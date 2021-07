Où sont maintenant les acteurs de The Office, 20 ans plus tard – de la célébrité hollywoodienne à la faillite et à la boulimie

Cela fait 20 ans que le classique culte The Office est sorti sur les écrans de télévision à la suite des tribulations des employés de bureau de la succursale Slough de la société papetière Wernham Hogg.

La comédie, écrite et réalisée par Ricky Gervais et Stephen Merchant, qui se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient à la station de radio XFM, est devenue l’une des exportations les plus réussies de Grande-Bretagne.

BBC

L’Office fête ses 20 ans[/caption]

Alors que les créateurs de la série étaient à l’origine de certaines des comédies les plus réussies des années 2000, comme Extras et An Idiot Abroad, ils n’ont pas travaillé ensemble depuis 2013.

Ici, nous révélons ce qui leur est arrivé ainsi qu’à leurs collègues de travail les plus mémorables.

Ricky Gervais (David Brent)

En plus de co-créer le spectacle, Ricky Gervais, 60 ans, a joué le rôle de directeur de bureau digne de grincer des dents – un rôle qui l’a catapulté vers une renommée mondiale et lui a valu de nombreux prix.

Lorsque la série est devenue un succès, il a déclaré : « Je ne m’y attendais pas. J’ai pensé que cela pourrait être un succès culte et accepté à un petit niveau.

Il est devenu un comédien à succès et est apparu dans des superproductions hollywoodiennes.

En 2016, il a repris son rôle pour le film David Brent : Life on the Road, mais il n’a pas réussi à impressionner les fans et les critiques.

Il a créé et joué dans des comédies primées Extras, Derek et After Life.

Quand lui et Stephen ont cessé de travailler ensemble, ils ont cité des différences créatives pour leur séparation.

Presse Zuma

Ricky a créé et joué dans la comédie à succès de Netflix After Life[/caption]

Ricky a suscité la controverse lors de son passage en tant qu’hôte des Golden Globes en 2020 avec un monologue obscène qui comprenait des blagues sur les acteurs hypocrites et récompensant les électeurs racistes.

Il est un grand défenseur des droits des animaux et vit à Londres avec sa partenaire depuis près de 40 ans, la productrice de télévision Jane Fallon, 60 ans.

Ricky a juré de ne pas ramener The Office en disant que voir David à 60 ans serait « juste triste ».

Stephen Merchant (Oggy)

Lorsque la série a été lancée, Stephen Merchant, 46 ans, a déclaré que c’était « la meilleure chose que j’aie jamais faite », mais a déclaré plus tard : « Le bureau ne nous a pas semblé être une grande révolution ; c’était juste rétrospectivement, il n’y avait rien de tel à l’époque.

Stephen est apparu dans un épisode en tant que personnage nommé Nathan ‘Oggy’ alias The Oggmonster.

Son père Ron est également apparu dans plusieurs épisodes en tant que Gordon, l’homme à tout faire du bureau.

Il a continué à travailler avec Ricky sur des comédies télévisées Extras et Life’s Too Short.

Par la suite, il a co-créé l’émission télévisée Lip Sync battle et la sitcom américaine Hello Ladies et est apparu dans les films Jojo Rabbit et Logan.

Alamy

Comme Ricky, Stephen s’est fait connaître dans des films hollywoodiens tels que Jojo Rabbit[/caption]

Il est sur le point de jouer le tueur en série Stephen Port dans The Barking Murders de BBC One a créé et réalisé le film The Offenders.

Il vit à LA avec l’actrice américaine Mircea Monroe dans une maison de LA qui appartenait auparavant à Ellen DeGeneres.

Martin Freeman (Tim Cantorbéry)

Martin Freeman, 49 ans, a dépeint le malheureux commercial romantique Tim, qui avait depuis longtemps le béguin pour la réceptionniste Dawn (Lucy Davis).

Il a déclaré: «C’est l’émission qui a fait la différence entre les gens qui savaient qui j’étais et non – les gens dans les bus, les gens dans la rue et les gens de l’industrie. Cela signifiait que je devais auditionner beaucoup moins.

