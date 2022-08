Où sont les meilleurs endroits pour voyager en Espagne ? Voir ce que disent les habitants

L’Espagne est l’un des pays les plus visités au monde, attirant plus de 83 millions de voyageurs en 2019, selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. En termes d’arrivées internationales, cela la place juste derrière la France. Mais les Espagnols sont aussi de grands voyageurs à l’intérieur de leur propre pays, avec près de 93% choisissant de voyager en Espagne au premier trimestre 2022, selon l’Institut national de la statistique espagnol. De l’endroit où manger aux nouveaux hôtels de luxe à Madrid et aux desserts célébrant différents jours de saints à Barcelone, les résidents espagnols ont déclaré à CNBC où ils aimaient aller.

Nord de l’Espagne

L’hôtelier espagnol Pau Guardans a connu son pays lorsqu’il était enfant, lorsque sa famille passait des vacances sur la route dans une camionnette Volkswagen “Kombi” rouge et blanche, un véhicule de style bus populaire dans les années 1970. Maintenant, il aime partir en vacances dans la région de la Costa Brava en Catalogne, sur la côte nord-est de l’Espagne. “Je recommanderais de visiter l’une de ses belles ‘calas’ [coves] et manger dans ses ‘chiringuitos’ [beach bars] avec de bons plats de poisson et de riz. A l’intérieur, il vaut la peine de découvrir la magnifique gastronomie de la région avec des produits de la campagne », a-t-il déclaré.

Le Val d’Aran dans les Pyrénées, une chaîne qui longe la frontière franco-espagnole. Artur Débat | moment | Getty Images

Guardans, fondateur d’Unico Hotels, un groupe de luxe qui comprend le Grand Hotel Central à Barcelone et le Principal Madrid, a recommandé de manger à Can Saloun restaurant dans une ferme du XVIe siècle du village de Palau-Sator. Plus à l’intérieur des terres, il suggère Eth Triton, un restaurant dans une vallée des Pyrénées espagnoles appelée le Val d’Aran, pour “une bonne cuisine dans une ambiance familiale — et une bonne cave à vin !” Le nord de l’Espagne abrite également deux des régions viticoles du pays. “Pour les voyages d’automne, sans aucun doute, j’adore visiter les vignobles de Ribera del Duero ou de La Rioja”, a déclaré Patricia Alonso, une spécialiste du marketing vivant à Madrid, dans un e-mail à CNBC.

Le village de Brinas dans la région de La Rioja au nord de l’Espagne. La région compte plus de 500 domaines viticoles, dont environ 80 accueillent les visiteurs. Julio Alvarez | moment | Getty Images

Pour l’été, Alonso a déclaré qu’elle préférait la région des Asturies le long du golfe de Gascogne, notant la plage abritée de Playa de Toro dans la ville de Llanes comme un favori particulier.

Sud de l’espagne

Alonso a dit qu’elle aime aussi le sud de l’Espagne, et la province de Cadix est un favori, connue pour ses longues plages de sable, ses villes blanchies à la chaux et le sherry fabriqué à partir des vignobles entourant la ville de Jerez de la Frontera. Cadix fait partie de la communauté autonome d’Andalousie, la région la plus visitée par les Espagnols. Alonso a recommandé la célèbre plage de planche à voile de Valdevaqueros, près de la ville de Tarifa, le point le plus méridional de l’Europe. Elle aime aussi Bolonia, une large courbe de sable clair avec des dunes, et les vestiges de Baelo Claudia, une ancienne ville romaine juste à côté de la plage.

Plage de Bolonia, près de la ville de Tarifa, le point le plus méridional d’Europe. Miguel Sotomayor | moment | Getty Images

La province de Cadix est également un choix pour Fabian Gonzalez, le fondateur de la conférence de voyage Forward_MAD dont les parents vivent à proximité de la capitale de la région, également appelée Cadix. “La province de Cadix possède probablement les meilleures plages de sable blanc et d’eau cristalline de la péninsule ibérique, ainsi qu’une incroyable gastronomie à base de poisson. Dans la province de Cadix, un must est Casa Bigote restaurant, à Sanlucar de Barrameda, où vous pourrez déguster les meilleures crevettes du monde”, a déclaré Gonzalez à CNBC par e-mail. Gonzalez a également recommandé le thon rouge à Taberna de el Campero à Zahara de los Atunes, un village de pêcheurs à environ une heure de route au sud de la ville de Cadix. Sur la côte sud-est, la ville de Javea dans la province d’Alicante est un choix pour Marina Valera, une gestionnaire de médias sociaux vivant à Madrid. “Bien qu’il y ait beaucoup de monde en été, Javea a un paysage qui vaut le détour – il a inspiré les peintures du célèbre peintre espagnol Joaquin Sorolla, et Cristobal Balenciaga y a passé ses derniers jours”, a-t-elle déclaré à CNBC. “Il n’a pas le paysage plat habituel auquel on pourrait penser à cause du Montgo, une montagne qui domine l’horizon à des kilomètres à la ronde”, a-t-elle ajouté. Profiter de la paella au bord de la mer est un must, a déclaré Valera. Le chiringuito Montgo di Bongo est juste sur la plage, et son site Web propose des heures d’ouverture quotidiennes de 10h30 au lever du soleil. Valera a suggéré de faire une réservation bien à l’avance.

