorsqu’elle a découvert que son mari avait fait semblant de dormir alors qu’elle parlait derrière son dos au téléphone avec sa sœur.

La trahison a finalement mis fin à leur mariage alors que le couple a choisi de quitter la série lors de la cérémonie d’engagement d’hier soir.

Maintenant, le gourou de la méditation, Dino, affirme que les producteurs lui ont dit d’enregistrer tout ce qui se passait lorsque l’équipe de tournage n’était pas présente.

Mais l’explication innocente a été supprimée de la coupe finale – avec de nombreux téléspectateurs le qualifiant de «effrayant» à cause de l’acte «intrusif».

Il a déclaré au Sun: «Les mots peuvent être si puissants et auparavant, lorsque j’avais essayé de rectifier quoi que ce soit en parlant directement à Melissa, tout était toujours nié.

«Chacun des acteurs a reçu un téléphone pour enregistrer leurs expériences si l’équipe n’était pas disponible et nous a encouragés à documenter s’il y avait quelque chose d’important.

« Comme la conversation de Melissa ne me convenait pas bien alors qu’elle disait des choses qui étaient très bouleversantes, je voulais des preuves. »

Comment puis-je regarder Mariés au premier regard en Australie?

Comme nous l’avons mentionné, la saison six est maintenant terminée sur E4, mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous.

La saison sept sortira sur nos écrans à l’été 2021.

De plus, vous pouvez regarder les saisons un à six sur Tout 4 à l’heure actuelle.