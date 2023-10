La bande de Gaza a subi des destructions généralisées alors que l’armée israélienne a bombardé l’enclave assiégée de 2,3 millions d’habitants pendant plus de deux semaines. Même son sud, qu’Israël avait déclaré zone de sécurité, n’a pas été épargné.

Les images satellite et les photographies montrent que des quartiers entiers ont été rasés et que de nombreux hôpitaux, écoles, lieux de culte et maisons ont été endommagés ou détruits par les attaques terrestres, maritimes et aériennes israéliennes.

Dans la série d’infographies suivante, Al Jazeera cartographie les communautés et quartiers endommagés de Gaza dans les cinq gouvernorats de la bande : le nord de Gaza, la ville de Gaza, Deir el-Balah, Khan Younis et Rafah.

Les quartiers densément peuplés de Gaza

Bordée par Israël et l’Égypte sur la côte méditerranéenne, la bande de Gaza s’étend sur 365 kilomètres carrés (141 milles carrés). Avec seulement 41 km de long, le trajet de Beit Hanoon au nord à Rafah au sud peut prendre moins d’une heure.

L’enclave palestinienne compte 2,3 millions d’habitants, dont 1,7 million de réfugiés qui ont été ethniquement nettoyés des zones qui font désormais partie d’Israël. La plupart des réfugiés vivent dans ou à proximité des huit camps de réfugiés de Gaza.

Depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007, Israël a maintenu un contrôle strict sur l’espace aérien et les eaux territoriales de Gaza et a restreint la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza.

Les quartiers du nord de Gaza

Le nord de Gaza s’étend sur 10 km (6 miles) et partage le seul passage vers Israël via Beit Hanoon, également connu sous le nom de passage d’Erez. Le nord de Gaza abrite le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand de la bande.

La zone de 61 km2 (24 milles carrés) abrite 440 000 personnes et comprend les communautés et quartiers suivants : Beit Lahiya, Beit Hanoon, le camp de réfugiés de Jabalia, Madinat al-Awda et Jabalia al-Balad.

Camp de réfugiés de Jabalia

L’armée israélienne a frappé à plusieurs reprises le camp de Jabalia, notamment les 9, 12, 19 et 22 octobre, tuant plus de 150 personnes. Le camp abrite trois écoles gérées par les Nations Unies, qui ont été transformées en abris pour des centaines de familles déplacées.

Les quartiers de la ville de Gaza

La ville de Gaza est la ville la plus grande et la plus peuplée de la bande de Gaza, avec plus de 750 000 habitants.

Le long de la côte méditerranéenne de Gaza se trouvent les quartiers du port de Gaza, du camp de réfugiés de Shati et de Rimal Nord et Sud.

Quartiers Rimal

Au cœur des quartiers de Rimal se trouve l’hôpital al-Shifa, le plus grand établissement médical de la bande de Gaza.

Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés se sont réfugiés à l’hôpital, où les médecins palestiniens mettent en garde contre une épidémie imminente de maladie infectieuse en raison de la surpopulation.





Autour de l’hôpital se trouvent plusieurs complexes des Nations Unies, notamment l’Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les meilleures universités de Gaza – dont l’Université islamique de Gaza, l’Université Al-Azhar de Gaza et l’Université Al-Aqsa, qui ne sont distantes que de quelques centaines de mètres – sont également situées à Rimal.

Le 7 octobre, des avions militaires israéliens ont détruit la Tour Palestine, une tour résidentielle de 14 étages située à Rimal, la réduisant en ruines. Le moment a été filmé en direct derrière Youmna ElSayed d’Al Jazeera.

Camp de réfugiés de Shati

Les attaques israéliennes ont visé à plusieurs reprises le camp de réfugiés de Shati, également connu sous le nom de Beach Camp, terrifiant ses 90 000 habitants vivant sur 0,52 km² de terrain. Le 9 octobre, des frappes israéliennes ont détruit la mosquée Yassin, l’une des onze mosquées au moins détruites depuis le 7 octobre.

Plus à l’est se trouvent les quartiers de Sheikh Radwan, al-Nasr, al-Darraj, al-Tuffah, al-Sabra et Tal al-Hawa.

Tal al-Hawa

Mercredi, des frappes israéliennes ont touché des zones proches de l’hôpital al-Quds à Tal al-Hawa. Plus de 8 000 Palestiniens avaient trouvé refuge dans l’hôpital, qui avait été détruit par les forces israéliennes en 2009.

D’énormes bombardements ont lieu dans les environs #PRCS Al Qods #Hôpital dans #Gaza ville- qui subit des dégâts et des éclats d’obus à l’intérieur des bâtiments du PRCS, et constitue une menace élevée- notant que plus de 8 000 personnes déplacées ont trouvé refuge au PRCS.#NotATarget #Crimes de guerre pic.twitter.com/Jx3stfVUYV – PRCS (@PalestineRCS) 18 octobre 2023

Vieille ville

Juste au nord du quartier de Zeitoun se trouve la vieille ville de Gaza, qui abrite plusieurs sites historiques, dont la Grande Mosquée Omari, connue sous le nom de Grande Mosquée de Gaza, et deux des églises de Gaza : la chapelle Saint-Philippe l’Évangéliste et l’église Saint-Porphyre.

