Où sont maintenant vos mecs de savon préférés – star méconnaissable d’EastEnders, scandale I’m A Celeb et chute d’eau d’horreur

Au fil des ans, nos écrans ont été parsemés de morceaux de savon, mais la beauté ne garantit pas toujours une vie simple.

Les fans d’EastEnders ont été choqués par la transformation de Jack Ryder 20 ans après la mort de son personnage Jamie Mitchell.

Jack a l’air extrêmement différent 20 ans après sa sortie[/caption]

L’acteur, 41 ans, a fait ses débuts sur le feuilleton BBC1 en novembre 1998 à seulement 17 ans et a conquis les téléspectateurs avec sa beauté enfantine.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce qu’il est advenu de ses rivaux de savon hunky.

Mike Parr

Depuis son apparition dans Emmerdale en tant que Ross Barton, Mike a perdu son image de garçon et s’est considérablement renforcé.

Le joueur de 36 ans a un physique qui pourrait rivaliser avec la plupart des bodybuilders.

Et son statut de beau gosse lui a offert des opportunités bizarres, y compris une chance de jouer dans un film porno.

Il a partagé l’offre de travail sur les réseaux sociaux après que son travail d’acteur se soit tari pendant la pandémie.

Il a écrit en plaisantant: “JE VAIS LE PRENDRE !!! .. Après un an sans travail, cela ressemble en fait à la seule option qui me reste :)”

L’ancienne co-star Kelvin Fletcher a plaisanté “Pourquoi pas?” dans un commentaire sur la publication.

Après avoir quitté Emmerdale en 2018, Mike espérait percer Hollywood, mais ils restent insatisfaits.

Stuart Manning

L’idole de Hollyoaks, Stuart Manning, 43 ans, a été critiquée depuis qu’elle a quitté le feuilleton.

Sa décision d’entrer dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here en 2009 a suscité la controverse alors qu’il attrapait, tuait puis cuisinait un rat avec le chef Gino D’Acampo, 46 ​​ans.

Le duo a fait face à des accusations de cruauté envers les animaux et ITV a été condamné à une amende de 2 000 £ pour l’avoir montré à la télé.

Neuf ans après le fiasco, Stuart est brièvement retourné à Hollyoaks sous le nom de Russell Owens, pour être tué trois mois plus tard.

Il est marié et est également apparu sur Ackley Bridge mais n’a pas travaillé à la télé depuis.

Paul Nichols

Paul Nicholls a du mal depuis son passage en tant que Joe Wicks sur EastEnders[/caption]

Le beau gosse d’EastEnders, Paul Nicholls, 43 ans, a lutté depuis son passage en tant que Joe Wicks dans l’émission BBC1.

Sa fête est devenue incontrôlable et en 1997, il a quitté le feuilleton, admettant plus tard qu’il ne se souvenait pas beaucoup de son temps à jouer dans la série.

Il a dit : « Je ne m’en souviens pas vraiment. C’est vraiment bizarre. Je me souviens d’avoir conduit au travail et d’avoir été sur le plateau à quelques reprises. Mais si jamais je regarde en arrière maintenant, c’est juste vide. Je ne me souviens pas vraiment d’avoir été dedans.

Paul a admis avoir pris de la drogue pendant cette période et en 2008, il a rendu public ses difficultés, jurant de faire du tee-total.

Cependant, les choses étaient loin d’être fluides et en 2016, il a eu une peur du cancer après avoir perdu la voix.

Il a finalement été conclu que la grosseur était bénigne, mais le stress de la peur l’a fait tomber du wagon avec son alcool.

Un an plus tard, il a fait une chute d’horreur dans une cascade en Thaïlande qui l’a vu passer trois jours coincé au fond après être tombé en fuyant des chiens sauvages à Koh Samui.

Il s’est cassé les deux jambes à l’automne et on a découvert qu’il avait 37 infections, dont la dengue, le paludisme et le choléra.

Paul a fini par passer six mois seul à l’hôpital. Tragiquement, en 2019, les infections l’ont conduit à un accident vasculaire cérébral dévastateur.

« Le côté droit de mon corps était paralysé. Je savais que c’était un accident vasculaire cérébral », avait-il déclaré au Sun à l’époque.

Un an plus tard, il est retombé dans la toxicomanie, mais il est depuis devenu sobre et a recommencé à jouer à Ackley Bridge.

Stéphane Barbe

Archie Carpenter, le mauvais garçon de Hollyoaks, joué par Stephen Beard, a été un succès auprès des dames à la fois à l’écran et à l’extérieur.

Mais il semblait que jouer n’était pas la carrière que le jeune acteur voulait vraiment car il a disparu après avoir quitté le feuilleton en 2010.

