Où sont les feux de forêt en Californie ?

La CALIFORNIE a été engloutie par un autre incendie de forêt qui a brûlé des acres de terre et forcé milliers de fuir leurs maisons.

Mais où est le River Fire et que s’est-il passé à Colfax ? Voici tout ce que vous devez savoir…

L’incendie de la rivière Colfax a commencé vers 14 heures le mercredi 4 août 2021 Crédit : AP

Où est la rivière Fire ?

L’incendie de la rivière qui fait rage dans le nord de la Californie a forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons.

Le feu de forêt a déjà brûlé 2 600 acres après avoir commencé au terrain de camping Bear River à Colfax.

Il s’est ensuite propagé aux comtés du Nevada et de Placer et a endommagé plus de 80 structures depuis son début mercredi.

Cela survient alors que les États-Unis continuent de lutter contre 96 grands incendies actifs, provoqués par des températures supérieures à la moyenne, qui ont détruit près de 2 millions d’acres.

Que se passe-t-il à Colfax ?

L’incendie de la rivière a commencé à Colfax mercredi après-midi et continue de se propager malgré les meilleurs efforts des intervenants d’urgence.

On craint que les vents forts des dizaines d’incendies qui font rage à travers le pays ne transportent des braises et déclenchent d’autres incendies.

Mercredi 4 août 2021

L’incendie de la rivière éclate près de la frontière entre les comtés du Nevada et de Placer au terrain de camping Bear River à Colfax vers 14 heures.

Les équipes ont reçu un appel d’un feu de végétation et ont commencé à évacuer les campeurs qui se trouvaient le long de la rivière alors qu’elle s’étendait des deux côtés de l’eau.

À 17 heures, l’incendie était estimé à environ 500 acres. À peine 40 minutes plus tard, sa superficie avait doublé pour atteindre 1 000 acres, sans confinement.

Le bureau du shérif du comté du Nevada a émis un ordre d’évacuation et fermé la route 174 en raison de l’incendie.

L’incendie a atteint 1 400 acres juste avant 19h30. Près de 40 structures ont été détruites en quelques heures et plus de 4 000 ont été identifiées comme à risque.

Le feu a déjà brûlé 2 600 acres en moins de 48 heures Crédit : Rex

Jeudi 5 août 2021

Le River Fire continue de faire rage et a grossi pour atteindre 2 400 acres à 7 heures du matin jeudi matin.

Les pompiers tentent de contenir l’incendie en profitant des températures plus basses.

La FEMA a autorisé des fonds fédéraux pour aider à lutter contre l’incendie, accordant jusqu’à 75 % du financement pour les coûts éligibles. Le centre des opérations de l’État a également été activé pour coordonner la réponse vers 9 heures du matin.

Le bureau des services d’urgence du comté du Nevada a déclaré que 4 298 résidents avaient reçu des ordres d’évacuation et 5 375 autres faisaient l’objet d’avertissements d’évacuation.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré jeudi l’état d’urgence dans trois comtés du nord en raison de l’incendie de la rivière et de l’incendie d’antilope.

Jeudi soir, 858 pompiers étaient en mission.

Vers 20 heures, Cal Fire a annoncé que deux civils et un pompier avaient été légèrement blessés dans la rivière Fire.

L’incendie s’est étendu et couvre 2 600 acres, mais était maintenant contenu à 15 %. 76 structures ont été détruites et 20 autres ont été endommagées.