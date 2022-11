Où sont les “Scream killers” Brian Draper et Torey Adamcik maintenant ?

TOREY Adamcik et Brian Draper ont été emprisonnés à vie après avoir été reconnus coupables du meurtre brutal de leur amie de lycée Cassie Jo Stoddart.

Stoddart, 16 ans, a été poignardée à mort alors qu’elle était à la maison pour sa tante et son oncle dans le comté de Bannock, Idaho, États-Unis, en 2006. Adamcik et Draper ont tous deux été reconnus coupables de son meurtre en 2007.

Cassie Jo Stoddart, 16 ans, a été brutalement poignardée à mort en septembre 2006 Crédit : Twitter

Où sont Brian Draper et Torey Adamcik maintenant ?

Torey Adamcik et Brian Draper ont perpétré l’attaque brutale alors qu’ils n’avaient que 16 ans et se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous deux étudiants au lycée Pocatello.

Brian avait passé une grande partie de son enfance dans l’Utah, mais avait déménagé avec la famille à Pocatello à l’adolescence.

Un tribunal a appris plus tard que les garçons s’intéressaient aux films et avaient été inspirés par Scream, l’horreur culte des années 90, avant de commettre le meurtre.

La victime fréquentait également la même école et avait été ciblée par les garçons dans le cadre de leur “liste de décès”.

Au cours des enquêtes policières sur cette horrible affaire, les flics ont découvert une bande vidéo sur laquelle les garçons avaient documenté leur meurtre.

Le jour du meurtre, les garçons ont filmé Cassie en train de placer des livres dans son casier avant de planifier comment ils allaient commettre l’acte ignoble.

Un clip a montré plus tard les conséquences du crime du couple où Draper s’est vanté avec enthousiasme de ses actions.

Six jours après le meurtre de Cassie, la paire torsadée a été appréhendée par la police après avoir fourni aux autorités une multitude de preuves.

Au cours des entretiens, les deux adolescents ont tenté de blâmer l’autre pour le meurtre.

Selon certaines informations, Draper a nié avoir poignardé l’adolescent alors qu’Adamcik avait insisté sur le fait qu’il avait agi sous les ordres de son ami.

Après le procès, les deux adolescents ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Ils ont été condamnés à 30 ans de prison supplémentaires pour avoir été reconnus coupables de complot en vue de commettre un meurtre.

Adamcik et Draper purgent tous deux leur peine à l’établissement correctionnel de l’État de l’Idaho.

Qu’est-il arrivé à Cassie Jo Stoddart ?

Après le procès, les détails sordides du meurtre brutal de Cassie ont été révélés.

Le 22 septembre 2006, Cassie avait invité Adamcik et Drape et son petit ami Matt Beckham à sortir pendant qu’elle était à la maison pour sa tante et son oncle le soir.

Après avoir passé la soirée avec le couple, les deux garçons sont partis mais avaient déverrouillé la porte du sous-sol au préalable afin de pouvoir revenir plus tard dans la nuit pour mener à bien leur plan diabolique.

Les deux adolescents se sont ensuite changés en vêtements sombres, gants et masques blancs – imitant leur méchant slasher préféré – avant de retourner dans la propriété par la porte inconnue.

Une fois à l’intérieur, le couple a tenté d’effrayer Cassie et Matt en faisant une série de bruits forts en bas.

Le couple tordu espérait que leurs bouffonneries attireraient le couple au sous-sol dans le but de les effrayer.

Voyant que Cassie avait peur, son petit ami Matt a appelé sa mère pour lui demander s’il pouvait passer la nuit à la maison avec elle pour la calmer.

Elle a rejeté sa demande, mais a suggéré que Cassie puisse rester avec elle et Matt et leur maison.

Selon les récits, Cassie a décliné l’offre car elle estimait qu’elle avait le devoir de s’occuper de la maison et de s’occuper des animaux de compagnie de sa tante et de son oncle et est restée seule à la propriété.

Une fois que Matt est parti à contrecœur, Adamcik et Drape se sont glissés à l’étage avant de lancer une attaque brutale contre l’adolescent sans défense.

Armés de deux couteaux, ils ont poignardé la jeune fille de 16 ans environ 30 fois – dont 12 blessures mortelles qui ont frappé le ventricule droit de son cœur.

Cassie a été laissée saigner à mort et son corps n’a été retrouvé que deux jours plus tard.