Il est ensuite apparu dans Sherlock, la trilogie cinématographique The Hobbit, Fargo, Love Actually et les films Marvel Black Panther et Captain America.

Il est de retour dans Black Panther: Wakanda Forever l’année prochaine.

Il a remporté des critiques élogieuses pour son dernier rôle en tant que père en colère Paul Worsley dans la comédie noire Breeders, une émission qu’il a créée.

La rumeur disait qu’une querelle avec sa co-star de Sherlock avait conduit à la fin de Sherlock après que Benedict Cumberbatch l’ait qualifié de « pathétique ».

Getty

Martin est aussi célèbre de l’autre côté de l’étang[/caption]

Le père de deux enfants s’est séparé de l’actrice Amanda Abbington en 2016, après 16 ans.

Martin vit à Londres et sortirait avec l’actrice Rachel Mariam, de 22 ans sa cadette.

Lucy Davis (Aube Tinsley)

Lucy Davis, 48 ​​ans, a joué le rôle de la réceptionniste ennuyée Dawn; elle aimait le représentant des ventes Tim, bien qu’elle soit fiancée à son amour d’enfance, Lee.

Elle a déclaré à propos de la série: « Si jamais je voyais l’un des acteurs, je serais ravie, mais naturellement, nous nous sommes effondrés. »

Lucy, qui est la fille du comédien Brummie Jasper Carrott, a déménagé à LA après la fin du spectacle, ramassant une série de rôles d’acteur de soutien dans les goûts de Ugly Betty et le film Shaun of the Dead.

Sa grande percée est survenue en 2017 en tant qu’Etta Candy dans Wonder Woman, puis a joué dans la série Netflix The Chilling Adventures of Sabrina.

Elle a épousé l’acteur Owain Yeoman en 2006 mais a divorcé en 2018. Elle a récemment posté sur son Instagram #freeandsingle.

Diyah Pera/Netflix

Lucy était dans l’émission Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina[/caption]

La méga agence

Lucy a lutté contre la boulimie et a eu une insuffisance rénale à deux reprises[/caption]

Lucy a eu des moments difficiles sur le plan de la santé; elle a lutté contre la boulimie, a souffert d’insuffisance rénale pour la deuxième fois en 2005 (elle a subi une greffe de rein en 1997).

Puis, l’année dernière, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des symptômes de type Covid-19, pour être admise avec un autre virus.

Mackenzie Crook (Gareth Keenan)

Mackenzie Crook, 49 ans, jouait le vendeur irritant Gareth, fier de son statut d’assistant personnel et souvent victime des farces de Tim.

Il a déclaré: « Je suis heureux d’appeler The Office ma chance incroyablement chanceuse… Cela ne me dérange pas si les gens me pointent du doigt et se moquent de moi. »

Il a connu une carrière variée; dans les superproductions Pirates des Caraïbes et a écrit et réalisé la comédie BBC Four Detectorists, remportant un BAFTA.

L’année dernière, il a écrit, réalisé et joué dans Worzel Gummidge.

Il a précédemment admis qu’il se sentait mal à l’aise avec la célébrité, en disant : « J’ai eu une blessure au cou, et le médecin a estimé qu’il s’agissait d’une blessure de dix ans, et je ne pouvais penser à rien de spécifique que j’avais fait.

« Je me demandais si ça pouvait être dix ans passés cachés sous une casquette de baseball. »

Alamy

Il a participé à de nombreuses émissions et films primés, dont Pirates des Caraïbes[/caption]

Mackenzie vit à Londres avec sa femme Lindsay et leurs deux enfants.

Il a récemment déclaré : « Une réunion gâcherait The Office ; Je ne pense pas que Ricky et Stephen raviveraient les personnages.

Ralph Ineson (Chris Finch)

Ralph Ineson, 51 ans, a joué Finchy, membre du personnel le plus antipathique de Wernham Hogg – un grand gueule misogyne qui était impoli avec tout le monde.

Mais il a récemment admis: « Dire que je suis fatigué de chaque rôle que j’ai joué au cours des 20 dernières années étant référencé avec Finchy serait un euphémisme. »

Il a décroché des rôles dans Coronation Street, Spooks, Playing the Field et le drame Tchernobyl.

