Où sont maintenant les stars de Pride and Prejudice de la BBC – du pacte d’amour secret pour les enfants au rôle de Fifty Shades et au snob de Game of Thrones

L’adaptation de Pride and Prejudice par la BBC a fait sensation en 1995 – qui peut oublier cette scène emblématique où M. Darcy émerge trempé d’un lac?

La dramatisation du célèbre roman de Jane Austen a été réalisée par la scénariste Fay Weldon, qui est “décédée paisiblement” hier matin à l’âge de 91 ans.

Alamy

L’adaptation de Pride And Prejudice par la BBC a été un succès en 1995[/caption] Getty

Les hommages ont afflué pour honorer l’auteur primé, qui a également écrit The Life And Loves Of A She Devil, Praxis et Puffball.

Depuis son adaptation tant appréciée de Pride and Prejudice, diffusée en 1995 et s’étalant sur six épisodes, un film mettant en vedette Keira Knightley et Matthew Macfadyen est sorti.

Mais le scénario de Weldon est largement crédité d’être le plus fidèle au roman de 1813.

Ici, nous examinons ce qui est arrivé à son casting – des ruptures de mariage aux snobs de films et de télévision.

Rôle de Cinquante Nuances de Grey

Jouer Elizabeth Bennet a valu à l’actrice Jennifer Ehle le gong de la meilleure actrice aux BAFTA TV Awards 1996 et a conduit à une longue carrière cinématographique.

Après Pride and Prejudice, elle a retrouvé l’ancienne co-vedette Colin Firth dans The King’s Speech en 2010 et a joué dans The Ides Of March, Zero Dark Thirty et The Blacklist.

Jennifer est également apparue dans la trilogie coquine Cinquante nuances de Grey en tant que Carla Wilkes, la mère du personnage principal Anastasia Steele.

L’actrice de 53 ans, qui a également remporté deux Tony Awards, a connu un bref accident de carrière lorsque Game Of Thrones a refondu le rôle de Catelyn Stark après avoir été filmée dans le rôle du pilote.

Jennifer continue de jouer dans des émissions de télévision et des films, y compris le film #MeToo très applaudi She Said.

Échec du mariage

C’était un cas de vie imitant l’art lorsque Colin Firth a joué dans Pride and Prejudice parce que pendant le tournage, une romance s’est épanouie entre lui et Jennifer.

Leur relation n’a pas duré, mais le rôle a fait de l’acteur un nom familier et l’a sans doute conduit à être choisi comme Mark Darcy dans la franchise Bridget Jones.

Depuis lors, Colin a décroché d’autres grands rôles de comédie romantique dans Love Actually et Mamma Mia! mais n’a pas hésité à regarder des drames réfléchis, notamment The King’s Speech et Single Man.

Aujourd’hui âgé de 62 ans, il a reçu de nombreux prix d’acteur, un doctorat honorifique de l’Université de Winchester, une star du Hollywood Walk Of Fame et un CBE.

L’acteur s’est séparé de sa femme productrice de télévision italienne Livia Giuggioli, avec qui il partage deux enfants, en 2019 après 22 ans de mariage.

C’est arrivé quatre ans après qu’elle ait eu une liaison avec le journaliste Marco Brancaccia alors qu’ils étaient brièvement séparés.

Plus tard, elle a accusé Marco de l’avoir harcelée par des appels téléphoniques et des messages, ce qu’il a fermement nié.

“Affaire” du mari avec A-lister

Depuis qu’elle a joué Jane Bennet, Susannah Harker a connu son plus grand succès dans des émissions de télévision telles que Grantchester, Midsomer Murders et New Tricks.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 57 ans, était mariée à la star de Game Of Thrones, Iain Glen, qui jouait Ser Jorah Mormont, mais leur relation s’est effondrée au milieu d’allégations de tricherie.

Il a été allégué que Iain avait eu une liaison avec Nicole Kidman alors qu’ils jouaient dans l’émission torride du West End The Blue Room, dans laquelle ils ont interprété une scène nue.

Les allégations, rapportées par le Daily Mail, ont été rejetées par Iain, qui a insisté sur le fait que sa relation avec l’actrice australienne était au-dessus de tout bord.

Susannah est ensuite sortie avec Paul McGann, qui a joué la huitième incarnation de Doctor Who en 1996.

Devenu enseignant

Charles Bingley a été joué par le frère d’Helena Bonham-Carter, Crispin, qui a finalement quitté le théâtre pour devenir enseignant.

Après Pride and Prejudice, la star est notamment apparue dans une adaptation de Wuthering Heights, Absolutely Fabulous, ER et Rosemary & Thyme.

Charles a également fait des apparitions dans le journal de Bridget Jones et en tant que médecin dans le film de James Bond Casino Royale.

L’homme de 53 ans – qui est apparu sur University Challenge en 2011 – a cessé d’agir pour enseigner l’anglais et les classiques jusqu’en 2019, date à laquelle il est devenu directeur adjoint d’une école de Barnet.

Chicken Run “âgisme”

Julia Sawalha, qui jouait Lydia Bennet, est la sœur de la star de Loose Women, Nadia Sawalha.

Son prochain grand rôle était dans le drame mystérieux Jonathan Creek où elle jouait Carla Borrego.

