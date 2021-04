EASTENDERS a rafraîchi le line-up avec une nouvelle famille en 2004 – les Mad Millers. Mais quelles sont les étoiles jusqu’à maintenant?

Avec les Di Marcos hors de l’image et les Slaters un peu ardus, les producteurs ont amené un clan chaotique pour rejoindre le populaire Mickey de Joe Swash, qui a rejoint l’année précédente.

La famille Miller a été un grand succès sur EastEnders à leur retour en 2004[/caption]

En emménageant au 27 Albert Square, la famille a été un succès, les acteurs qui les ont joués sont devenus d’énormes stars.

Ici, nous jetons un coup d’œil à l’endroit où les acteurs derrière eux se sont retrouvés, à certains des grands événements de leur vie – et à ce qu’il est advenu de leur chien à l’air puant Ghengis.

Mickey (Joe Swash)

Joe Swash a été un énorme succès sur EastEnders en tant que chappie effronté Mickey Miller[/caption]

Il sourit toujours – et est sur le point de jouer dans la nouvelle série de Celebrity MasterChef[/caption]

Joe devrait épouser la star de Loose Women, Stacey Solomon, plus tard cette année[/caption]

Joseph Swash était prêt à jeter l’éponge sur le jeu quand il a remporté le travail de prune de râper Cockney Mickey – avec les autres Miller roulant sur la place un an plus tard.

Il s’est avéré doué pour faire passer sa vraie famille à l’écran aussi, avec sa petite sœur Shana rejoignant Demi et son fils Harry apparaissant également, de manière déroutante, comme sa petite nièce.

Joe s’est réuni avec Emma Sophocleous alors qu’il jouait dans la série, mais ils se sont séparés en 2008, la même année, les producteurs ont mis fin à Mickey.

Il a également eu des problèmes d’argent, ayant fait faillite à deux reprises en admettant: «Je suis entré dans EastEnders et j’étais irresponsable avec l’argent. Je le jetais sur des choses dont je n’avais pas besoin.

Mais Joe, qui a maintenant 39 ans et sur le point d’apparaître dans Celebrity Masterchef, a rebondi.

L’acteur a continué à jouer – et à gagner – I’m A Celeb en 2008, avant d’animer l’émission dérivée, ce qui l’a amené à rencontrer la future fiancée Stacey Solomon.

Le couple a ensuite eu un bébé, Rex, âgé d’un an, et a vécu dans un manoir de 1,2 £ dans l’Essex.

Darren (Charlie G Hawkins)

Charlie comme un Darren ivre avec son frère d’écran Mickey sur EastEnders dans[/caption]

L’acteur sur le tapis rouge lors d’une première de film à Londres en 2011[/caption]

De tous les Miller, c’est Darren de Charlie G Hawkins qui a duré le plus longtemps, totalisant sept ans sur EastEnders.

Cependant, bien que reconnaissant au feuilleton de la BBC, il a admis l’année dernière qu’il avait du mal à faire face à la renommée qu’il apportait et qu’il était obsédé par les commentaires négatifs à son sujet sur les forums de fans.

Il a déclaré au podcast Distinct Nostalgia: «Je regarderais ce commentaire et cela m’a complètement brisé. Cela m’a vraiment affecté.

L’acteur, qui a également écrit un épisode du spin-off d’Eastenders E20, s’est tourné vers les podcasts, la radio et les voix off ces dernières années.

Il a co-organisé une version britannique du football américain appelée Ice The Kicker avec son copain Tom Deacon.

Rosie (Gerry Cowper)

La dévouée Rosie doit supporter son mari laïque Keith dans EastEnders[/caption]

L’actrice Gerry lors d’un hommage à la légende d’EastEnders Wendy Richard à Londres[/caption]

La star de Rosie Miller, Gerry, était déjà une légende de l’écran grâce à un rôle dans le film emblématique creepfest The Wicker Man et a joué la fille de Jim Hacker dans Yes Minister.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 62 ans, a rejoint EastEnders en 2004

En 2017, une dispute avec sa fille s’est retrouvée devant le tribunal après que l’adolescente ait été arrêtée pour avoir jeté de la bière sur sa mère et lui avoir craché dans les cheveux.

Keith (David Spinx)

L’acteur David Spinx dans une vidéo promotionnelle pour les bus de Transport For London[/caption]

Attaché à un canapé, Keith était le mannequin d’Albert Square, réclamant joyeusement des prestations d’invalidité jusqu’à ce que Stacey Slater l’engage.

L’acteur David Spinx, maintenant âgé de 69 ans, l’a joué avec brio avant que le personnage ne soit écrit après qu’on lui ait donné un travail – de toutes choses – dans les Cotswolds.

Après l’émission, il est apparu dans Doctors, Casualty, une charmante promo pour les bus londoniens, et a récemment fait son apparition dans une série de films, dont le film indépendant South of the River.

Il a également l’habitude de peindre des œuvres d’art impressionnantes et de les publier sur son fil Twitter.

Demi (Shana Swash)

Shana a maintenant 30 ans et est en couple avec l’expert en menuiserie Neil Jones[/caption]

La petite sœur de Joe Swash, Shana, a rejoint EastEnders en tant que Demi, enceinte de 13 ans, battant Lacey Turner au rôle (bien qu’elle ait plus tard été choisie pour le rôle de Stacey Slater, donc tout va bien qui se termine bien).

Cependant, l’actrice, qui a aujourd’hui 30 ans, a quitté le feuilleton deux ans plus tard aux côtés de leur maman de l’écran Rosie.

Elle a ensuite joué dans d’autres rôles sur scène et à l’écran, y compris le film indépendant britannique acclamé My Feral Heart.

Maintenant maman et mariée au charpentier Neil Jones, le couple dirige une entreprise de restauration dans le pub gastronomique du nord de Londres, le Thornhill Arms.





Irish Wolfhound Genghis était la vraie star de la famille Miller[/caption]

Gengis (acteur inconnu)

La cerise sur le gâteau de la famille terrienne était leur chien, le lévrier irlandais Gengis.

Le cabot s’est distingué en jouant dans une gamme d’histoires, y compris en grignotant le buffet de Peggy Mitchell dans une scène mémorable.

Le chien n’a jamais été crédité, nous ne connaissons donc pas son vrai nom, mais il est apparu pour la dernière fois en 2008.