Mardi, une explosion massive à l’hôpital arabe al-Ahli, également dans la vieille ville, a tué près de 500 Palestiniens, dont beaucoup se abritaient contre les bombardements israéliens. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’explosion avait été provoquée par un raid aérien israélien. Israël a attribué l’explosion à une roquette ratée lancée par le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP). Le JIP a nié cette allégation. Une enquête d’Al Jazeera a réfuté les affirmations d’Israël.

Deux jours plus tard, une attaque aérienne israélienne a tué au moins 18 personnes qui s’abritaient dans l’église Saint-Porphyrius, la plus ancienne église de Gaza, construite entre les années 1150 et 1160. Un pasteur palestinien a qualifié le bombardement de Saint-Porphyre, où des centaines de personnes s’étaient réfugiées, de « crime de guerre ».

Shujaiya

L’un des plus grands quartiers de la ville de Gaza est Shujaiya, qui signifie « courage » en arabe.

Shujaiya a connu d’importantes destructions lors des précédentes offensives militaires israéliennes. Un épisode particulièrement dévastateur s’est produit en juillet 2014, lorsque le district densément peuplé a subi le plus gros des bombardements de chars et d’artillerie qui ont tué 72 personnes et en ont blessé plus de 200 en une seule journée. L’incident a suscité de nombreuses critiques et condamnations internationales.

Les images de drone ci-dessous, tournées en 2014, montrent les restes de Shujaiya après l’assaut de 50 jours par Israël.

Al-Zahra

À la périphérie de la ville de Gaza se trouvent les quartiers d’al-Zahra, d’al-Mughraqa et de Juhor ad-Dik, qui ont également été touchés par les raids israéliens.

À al-Zahra, les attaques israéliennes ont détruit au moins 10 bâtiments et laissé des milliers de personnes soit piégées dans les décombres, soit en attente de soins médicaux.

Les quartiers de Deir el-Balah

Partant de Wadi Gaza, une rivière qui divise Gaza grossièrement entre le nord et le sud, Deir el-Balah doit son nom au monastère du palmier-dattier et est l’un des plus grands producteurs agricoles de Gaza.

La seule centrale électrique en activité à Gaza est située le long de la frontière du district avec la ville de Gaza.

Deir el-Balah abrite également quatre des huit camps de réfugiés de Gaza : Nuseirat, al-Bureij, al-Maghazi et Deir el-Balah.

Camp de réfugiés de Nuseirat

Le camp de Nuseirat a été créé au lendemain de la Nakba (« catastrophe » en arabe) de 1948, au cours de laquelle environ 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs maisons par les milices sionistes.

Aujourd’hui, le camp abrite 85 000 réfugiés entassés sur une superficie de 0,68 km2 (0,26 milles carrés).

Les raids aériens israéliens ont bombardé un certain nombre de boulangeries à Gaza, tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines qui faisaient la queue pour acheter du pain, a rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA. L’une de ces boulangeries était la boulangerie Al Nuseirat, qui a été détruite mercredi.

Les autres quartiers de Deir el-Balah comprennent az-Zawayda, al-Musaddar, Wadi as-Salqa et al-Ma’ani.

Les quartiers de Khan Younis

Khan Younis est le plus grand gouvernorat de Gaza en termes de superficie, avec une superficie de 108 km² (42 miles carrés) et abrite 430 000 habitants. En son centre se trouve le camp de réfugiés de Khan Younis, où vivent environ 90 000 personnes.

L’armée israélienne a continué de frapper Khan Younis et d’autres zones du sud, malgré l’ordre donné à la population de Gaza de se déplacer vers le sud.

Des milliers de Palestiniens se sont entassés dans des camps de tentes sordides dans le sud de Gaza, la plupart sans nourriture ni eau.

Les autres quartiers de Khan Younis comprennent : al-Qarara, Abasan al-Jadida (as-Saghir), al-Sureij, Bani Suheila, Abasan al-Kabira, Khuza’a, Qa’ al-Qurein, al-Mawasi, Qizan an- Najjar, Qa’ al-Kharaba, al-Fukhkhari et Umm Kameil.

Les quartiers de Rafah

Rafah est le district le plus au sud de Gaza avec une population d’environ 275 000 habitants. Rafah est aussi le nom du passage avec l’Egypte qui s’y trouve.

Samedi, un convoi de 20 camions transportant de l’aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza assiégée par le terminal de Rafah.

Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, a déclaré à Al Jazeera que 20 camions d’aide ne suffisent pas.

« La situation à Gaza est désastreuse. Non seulement il n’y a pas de nourriture, mais il n’y a ni eau, ni électricité, ni carburant. Et cette combinaison est non seulement catastrophique, mais peut également conduire à davantage de famine et de maladies », a-t-elle déclaré. “Nous devons faire venir plus de camions.”

Un deuxième convoi humanitaire est entré dans le…