La crique de Cala Granadella à Alicante est populaire auprès des Espagnols. Les habitants conseillent d’y aller tôt le matin ou hors saison pour éviter les foules. Sergio Formoso | moment | Getty Images

“Juste à côté du Montgo di Bongo, La Sieste … est l’endroit pour voir et être vu avec de belles personnes, des décorations fantaisistes et de la musique de danse. Si vous préférez quelque chose de plus terre à terre, mon préféré est [Taverna] Octopus, un bar situé sur la plage d’El Arenal avec de la musique rock et de bonnes vibrations”, a-t-elle ajouté. Le conseil de Valera pour éviter les foules sur la plage ? “Je vous conseille d’y aller très tôt ! ​​Et bien sûr, septembre est meilleur que juillet et août… Je préfère aussi aller à la plage de Benisero : comme c’est une plage de galets, elle n’est pas aussi confortable que la plage de sable d’El Arenal, mais il y a moins de monde.”

Que faire à Madrid

Alonso recommandé Matadero Madrid, sur les rives du fleuve Manzanares dans la capitale espagnole, un développement artistique dans un ancien abattoir et marché aux bestiaux. Elle l’a décrit comme ayant une “atmosphère typiquement espagnole”, dans laquelle les visiteurs peuvent déguster une cana traditionnelle – un petit verre de bière.

Le hall du Mandarin Oriental Ritz, Madrid. L’hôtel, qui a plus de 100 ans, a rouvert après une rénovation de trois ans en avril 2021. Cristina Arias | Couverture | Getty Images

Gonzalez, qui vit à environ 20 kilomètres (12,4 miles) de Madrid, aime séjourner dans la ville quelques fois par an, “comme si j’étais un voyageur”, a-t-il déclaré, en essayant des hôtels tels que The Edition et le Four Seasons. – tous deux nouveaux dans la ville – ou le Mandarin Oriental Ritz récemment restauré. “Les musées Del Prado ou Thyssen, les comédies musicales de Gran Via ou un authentique spectacle de flamenco à El Corral de la Moreria sont mes meilleures recommandations pour profiter de la ville animée comme un local”, a-t-il déclaré. La Musée du Prado détient la collection d’art national d’Espagne, tandis que la proximité Musée National Thyssen-Bornemisza abrite des maîtres anciens ainsi que de l’art moderne. Le Corral de la Moreria a des spectacles de flamenco tous les soirs avec des options de dîner.

Le Palacio Real (Palais Royal) vu en arrière-plan à Madrid. Jorg Greuel | Pierre | Getty Images

“Un brunch à l’appart’hôtel Jardines de Sabatini, qui offre l’une des plus belles vues de la ville, est un must”, a ajouté Gonzalez. Le toit-terrasse de l’hôtel surplombe le palais royal de Madrid et possède son propre musée de l’automobile classique.

Que faire à Barcelone

Barcelone, où vit l’hôtelier Guardans, est très populaire auprès des visiteurs étrangers. Pour s’orienter, il a recommandé de la voir d’un point de vue élevé pour voir que c’est “une petite ville entourée de deux montagnes et de la mer – avec son vieux quartier romain et son spectaculaire quartier moderniste ‘Ensanche'”. Ensanche, ou Eixample, se distingue par sa structure octogonale en blocs et son aspect en forme de grille traversé par une avenue diagonale, tandis que le quartier gothique de Barcelone abrite les vestiges du temple romain d’Auguste.

Bâtiments résidentiels dans le quartier Eixample de Barcelone. Alexandre Spatari | moment | Getty Images

Le Palau Nacional, ou Musée national d’art catalan, possède un terrasse sur le toit inclus dans son prix d’entrée de 2 euros (2 $). “Barcelone est une ville qui se découvre très bien à pied. Elle a une taille humaine et son architecture est le meilleur musée à ciel ouvert. Je recommanderais de se perdre dans ses belles rues chargées d’histoire”, a déclaré Guardans. Plusieurs jours saints sont célébrés à Barcelone, et chacun est accompagné d’un gâteau commémoratif. Lors de la fête de Sant Jordi (Saint-Georges), les panaderias – ou boulangeries – sont remplies de pâtisseries décorées du rouge et du jaune du drapeau catalan, par exemple. Guardans recommande La Colmena dans le quartier gothique, fondée vers 1849, ou la pâtisserie Mauri, dans l’Eixample, avec son plafond peint des années 20. Le festival de Sant Medir, connu comme une fête des bonbons, est célébré le 3 mars. Pendant ce temps, la Revetlla de Sant Joan, célébrée la veille de la Saint-Jean (23 juin en 2023), est marquée par des feux de joie ainsi qu’un gâteau de style pain, connue sous le nom de coca de Sant Joan, qui est faite avec des fruits confits. “Vous n’aurez d’autre choix que de revenir en ville pour continuer à savourer leurs délicieux desserts !” dit Gardiens.