L’un des rôles les plus célèbres de Julia était « Saffy » dans Absolutely Fabulous ; elle a joué le rôle pour la dernière fois dans le film de 2016.

En 2020, elle a exprimé sa frustration chez Aardman Animations lorsqu’elle a décidé de refondre son personnage Ginger dans la prochaine suite de Chicken Run sur Netflix, prétendument à cause de son âge.

Julia, aujourd’hui âgée de 54 ans, a affirmé avoir “officiellement été plumée, farcie et rôtie” et a déclaré qu’on lui avait dit que “la voix sonne maintenant” trop vieille “”.

Frère controversé

Emilia Fox, qui a joué Georgiana Darcy, s’est fait un nom dans des drames d’époque, mettant en vedette dans Henry VIII, The Virgin Queen et Gunpowder, Treason & Plot.

Cela l’a amenée à décrocher son premier rôle au cinéma dans le hit de Roman Polanski en 2002 Le pianiste. D’autres films ont suivi, notamment Keeping Mum, Dorian Gray et The Carer.

Emilia, aujourd’hui âgée de 48 ans, est surtout connue pour son rôle du Dr Nikki Alexander dans Silent Witness, qu’elle a rejoint en 2004 et est maintenant l’acteur le plus ancien.

L’actrice, qui est la sœur de la star controversée Lawrence Fox, est également apparue dans Celebrity Juice, Celebrity Gogglebox, Top Gear et Blankety Blank.

Gavin et Stacey étoiles

Alison Steadman semble avoir le don de jouer les matriarches autoritaires, ayant mérité les éloges de Mme Bennet et de Pam Shipman dans Gavin & Stacey.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 76 ans, a une série d’émissions à son nom, notamment The Singing Detective, Fat Friends et Orphan Black, ainsi que dans le film Dad’s Army de 2016.

En 2007, la star récompensée par l’OBE est arrivée 42e dans un sondage de Channel 4 sur les 50 plus grands acteurs, voté par d’autres comédiens.

Dans la vie personnelle d’Alison, elle est une ornithologue passionnée et est devenue ambassadrice du London Wildlife Trust en 2016.

Pacte secret amour-enfant

Benjamin Whitrow a été nominé pour un BAFTA TV Award du meilleur acteur pour son interprétation du grincheux Mr Bennet.

L’acteur est apparu dans d’autres émissions de télévision, notamment Midsomer Murders, Inspector Morse et New Tricks, et a fourni la voix de Fowler dans le film original Chicken Run.

Benjamin, qui a été marié à Catherine Cook de 1964 jusqu’à sa mort en 2017, a conclu un pacte secret d’amour-enfant inhabituel avec son amie, l’actrice Celia Imrie.

Celia a révélé qu’ils avaient conclu un accord dans la quarantaine selon lequel il la féconderait “avant qu’il ne soit trop tard” afin qu’elle puisse avoir un bébé – mais il ne jouerait aucun rôle dans l’éducation de leur fils, Angus.

Malgré cela, Celia a décrit Benjamin – qui avait déjà deux enfants avec sa femme – comme « un père merveilleux » après son décès.

Le dernier rôle de l’acteur au cinéma était dans le drame de guerre de Winston Churchill Darkest Hour, sorti en janvier 2018 – quatre mois après sa mort à l’âge de 80 ans.

Cuivre EastEnders

Polly Mabel est surtout connue pour avoir joué Kitty Bennet dans le drame d’époque, mais a également joué des rôles plus petits dans un certain nombre d’autres émissions de télévision.

Elle a fait des apparitions dans Midsomer Murders, The Bill, Doctors et Holby City.

Polly a également décroché des rôles plus importants dans Gentleman Jack ainsi que EastEnders, jouant DI Ellie Kent, et dans Foyle’s War en tant qu’Edith Miller.

Partie dérivée de Game Of Thrones

Lucy, la fille de la star de Good Life, Richard Briers, a joué Mary Bennett et est apparue plus récemment dans le rôle de Ceira Lannister dans House Of The Dragon de HBO.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 55 ans, a décroché des rôles à la télévision dans des émissions allant de Red Dwarf à Endeavour, Casualty et The Bill.

Lucy a également joué dans le hit de la BBC 2013 Our Girl aux côtés de Lacey Turner, la comédie Alan Patridge: Alpha Papa et le film de super-héros de DC Comics Zach Synder’s Justice League.

Il y a cinq ans, elle a parlé de l’impact de son chagrin pour son défunt père, admettant que sa mort en 2013 l’avait laissée “profondément traumatisée” et incapable de regarder ses films.

Rôle tristement célèbre repris

Adrian Lukis a joué le cadet George Wickham, mais est mieux connu pour ses rôles de sergent Doug Wright dans The Bill et de Marc Thompson dans Judge John Deed.

L’homme de 65 ans est également apparu dans Anatomy Of A Scandal, Death In Paradise et Black Mirror.

Depuis 2013, il a joué le rôle du colonel Blair Toast dans la série Toast Of London de Channel 4 et a récemment joué le rôle du général Claude Auchinleck dans la série BBC SAS : Rogue Heroes.

Notamment, en 2019, Adrian a repris son rôle de Pride And Prejudice dans la première mondiale de la pièce Being Mr Wickham.