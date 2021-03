Les Slaters ont été amenés à EastEnders à la place de la famille Di Marco qui partait – mais maintenant, le savon ne serait plus le même sans eux.

Ou du moins, ce serait un peu plus silencieux. Et tout comme leurs personnages à l’écran, les stars derrière eux vivaient rarement une vie tranquille non plus.

Le chauffeur de taxi Charlie et sa famille sont arrivés sur la place avec leurs filles Kat, Lynne, Little Mo et Zoe – ainsi que le mari de Lynne, Garry Hobbes, en 2000.

Et le savon a fait des stars de Jessie Wallace, Michelle Ryan, Elaine Jordan, Kacey Ainsworth, Derek Martin et Ricky Groves.

Bien sûr, la famille s’agrandira bientôt pour inclure beaucoup plus de Slaters, notamment Stacey et Jean, mais qu’est-il arrivé aux originaux? Nous avons découvert…

Michelle Ryan (Zoé)

« Tu n’es pas mon muvver! » La star de Zoe Slater, Michelle Ryan, a fait partie de l’un des plus grands moments de l’histoire d’EastEnders lorsque le personnage a découvert que la « sœur » Kat était en fait sa mère.

Elle a quitté la place après avoir été accusée du meurtre de Den Watts, s’est glissée à Ibiza et a troqué un gang pour un clubland, pour ne jamais revenir.

En fait, Kat a dit tristement à EastEnders l’année dernière qu’elle n’avait pas vu Zoe depuis 15 ans.

Mais dans la vraie vie, Michelle était partie à Hollywood, en tant que star du blockbuster télévisé américain Bionic Woman en tant que femme devenue partiellement robot après un accident de voiture.

Le rôle – d’abord réservé à Jennifer Aniston – a fait d’elle une énorme star. Cependant, une grève des écrivains a mis un terme à la production et finalement le spectacle a été annulé.

Elle est retournée au Royaume-Uni pour des rôles tels que Doctor Who, Merlin et le film dont on se souvient peu Cockneys Versus Zombies (oui vraiment).

Michelle, maintenant âgée de 36 ans, a longtemps nié qu’elle reviendrait un jour à EastEnders, déclarant: « Je me suis simplement ennuyée à la fin, pour être honnête. »

Elaine Lordan (Lynne)

La star de Lynne Hobbs, Elaine, a été le premier Slater à quitter EastEnders, partant lorsque le personnage s’est séparé de son mari Garry.

Elle s’est avérée être un personnage populaire auprès des téléspectateurs, mais des incidents liés à l’alcool ont conduit à son départ après quatre ans en 2004.

En 2018, elle a suscité des inquiétudes lorsqu’elle a été photographiée en train de renverser du vin dans la rue, mais a été vue en train de courir beaucoup plus sainement dans le nord de Londres avec son mari l’année dernière.

La vie de la star a souvent été touchée par la tragédie. Elle a perdu son fils James en 2005, quelques jours après son premier anniversaire.

Neuf mois plus tôt, la mère d’Elaine, Bernadette, s’est suicidée à 62 ans, ce dont elle a parlé dans son livre Tout ce qu’il faut: une histoire de survie en famille.

Elaine est de nouveau tombée enceinte en 2007 mais a fait une fausse couche.

Elle est apparue dans une série d’émissions de téléréalité, y compris Soapstar Superstar et est devenue l’un des candidats les plus éphémères de I’m A Celeb, entrant et sortant le même jour.

Ricky Groves (Garry)

Chef pendant 15 ans avant de devenir acteur, Ricky a incarné le malheureux Gary pendant neuf ans.

Roulant à l’origine en ville en tant que membre de la famille Slater – marié à Lynne (voir ci-dessus) – il a été écrit en 2009 lorsqu’il a littéralement navigué avec un intérêt amoureux Dawn Swann.

Mais dans la vraie vie, il était en couple avec Hannah Waterman qui jouait Laura, alors l’épouse de Ian Beale, se mariant en 2016 mais se séparant trois ans et demi plus tard.

Il a ensuite épousé les femmes d’affaires de Dragons ‘Den Kay Russell et le couple est apparu dans une édition spéciale de Noël de Come Dine With Me en 2015.

Ricky, 52 ans, est l’une des nombreuses anciennes stars du soap sur le service de cri de Celeb VM qui fait des messages pour les fans à 25 £ l’aller.

Derek Martin (Charlie)

L’ancien cascadeur Derek s’est tourné vers le théâtre après s’être cassé la clavicule et s’est approprié le rôle du joyeux chauffeur de taxi Charlie.

L’acteur a fait deux retours à EastEnders après son marathon de 11 ans sur le savon en 2013 et 2016.

La dernière de ces deux apparitions a vu le personnage, le frère de Pédo Oncle Harry, tué après avoir subi une crise cardiaque mortelle.

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Derek fait rarement des apparitions dans le showbiz bien qu’il soit apparu sur Celebrity Coach Trip aux côtés de la co-star d’EastEnders, John Altman, qui jouait Nasty Nick.

Il a également parlé avec émotion à Lorraine Kelly de la dépression de son fils.

Jessie Wallace (Kat)

Jessie Wallace a probablement été la plus grande star à sortir des Slaters – mais elle a également eu sa part de controverse.

La femme de 49 ans est partie en 2005, est revenue cinq ans plus tard avant une autre pause et un grand retour qui signifie qu’elle est toujours à l’écran aujourd’hui.

Elle a eu des démêlés avec les patrons à plusieurs reprises au cours de sa carrière à Albert Square. Jessie est revenue en tant que Kat en septembre après avoir été suspendue du plateau pendant sept mois.

Kacey Ainsworth (Little Mo)

La star de Little Mo, Kacey, 52 ans, a joué Little Mo sur EastEnders de 2000 à 2006, remportant deux fois la meilleure actrice aux British Soap Awards.

Bien qu’elle ait été absente pendant plus d’une décennie, elle a suscité l’espoir d’un retour lorsqu’elle a posté une photo d’elle aux studios Elstree – la zone où le feuilleton est tourné – l’année dernière.

Cependant, elle a trouvé un nouveau rôle après être sortie de l’ombre de Little Mo, apparaissant comme Cathy Keating à Grantchester.

Que diriez-vous de cela pour une table rase (r)?