Où sont maintenant tous les enfants de Friends – de Ben Geller sérieusement chaud au mari de Meghan Trainor

APRÈS 17 longues années, l’attente est presque terminée pour les fans dévoués de Friends alors que la date de l’épisode de réunion est enfin annoncée.

HBO a révélé que Friends: The Reunion sera diffusé le 27 mai, mettant en vedette les six protagonistes de la série emblématique – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

13 Les six stars ont été réunies pour une émission spéciale, diffusée le 27 mai Crédits: Getty

David Beckham, Lady Gaga et Cara Delevigne devraient figurer parmi les grands noms de la spéciale, qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie.

On ne sait pas si les divers descendants des personnages – des mignonnes Ben et Emma Geller aux triplés de Phoebe – feront une réapparition.

Ce qui est certain, cependant, c’est que ces mignonnes petites étoiles d’enfants ont maintenant toutes grandi.

Alors, voici celui où nous révélons à quoi ressemblent tous les enfants amis maintenant.

Ben Geller

13 Cole Sprouse a joué le Ben plus âgé dans la série

Le premier enfant à arriver dans la vie des six était Ben Geller, le fils de Ross de l’ex-épouse Carol, qui est apparu dans 16 épisodes de la série.

Ben aurait maintenant 25 ans, ce qui pourrait inciter de nombreux fidèles à se sentir un peu anciens.

En fait, le garçon espiègle a été joué par quatre acteurs différents, à commencer par Michael Gunderson dans le rôle du bébé Ben dans la saison deux, puis les tout-petits jumeaux Charles Thomas Allen et John Christopher Allen.

Bien qu’ils aient choisi de ne pas poursuivre une carrière d’acteur après avoir quitté la série, le dernier Ben, Cole Sprouse, y est toujours.

Cole – qui jouait le rôle du meilleur farceur de Ben – a continué à jouer dans The Suite Life of Zack and Cody et The Suite Life on Deck de Disney Channel aux côtés de son frère jumeau Dylan.

13 Cole est sorti avec l’actrice Lili Reinhart pendant trois ans Crédits: Getty

En 2017, Cole – qui avait neuf ans quand il a commencé à jouer à Ben – a admis qu’il avait le béguin pour sa co-vedette de Friends, Jennifer Aniston.

«J’ai eu vraiment, vraiment du mal à travailler avec Aniston parce que j’étais tellement amoureux d’elle», a-t-il déclaré au New York Post.

«J’étais entiché. J’étais sans voix – je devenais tout pétillant et j’oublierais mes lignes et j’étais complètement vide … C’était tellement difficile.

Au cours des quatre dernières années, Cole, maintenant âgé de 28 ans et sérieusement sexy, a joué dans le drame américain.

Il s’est séparé de sa co-vedette Lili Reinhart en janvier 2020, après trois ans, et il aurait maintenant fréquenté la mannequin canadienne Reina Silva.

Emma Geller-Vert

13 Les jumeaux Cali et Noelle Sheldon ont joué la fille de Rachel et Ross

13 Cali Sheldon avec des amis stars Courteney, Jennifer et Lisa dans un clin d’œil Crédit: cali.sheldon / Instagram

La petite Emma de Rachel et Ross a d’abord été jouée par les jumelles Elizabeth et Genevieve Davidson, suivies par Alexandra et Athina Conley.

Mais à partir de 2004, les jumeaux Cali et Noelle Sheldon l’ont incarnée lorsqu’elle était enfant en bas âge.

À 19 ans, les jumeaux ont continué à jouer, apparaissant ensemble dans des courts métrages comme Agorable de 2012 et Rougarou de 2016, et l’épisode pilote de 2007 du drame de Damian Lewis Life.

L’année dernière, ils sont également apparus dans le film d’horreur psychologique Us, jouant des sosies.

La paire publie régulièrement des photos de retour de leur temps sur le plateau des amis – qui sont super mignonnes.

Les triplés de Phoebe

13 Alexis, Cole, Justin et Paul Cimoch ont joué les bambins de substitution

13 Le message d’Alexis sur Tik Tok est devenu viral Crédit: @ alexis.cimoch / TikTok

Phoebe a agi comme un substitut pour son frère, Frank, et sa partenaire, Alice – et a fini par porter des triplés.

