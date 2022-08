Où sont les frères Glenn et John Howells maintenant ?

LES noms Glenn et John Howells ont défrayé la chronique en 1995 après que leur mère Eve Howells a été brutalement assassinée.

Dans une tournure du destin horrible et choquante, Eve Howells a été assassinée par ses propres fils, Glenn et John. Mais où sont les frères maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Glenn Howells ?

Glenn Howells n’avait que 15 ans lorsqu’il a participé à un complot de meurtre cruel, entraînant la mort de sa propre mère.

Glenn est l’un des deux fils, de sa mère Eve Howells et de son père David Howells.

À seulement 15 ans, Glenn a brutalement attaqué sa mère dans leur maison familiale à Dalton, Huddersfield.

L’adolescent a matraqué sa mère à mort avec un marteau – la frappant environ 10 fois, alors qu’elle était assise dans le salon.

Il a été rapporté qu’Eve a fait de la vie de famille ” un enfer insupportable ” pour ses deux fils

Travaillant aux côtés de son père David et de son jeune frère John, Glenn a travaillé sur ce complot meurtrier pendant des mois alors que leur haine pour Eve se renforçait.

Mais ce n’était pas la première fois que Glenn commettait un crime – les deux frères avaient commis de petites infractions, comme donner des coups de pied dans des clôtures et voler pour les amuser et les éloigner de leur mère.

Les deux méchants ont été surnommés Reggie et Ronnie par la police pour leurs délits mineurs.

Il a été rapporté qu’Eve avait fait de la vie de famille “un enfer insupportable” en soumettant à la fois Glenn et John à des brimades émotionnelles et physiques.

On croyait qu’Eve dirigerait leur maison familiale comme un dictateur – mettant en place des couvre-feux et des punitions, ainsi que le rationnement de la nourriture.

Après le meurtre d’Eve Howells, des détails sur sa vie de famille ont été révélés – et un certain nombre d’accusations ont été portées concernant la façon dont elle a maltraité ses enfants.

Il a également été rapporté qu’elle ciblait davantage Glenn car elle ne s’était jamais remise de la mort de son fils aîné Gareth, en 1978.

Selon un psychologue, Glenn est devenu «l’esclave corporel» de sa mère – car il a été forcé de masser le dos de sa mère alors qu’elle se tenait nue, ainsi que de nettoyer la saleté de ses ongles.

Glenn a également rapporté avoir subi des abus émotionnels de la part de sa mère, car elle l’appelait un certain nombre de noms cruels et grossiers.

Il est devenu tellement perturbé qu’il a été référé à un psychologue après avoir commencé à brûler des billets de 5 livres sterling et à uriner dans des poubelles.

Qui est John Howells ?

Joh Howells est le plus jeune des frères et sœurs Howells.

Il n’avait que 14 ans lorsque son père l’a convaincu de participer au meurtre de sa mère.

Le rôle de John dans le complot meurtrier était de se débarrasser à la fois de l’arme du crime et des vêtements.

Il a ensuite aidé son frère aîné Glenn à saccager la maison et à faire croire qu’un cambriolage avait eu lieu.

Tout comme son frère, John aurait été victime d’abus pendant son enfance.

Il a été rapporté que John et Glenn avaient été frappés dans le dos et à l’arrière des jambes, ainsi que crachés et agressés verbalement.

Quand John avait environ quatre ans, sa mère aurait tenu un briquet aux peluches des frères et sœurs alors qu’ils pleuraient et la suppliaient de ne pas les incendier.

Une voisine a rappelé qu’elle regrettait toujours de ne pas avoir appelé les services sociaux pour arrêter la torture.

Elle a déclaré: “Nous avions l’habitude de redouter qu’ils entrent pour l’heure du bain à cause des cris qui provenaient de la salle de bain.”

Où sont-ils maintenant?

Glenn et John Howells ont été initialement condamnés à être détenus dans la prison de Sa Majesté pour une durée indéterminée, en 1997.

Cependant, en 2002, les frères ont vu leur peine de prison réduite après un examen par Lord Woolf, le Lord Chief Justice.

Il a dit que John, qui avait alors 23 ans, avait joué un “rôle moindre” dans l’infraction et était manifestement influencé par son père et son frère.

Sa peine a été réduite de sept ans auparavant à 6 ans et demi.

Glenn, qui avait alors 24 ans, a vu son tarif réduit de 10 ans à neuf ans.

Lord Woolf, le Lord Chief Justice, a déclaré: “Glenn estime qu’il aurait dû être reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre, mais déclare qu’il accepte l’entière responsabilité de la mort de sa mère et qu’elle ne méritait pas ce qui s’était passé.

“Il déclare qu’il ne voyait pas d’autre moyen d’arrêter les abus que lui et son frère ont endurés.”