Ciel Atlantique

L’un de ses rôles les plus célèbres était dans Tchernobyl[/caption]

Il est apparu dans trois films Harry Potter et dans le film acclamé par la critique The Witch, et cette année seulement, il joue dans cinq nouveaux films.

Il vit à Londres avec sa femme Ali et ses deux enfants.

Ewen MacIntosh (Keith Bishop)

Le comptable Keith était un homme de peu de mots qui aimait grignoter des œufs écossais et pouvait faire une excellente impression à Ali G.

Ewen MacIntosh, 47 ans, a eu du mal à obtenir des rôles depuis la fin de la série et a même été snobé pour un travail qui voulait «un Keith de The Office».

Il a joué de petits rôles dans EastEnders, Miranda, Little Britain, Casualty et The Lobster et est apparu dans Pointless et Come Dine With Me.

En 2016, il a été déclaré en faillite, en raison de milliers de dollars au fisc.

Pendant le verrouillage, il a commencé à facturer 45 £ pour crier aux fans une vidéo.

Getty

En 2016, il a été déclaré en faillite et a facturé 45 £ aux fans pour des cris vidéo[/caption]

Cette semaine, il a déclaré au Sun dimanche : « Je suis incroyablement fier du spectacle – cela a changé ma vie.

« Vingt ans plus tard, je joue toujours la comédie et je suis toujours pote avec Ricky. Nous sommes restés en contact au fil des ans. Et, je serai avec lui dans la série 3 d’After Life.

Stirling Gallacher (Jennifer Taylor-Clarke)

La directrice générale Jennifer Taylor-Clarke était la petite fille chic du bureau que Brent surnommait Camilla Parker-Bowles.

Par la suite, Stirling Gallacher, 50 ans, a passé six ans chez les médecins et a épousé son mari à l’écran, Seán Gleeson.

Elle a joué l’intérêt amoureux de Sophie Webster, Paula Martin dans Coronation Street et le policier Ffion Morgan dans Casualty.

wirlygall/Instagram

Stirling est un tapissier loin de sa carrière d’actrice[/caption]

En dehors du théâtre, elle est aussi tapissière.

Stirling, qui vit à Stroud, Gloucestershire. a déclaré: « J’avais un travail informatique à la BBC quand j’ai obtenu le poste dans The Office, et après une journée de tournage, je retournais à mon vrai travail. »

Joël Beckett (Lee)

Joel a joué le fiancé de la classe ouvrière de Dawn, Lee, qui la maltraitait souvent.

En 2004, il s’est rendu à EastEnders pour jouer l’homme à femmes Jake Moon pendant deux ans, puis a fait une brève apparition dans Coronation Street.

Son dernier rôle d’acteur connu était dans le film d’horreur britannique de 2018 The Snarling; il réside actuellement à Norfolk.

Il a déclaré: «L’une des choses les plus étonnantes à propos de The Office était que personne ne savait ce qu’ils faisaient.

« Ricky et Stephen venaient de recevoir les rênes, et nous ne savions pas si ce serait bon – il y avait beaucoup d’improvisation. »

Patrick Baladi (Neil Godwin)

Patrick Baladi, 49 ans, incarnait Neil, directeur de succursale de Swindon, qui, après une fusion d’entreprise, est devenu le patron de David Brent.

Il a interprété Dodi Al-Fayed dans le téléfilm Diana : Les derniers jours d’une princesse et est apparu dans la comédie Stella, Line of Duty et Marcella.

BBC

L’un d’eux était Line of Duty[/caption]

Il a refusé Strictly Come Dancing deux fois.

Il incarne actuellement le patron du studio d’enregistrement Darren dans Breeders, la comédie créée par Martin Freeman.





Patrick fait partie du groupe Grow Up avec son meilleur ami Keith Allen et a joué à Glastonbury.

Il dirige également un magasin d’antiquités à Stroud, dans le Gloucestershire.

Il a dit que Ricky était une « force qui fait délibérément rire le casting, nous devons donc faire 40 reprises ».