Les trois nouveau-nés utilisés initialement n’ont pas été crédités, mais à la saison six, ils sont apparus comme des tout-petits lorsque Phoebe, Monica et Chandler se sont essayés à la garde d’enfants.

Le trio était en fait joué par des quadruplés – Alexis, Cole, Justin et Paul Cimoch.

Alexis est maintenant devenue une sensation virale sur TikTok après avoir révélé son ancien rôle dans l’émission populaire, publiant des photos d’elle-même comme un peu « non bercée par Chandler (Matthew Perry) et gardée par Phoebe (Lisa Kudrow)).

Le clip, qui a été publié le mois dernier, a accumulé 2,7 millions de vues.

13 Dante Pastula a joué le petit Frank

13 Allisyn a joué Leslie et a joué dans des émissions pour enfants

Les triplés plus âgés ont réapparu dans la saison dix, avec Dante Pastula jouant Frank, Sierra Marcoux comme Chandler et Allisyn Ashley Arm jouant Leslie.

Dante, maintenant âgée de 24 ans, a joué dans Le Polar Express en 2004, avant d’abandonner le théâtre, et Sierra a gardé un profil bas depuis l’époque de son enfant star.

Allisyn, maintenant âgée de 25 ans, a joué dans l’émission de télévision pour enfants Sonny with a Chance et plus récemment dans la série de longue date Astrid Clover et AP Bio.

Owen

13 Daryl Sabara a joué le rôle d’Owen et est maintenant marié à Meghan Trainor

Enfant star avant son apparition dans Friends – quand Chandler a accidentellement révélé qu’il avait été adopté – Daryl Sabara avait déjà joué un rôle principal dans le film à succès Spy Kids.

Il a ensuite joué dans The World’s Greatest Dad, avec Robin Williams, et l’adaptation 2009 de A Christmas Carol.

Toujours agissant, il était un hit de Broadaway face à Chloe Moritz dans la pièce The Library, en 2014 et il interprète le personnage de Heatblast dans la série Ben 10.

Il est également le mari de la sensation pop Meghan Trainor, qu’il a épousée en 2018, et ils ont un fils de trois mois, Riley.

Mackenzie

13 Dakota Fanning a poursuivi une brillante carrière hollywoodienne

Dakota est apparue dans la saison dix en tant que Mackenzie, la petite fille légèrement effrayante vivant dans la maison que Monica et Chandler voulaient acheter.

Chandler était initialement convaincue qu’elle était un fantôme.

À ce moment-là, l’enfant star accomplie était déjà devenue la plus jeune personne à recevoir une nomination à la Screen Actors Guild, à sept ans, pour son rôle dans le film de 2001 I Am Sam.

Depuis son apparition à Friends, en 2004, Dakota a eu un énorme succès à Hollywood en apparaissant dans des films tels que Guerre des mondes avec Tom Cruise, Il était une fois à Hollywood avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt et Ocean’s 8.

Elle joue également avec sa soeur Elle Fanning dans The Nightingale, qui doit sortir en 2022.

Sarah Tuttle

13 Mae Whitman a joué un Brownie dont la jambe a été cassée par Ross

L’apparition de Mae Whitman dans Friends a été de courte durée mais mémorable lorsque son personnage Sarah, un Brownie, s’est fait casser la jambe par Ross, qui a ensuite dû terminer sa vente de biscuits de charité.

Depuis son apparition dans Friends, Mae a connu du succès dans des émissions telles que Arrested Development, Good Girls et Parenthood. Elle est également apparue dans des films comme Les avantages d’être une giroflée.

Charla Nichols

13 Kyla a joué dans de nombreux films, dont le Dr Dolittle

Kyla Pratt est apparue dans la saison trois en tant que copine de Sarah Charla Nichols, qui a eu une dispute avec Ross après l’incident de jambe cassée.

Kyla a continué à jouer dans de nombreuses émissions de télévision telles que One on One, The Proud Family et les films du Dr Dolittle en face d’Eddie Murphy.

Elle est fiancée à l’amour à long terme Danny Kirkpatrick et ils ont deux filles, Lyric et Liyah.