Stephen a changé pour devenir géomètre et directeur d’un centre de données mondial.

Le changement d’emploi a bien fonctionné pour lui et il est maintenant l’un des chefs d’une entreprise prospère et a conseillé des milliards de dollars de transactions de centres de données.

C’est loin de la consommation de drogue et d’alcool qui personnifiait son personnage sur le feuilleton de Channel 4.

Adam Rickitt

ITV/Instagram

Adam Rickitt a explosé sur les écrans en tant que Nick Tilsley dans Coronation Street[/caption]

Adam Rickitt, 44 ans, a explosé sur les écrans en tant que Nicky Tilsey dans Coronation Street et a depuis lors plongé dans et hors de l’émission ITV.

Mais les choses ont été loin d’être faciles pour lui. À 16 ans, il souffrait de boulimie et ne pesait autrefois qu’un kilo.

Courageusement, il s’est ouvert sur le fait d’être malade 30 fois par jour dans le but d’aider d’autres personnes souffrant de la maladie.

Depuis son passage dans la série, il a lutté contre des escrocs qui lui ont volé près de 50 000 £ dans une opération bancaire élaborée.

Il a d’abord quitté Corrie pour commencer une carrière musicale – et son premier premier single, I Breathe Again, a atteint la cinquième place au Royaume-Uni en 1999.

Malheureusement, Adam est devenu une merveille à succès unique, aucune de ses versions suivantes n’ayant atteint autant de ventes.

Mais, en 2014, il fait partie du supergroupe 5th Story, sur The Big Reunion, aux côtés de Kenzie de Blazin’ Squad, Dane Bowers d’Another Level, Kavana et Gareth Gates.

Chris Fontaine

Chris Fountain a joué le rôle de l’idole adolescent Justin Burton – qui a eu une liaison avec son professeur Becca Hayton – sur Hollyoaks de 2003 à 2009.

Il a ensuite joué Tommy Duckworth dans Coronation Street à partir de 2011.

Cependant, il a été licencié en 2013 lorsqu’il a été dénoncé comme un rappeur masqué qui s’était vanté d’avoir violé une femme dans une vidéo YouTube écœurante sous le couvert de son alter-ego The Phantom.

Chris a récemment parlé de cette période de sa vie.

Il a déclaré: “J’ai été dans des endroits très sombres et horribles, au point où j’ai réalisé que je devais commencer à changer ma façon de penser – sinon je n’aurais peut-être pas été ici.”

L’acteur a rappelé sa chute en disant: «Ma vie, mon travail, mon image, ma réputation – tout a été arraché. Dans les 24 heures. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant quatre jours.

Plus tôt cette année, il a également révélé qu’il s’était lancé dans une cure de jouvence et qu’il avait perdu du poids avant de subir un accident vasculaire cérébral terrifiant, qui l’a laissé “parler comme un tout-petit”.

S’exprimant sur This Morning, il a déclaré: “J’ai découvert que j’avais un trou dans le cœur. Apparemment, c’est assez courant, mais un caillot de sang a traversé le trou et s’est déplacé vers le côté gauche de mon cerveau.

«Aussi traumatisant que cela ait été, cela aurait pu être bien pire. J’aurais pu perdre l’usage de mon bras ou mon visage aurait pu tomber.

Il a passé cinq jours au Royal London Hospital où les médecins ont diagnostiqué une attaque ischémique transitoire (AIT) après avoir trouvé le caillot de sang dans son cerveau.

Ricky Whittle

Ricky Whittle était connu pour donner une belle apparence à une tête rasée lorsqu’il a joué Calvin Valentine dans Hollyoaks de 2006 à 2010.

Mais il a maintenant l’air très différent, ayant récemment fait ses débuts avec des cheveux blonds décolorés – réussissant d’une manière ou d’une autre à faire en sorte que cela paraisse bien aussi.

Ricky, qui était un concurrent sur Strictly Come Dancing en 2009, a continué à faire les choses en grand à Los Angeles après que son personnage ait été tué.

Il a joué dans le remake américain du drame de la BBC Mistresses, de la série d’action The 100 et de l’émission fantastique American Gods.

Il a également plusieurs crédits de films à son nom, dont le film Netflix Nappily Ever After, ainsi que la comédie romantique Austenland de 2013.

À l’époque de Hollyoaks, Ricky est sorti avec sa co-star Carley Stenson, qui jouait Steph Cunningham dans le feuilleton.

Depuis qu’il a déménagé aux États-Unis, il a été lié à l’ancienne actrice de Gossip Girl, Jessica Szhor, et à la fille de Demi Moore, Rumer Willis.

Il a dépensé 1,2 million de livres sterling sur une somptueuse propriété de Los Angeles en 2019.