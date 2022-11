Où sont maintenant les stars de la publicité de Noël – John Lewis garçon qui est apparu dans un blockbuster et un garçon qui a survolé la publicité des Pages Jaunes

C’est cette période de l’année où nous sommes inondés de publicités de Noël, toutes garanties de tirer sur les cordes du cœur et de vous faire ressentir toutes les émotions.

De manière déchirante, cette semaine seulement, il a été révélé que le chien boxeur de trampoline très apprécié qui figurait dans la publicité de John Lewis en 2016 était décédé à l’âge de 12 ans.

Biff le chien est malheureusement décédé ce mois-ci et on se souviendra affectueusement de son rôle principal dans la publicité de John Lewis en 2016[/caption] AP : Association de la presse

L’annonce montrait la relation spéciale entre une petite fille appelée Bridget et son chien bien-aimé[/caption]

Le propriétaire au cœur brisé de Biff, Jan Patten, a publié un hommage à son animal de compagnie bien-aimé sur les réseaux sociaux, en écrivant: “Volez haut notre beau garçon spécial, tu nous manqueras pour toujours.”

Ici, nous examinons où se trouvent maintenant certaines des stars d’autres publicités de Noël emblématiques…

Le gamin des Pages Jaunes (1992)

Tout le monde d’un certain âge se souviendra de l’annonce des Pages Jaunes, qui mettait en scène un jeune garçon utilisant une copie de l’annuaire pour se faire plus grand afin de pouvoir embrasser une fille tenant du gui.

Dean Cook, maintenant dans la trentaine, a ensuite dirigé sa propre entreprise de rembourrage et la dernière fois qu’il a parlé au Sun en 2017, il vivait dans l’Essex avec sa fiancée Kelly, une interprète en langue des signes.

Dean a ensuite créé sa propre entreprise de rembourrage[/caption]

Même alors, Dean a avoué qu’il était toujours reconnu régulièrement, en disant: «Tous mes amis en rient et l’un d’eux termine généralement un vieux livre des Pages Jaunes pour Noël chaque année comme une blague courante.

“À 5 pieds 6 pouces, je suis assez petit, donc si je ne peux pas atteindre quelque chose, les gens me demanderont si j’ai besoin d’un annuaire téléphonique pour me tenir debout – mais tout est dit de manière amusante.”

La longue attente (2011)

La star a ensuite joué dans un grand film hollywoodien[/caption]

La publicité Long Wait en 2011 racontait l’histoire d’un petit garçon – joué par Lewis McGowan – attendant Noël avec enthousiasme pour pouvoir offrir à ses parents le cadeau qu’il leur avait acheté.

La publicité était particulièrement mémorable pour la musique – une reprise de Please, Please Let Me Get What I Want des Smiths.





Depuis lors, le jeune garçon a joué des rôles dans plusieurs émissions de télévision, notamment Doctor Who, The Alienist et Houdini and Doyle.

Son plus grand rôle était d’apparaître aux côtés d’Orlando Bloom et de Johnny Depp dans le film Pirates des Caraïbes Dead Men Tell No Tales en 2017.

Lewis, de Hamilton, près de Glasgow, a été choisi parmi 250 enfants pour jouer dans la publicité et n’avait que sept ans à l’époque.

Les enfants de Kellogg (1991)

La publicité de Kellogg’s mettant en vedette les jumeaux Holly et Alex Stapley a été diffusée pour la première fois en 1991 et mettait en vedette trois enfants qui ont exceptionnellement choisi de laisser un bol de céréales au Père Noël.

Le trio s’est alors endormi en attendant qu’il arrive – mais la petite fille blonde s’est réveillée au son de ses grelots et l’a rattrapé.

Pour acheter son silence, le Père Noël lui a offert ses cornflakes, que la petite fille a pris avec un sourire effronté.

Les deux sœurs qui ont joué l’enfant angélique ont ensuite joué dans quelques émissions de télévision, y compris une série intitulée Twice In A Lifetime, et ont également décroché le rôle d’Angelica dans le film Baby on Board de 1992.

En 2004, Alex a également joué Taylor Wedell dans le film de filles à succès Mean Girls.

Les deux filles ont depuis quitté l’industrie, Holly devenant infirmière tandis qu’Alexandra poursuivait une carrière dans le marketing.

L’homme sur la lune (2015)

Qui pourrait oublier l’adorable intrigue de la publicité John Lewis de 2015, centrée sur une petite fille – jouée par Orla Star Knill-Goldstein – qui aperçoit un homme âgé et solitaire vivant sur la lune.

La campagne a été conçue pour sensibiliser à l’isolement et à la solitude à Noël, et a propulsé l’enfant alors âgé de six ans vers la gloire.

Elle a également joué dans Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children et a ensuite joué dans la mini-série télévisée Vanity Fair en 2018.

Monty le Pingouin (2014)

L’histoire de Monty le pingouin de John Lewis a conquis le cœur de la nation en 2014.

L’annonce fait suite à l’étroite amitié de Monty et d’un jeune garçon, qui décide de trouver une femelle pingouin pour son copain à Noël.

L’écolier Rhys Edwards a joué le rôle principal de Sam, et le jeune acteur, du Hertfordshire, a ensuite fait une apparition dans un spécial de Noël de Call The Midwife.